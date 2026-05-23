Του Περικλή Χαλάτση

Η εκκίνηση έγινε ευτυχώς χωρίς να έχουμε καμιά δυσάρεστη έκπληξη. Φαίνεται ότι ο Antonelli που ξεκινούσε από τη 2η θέση άκουσε τον Toto Wolff και δεν έκανε κάτι extreme, μόλις έσβησαν τα πέντε κόκκινα φώτα. Γιατί αυτό που ήθελε να κάνει ήταν να στρίψει πρώτος. Ο Wolff του είπε να κάνει τον αγώνα που ξέρει, αλλά να μη γίνουν λάθη.

Ο Antonelli ακολουθούσε τον team mate του για πέντε γύρους. Εκεί όταν βρήκε την ευκαιρία χώθηκε στην εξωτερική, και αναγκαστικά ο Russell στριμώχτηκε, βγήκε εκτός πίστας, πάτησε στο χορτάρι και ξαναμπήκε στην πίστα, αλλά πίσω από τον ομόσταυλό του.

Ένα γύρο μετά ό,τι έκανε ο Antonelli στον Russell, έκανε ο Russell στον Antonelli. Ο 19χρονος Ιταλός στριμώχτηκε πάτησε και αυτός στο χορτάρι, αλλά όταν ξαναμπήκε, δεν βρέθηκε στη 2η θέση, αλλά στην 3η αφού ο Norris εκμεταλλεύθηκε το λάθος το Antonelli και βρέθηκε δεύτερος.

Ο Antonelli άρχισε τα παράπονα και ζητούσε χωρίς λόγο την τιμωρία του Russell γιατί τον «πέταξε» έξω. Ο Russell όμως έκανε ό,τι ακριβώς ένα γύρο πριν έκανε ο Antonelli.

Τότε ακούσθηκε στην ενδοεπικοινωνία η φωνή του Toto Wolff που του είπε:

«Σταμάτα τα παράπονα και συγκεντρώσου στον αγώνα…».

Μέχρι τον 19ο γύρο, τέσσερις γύρους πριν την καρό σημαία, το τρενάκι με τα μονοθέσια έκαναν έναν αγώνα τακτική. Έγινε μια προσπάθεια από τον Ιταλό να περάσει τον Norris, αλλά δεν τα κατάφερε. Έναν γύρο πριν τον τερματισμό, ο Antonelli έκανε μια προσπάθεια να προσπεράσει τον Norris, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Ιταλός ξαναπάτησε στο γρασίδι και στην ουσία δεν έκανε τίποτα.

Τελικά όταν έπεσε η καρό σημαία, η Mercedes έκανε το 1-3 ενώ ανάμεσά τους «χώθηκε» η McLaren με τον Norris.

Στην 4η θέση ήταν ο Hamilton που έκανε έναν πολύ καλό αγώνα, αλλά το μονοθέσιό του δεν μπορούσε να απειλήσει τους πρωτοπόρους, και έμεινε στην 6η θέση.

Ο Russell τελικά κέρδισε το Sprint στον Καναδά. Είναι το τρίτο sprint που κερδίζει στην καριέρα του.

Στις 23.00 θα γίνει το Qualifying για την Pole Position του αυριανού αγώνα (Κυριακή, 24/5/2026) που θα ξεκινήσει στις 11 το βράδυ (ώρα Ελλάδος). Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Ant1+, ενώ από το ελεύθερο κανάλι του Ant1, θα μεταδοθεί ετεροχρονισμένα στη μία μετά τα μεσάνυκτα.