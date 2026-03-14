Του Περικλή Χαλάτση

Στο κατάμεστο από κόσμο Shanghai International Circuit η Mercedes πανηγύρισε σήμερα δύο φορές. Η πρώτη ήταν με τη νίκη του Georges Russell στο πρώτο Sprint της χρονιάς. Και λίγες ώρες αργότερα πανηγύρισε την Pole Position του Kimi Antonelli. Ο 19χρονος πιλότος που εμπιστεύτηκε ο Toto Wolff έκανε τον καλύτερο χρόνο και έγινε ο νεότερος Pole Man. Αύριο θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση του Grid.

Μετά την κατάκτηση της Pole Position o Toto Wolff είπε:

« Πολλοί έλεγαν ότι το παιδί ήταν πολύ μικρό για να είναι σε Mercedes, και το παιδί τα πήγε περίφημα – μόλις άκουσα ότι ήταν ο νεότερος σε ηλικία που κατέκτησε την pole position. Χαίρομαι πολύ που ο Kimi πήρε την pole position».

Οι χρόνοι στο Q3 που καθορίζουν και την Pole Position

Βέβαια ο Kimi στάθηκε τυχερός γιατί ένα μικρό λάθος του Russell ήταν η αιτία της νίκης του. Αλλά έτσι είναι οι αγώνες.

Τον τρίτο καλύτερο χρόνο έκανε ο Lewis Hamilton ο οποίος ήταν κατά 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο γρήγορος από τον Charles Leclerc.

Έτσι έχουμε δυο Mercedes στις δύο πρώτες θέσεις , δύο Ferrari στην 3η και 4η θέση και δύο McLaren στην 5η και 6η θέση.

Η αυριανή σειρά της εκκίνησης

Η pole position δεν εγγυάται τη νίκη. Είναι ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα για τον αγώνα της Κυριακής αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο όταν μάλιστα έχεις έναν έμπειρο και ψύχραιμο Hamilton στην 3η θέση. Η 3η θέση είναι ακριβώς πίσω από το μονοθέσιο που βρίσκεται στην 1η θέση. Θυμηθείτε ότι ο Βρετανός μόλις σβήσουν τα πέντε κόκκινα φώτα θα προσπαθήσει να χωθεί ανάμεσα στον Antonelli και τον Russell. Δεν αποκλείεται να τον δούμε να στρίβει και πρώτος. Υπομονή μέχρι αύριο το πρωί.