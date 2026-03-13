Του Περικλή Χαλάτση

Στο 2ο Grand Prix της χρονιάς, στην Shanghai, η Mercedes έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και αν κάτι δεν αλλάξει, φέτος θα πρωταγωνιστήσει. Τόσο ο Georges Russell όσο και ο νεαρός Kimi Antonelli βρίσκονται σε άριστη φόρμα. Έκαναν το 1-2 στο Practice 1 και το 1-2 στο Sprint Qualifying του Chinese Grand Prix, που διεξάγεται στην πίστα Shanghai International Circuit.

Ο Βρετανός οδηγός σημείωσε τον ταχύτερο γύρο (1.32.741) και αύριο στις 05.00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο πρώτο Sprint της χρονιάς.

Από τη 2η θέση θα εκκινήσει ο νεαρός Andrea Kimi Antonelli. Ήταν κατά +0.120 του δευτερολέπτου πιο αργός από τον teammate του.

Το γεγονός ότι οι δύο Mercedes θα βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις και δεν έχουν πίσω τους κάποια Ferrari που είναι πιο γρήγορες στην εκκίνηση δίνει μια ανάσα στον Βρετανό. Θα ξεκινήσει πρώτος και λογικά τα 45 λεπτά που θα διαρκέσει ο αγώνας δεν θα πρέπει να απειληθεί αφού τόσο ο ίδιος όσο και το μονοθέσιο του βρίσκονται στα καλύτερά τους.

Από την 3η θέση θα ξεκινήσει ο Lando Norris που ήταν κατά 0.555 του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Russell. Από την 4η και 5η θέση αντίστοιχα θα ξεκινήσουν οι Oscar Piastri και Charles Leclerc.

Οι χρόνοι

Ας δούμε τι έγινε στο Practice 1

Η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών (FP1) του Chinese Grand Prix 2026 στο Shanghai International Circuit ξεκίνησε στις 05.30 ώρα Ελλάδος. Πιλότοι και μηχανικοί έκαναν κυρίως δοκιμές όχι τόσο για τους χρόνους αλλά για να συλλέξουν δεδομένα πριν από το Sprint Qualifying που θα ακολουθούσε στις 09.30 (ώρα Ελλάδος). Η Mercedes-AMG Petronas Formula One Team στο Practice 1 έκανε το 1-2. Πιο γρήγορος ήταν ο Georges Russell έδειξε από νωρίς τη δυναμική της, με τον George Russell να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο της περιόδου με 1:32.741. Δεύτερος βρέθηκε ο νεαρός teammate του, Kimi Antonelli, μόλις 0,120 δευτερόλεπτα πίσω, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή φόρμα της γερμανικής ομάδας. Πίσω από τη Mercedes βρέθηκαν τα δύο μονοθέσια της McLaren Formula 1 Team. Οι Lando Norris και Oscar Piastri είχαν καλή ταχύτητα, αν και αντιμετώπισαν προβλήματα σταθερότητας στο πίσω μέρος των μονοθεσίων τους, κυρίως στην πρώτη στροφή της πίστας.

Πειραματισμοί και προβλήματα για τη Ferrari

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές λύσεις που μεταβάλλουν απλώς τη γωνία της αεροτομής, το συγκεκριμένο εξάρτημα περιστρέφεται πλήρως, «γυρίζοντας» ουσιαστικά ανάποδα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μεγαλύτερο άνοιγμα για τη ροή του αέρα, γεγονός που μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση στις ευθείες και ενδέχεται να βελτιώσει την τελική ταχύτητα του μονοθεσίου. Η Scuderia Ferrari δοκίμασε τη νέα καινοτόμο πίσω πτέρυγα, γνωστή ως “flip-flop” ή «Macarena wing». Ο Charles Leclerc έμεινε ικανοποιημένος ενώ ο Hamilton που είχε μια έξοδο όταν δοκίμαζε την νέα αεροτομή, δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο.

Η σειρά της εκκίνησης

Το πρόγραμμα για αύριο Σάββατο 14 Μαρτίου

Sprint – αγώνας 19 γύρων: 05.00- 06.00

Qualifying για τον αγώνα της Κυριακής: 09.00-10.00

Κυριακή 15 Μαρτίου

Αγώνας: 09.00

Λίγα λόγια για την πίστα

Το Shanghai International Circuit σχεδιάστηκε από τον Γερμανό αρχιτέκτονα Hermann Tilke και το σχήμα του βασίζεται στον κινεζικό χαρακτήρα «shang», που σημαίνει «από πάνω».

Η πίστα μήκους 5.451 μέτρων και οι αγωνιζόμενοι σε 56 γύρους θα καλύψουν 305.066 km. Στο σύνολο υπάρχουν 16 στροφές, πολλές από τις οποίες είναι πολύ αργές, όπως το σύμπλεγμα στροφών 1 έως 3 και το σύμπλεγμα στροφών 6 έως 14. Υπάρχουν όμως και γρήγορες καμπές, όπως οι στροφές 7 και 8. Αυτές οι αλληλουχίες, σε συνδυασμό με τα τμήματα υψηλής ταχύτητας, καθιστούν την πίστα απαιτητική για τα ελαστικά και αποτελούν πρόκληση για την ανάκτηση ενέργειας με τις σύγχρονες υβριδικές μονάδες ισχύος.

Η διαδρομή διαθέτει δύο μεγάλες ευθείες: την ευθεία εκκίνησης–τερματισμού και την πίσω ευθεία μήκους άνω του ενός χιλιομέτρου, που ξεκινά από τη στροφή 13 και καταλήγει στη στροφή 14. Η επιλογή ελαστικών παραμένει αμετάβλητη από τότε που η πίστα επέστρεψε στο ημερολόγιο: οι ομάδες θα χρησιμοποιήσουν σκληρή γόμα C2, μέση γόμα C3 και μαλακή γόμα C4 για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διαδρομής των 5.451 μέτρων.