Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Μετά από μια μεγάλη διακοπή λόγω εξόδου του Charles Leclerc ολοκληρώθηκε το Qualifying χωρίς όμως όλοι οι πιλότοι να μπορούν να ολοκληρώσουν στο τέλος τις προσπάθειές τους.

Η Mercedes με τους Russell και Antonelli έκανε το 1-3 και στη μέση στη 2η θέση «χώθηκε» μια Ferrari με τον ανεβασμένο και αλάνθαστο Lewis Hamilton.

O Charles Leclerc έχασε την αίσθηση του μονοθέσιου. Βγήκε στην αμμοπαγίδα και κατέληξε στα προστατευτικά, προξενώντας μικρή ζημιά στη Ferrari.

Σίγουρα δεν πρόκειται για οδηγικό λάθος και ο Μονεγάσκος δεν έχει καμία ευθύνη για αυτήν την έξοδο. Μετά από αυτό, βγήκε κόκκινη σημαία, και οι χρονομετρημένες δοκιμές για την Pole Position σταμάτησαν.

Όταν δόθηκε το πράσινο φως για να συνεχίσουν οι αγωνιζόμενοι τις προσπάθειές τους, απέμενε λίγος χρόνος και οι προσπάθειες δεν ολοκληρώθηκαν για όλους, όπως θα ήθελαν.

Τελικά ο πιλότος της Mercedes Georges Russell ήταν για 0.064 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του Lewis Hamilton (Ferrari) και 0.319 του ομόσταυλου του Kimi Antonelli.

Ο Russell κέρδισε για πρώτη φορά την Pole Position στην Circuit de Barcelona-Catalunya και την δέκατη Pole Position στην καριέρα του.

Η σειρά της αυριανής εκκίνησης:

Αύριο θα δούμε μια πολύ καλή εκκίνηση, αφού ο Antonelli που είναι τρίτος, και πίσω από τον Russell, θα προσπαθήσει να στρίψει πρώτος αιφνιδιάζοντας τον. Όμως, ας μην ξεχνάμε και τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στη F1 Lewis Hamilton που είναι στη 2η θέση του Grid. Θα κάνει άραγε την έκπληξη;

O Antonelli στους έξι πρώτους αγώνες έχει κερδίσει τους έξι. Αν καταφέρει να κερδίσει και τον 7ο τότε θα έχει κάνει ρεκόρ συνεχόμενων νικών.

Η πίστα είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες στο ημερολόγιο, και έχει μήκος 4.657 μέτρα. Εκτός από τις ευθείες, διαθέτει 14 στροφές υψηλής ταχύτητας. Οι πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται στα ελαστικά είναι υψηλές, ιδιαίτερα στην αριστερή πλευρά, η οποία καταπονείται περισσότερο από τις εννέα δεξιές στροφές. Οι πιο σημαντικές, όσον αφορά στην καταπόνηση των ελαστικών, είναι η στροφή 3, και οι δύο τελευταίες στροφές, οι οποίες επανασχεδιάστηκαν το 2023 για να κάνουν την είσοδο στην ευθεία των πιτ πιο ομαλή.

Η φθορά των ελαστικών είναι κυρίως θερμική. Ο μπροστινός άξονας είναι ο περιοριστικός παράγοντας τόσο σε υπερθέρμανση, όσο και σε φθορά. Η άσφαλτος είναι πολύ τραχιά λόγω της μεγάλης ηλικίας του οδοστρώματος της πίστας. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι θερμοκρασίες της πίστας είναι πιθανό να είναι υψηλότερες από εκείνες που καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια, δεδομένης της αλλαγής στην ημερομηνία του αγώνα.

Σε σύγκριση με πέρσι, η Pirelli φέρνει στην Βαρκελώνη τις γόμες C2,C3 και C4, καθώς το Circuit de Catalunya είναι μια πίστα που τα ελαστικά αναμένεται να καταπονηθούν ιδιαίτερα. Η C2 είναι η σκληρή γόμα, η C3 είναι με μέση γόμα και η C4 η πιο μαλακή γόμα.

Το μήκος της πίστας είναι 4,657 χιλιόμετρα. Οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 66 γύρους και θα καλύψουν 307,236 χιλιόμετρα. Το ρεκόρ πίστας με χρόνο 1:15.743 το κατέχει από το 2025 ο Oscar Piastri.

Ο αγώνας αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου, θα ξεκινήσει στις 16:00 (ώρα Ελλάδος) και θα μεταδοθεί ζωντανά στο ΑΝΤ1+ και στο F1 TV Pro και ετεροχρονισμένα στις 16:30 στον ΑΝΤ1.

Μετά το τέλος της εκπομπής «Formula 1 Show», η δράση συνεχίζεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με το «Formula 1 Stories» με τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη.

Practice 3

To FP3 διακόπηκε στο 35ο λεπτό με κόκκινη σημαία, αφού ο Valtteri Bottas έχασε τα φρένα στην έξοδο της στροφής 10 και στην συνέχεια κατέληξε στην αμμοπαγίδα. Πέντε λεπτά μετά, όλα επέστρεψαν στην κανονική τους ροή, αλλά η τελευταία ώρα δοκιμών για τον Bottas είχε τελειώσει άδοξα. Εκπληκτικός ήταν ο Nico Hulkenberg. Σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:18.477.

Τελικά ο George Russell ήταν πιο γρήγορος (1:15.679) στο FP3. Τις άλλες δύο θέσεις κατέλαβαν ο Oscar Piastri και ο Charles Leclerc.