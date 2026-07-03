Στο Sprint Qualifying καλύτερο χρόνο έκανε ο Hamilton και τις δύο επόμενες θέσεις κατέλαβαν οι Antonelli και Verstappen. Ο Βρετανός πιλότος που θύμισε τις παλιές καλές εποχές, πάντα μετρημένος είπε μετά το τέλος του Sprint Qualifying:

«Μου αρέσει αυτό το κοινό. Παίρνω ενέργεια από το κοινό. Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο χαρούμενος είμαι. Στο τέλος έφθασα στο απόλυτο όριο.»

Λίγες ώρες πριν στο Practice 1 ο Hamilton ήταν και πάλι πιο γρήγορος. Μόνο αυτή τη φορά πίσω του ήταν ο Kimi Antonelli και Charles Leclerc.

Αυτό τριήμερο είχαμε μόνο μια ελεύθερη περίοδο δοκιμών. Ακολούθησε το sprint qualifying και αύριο θα γίνει στις 14.00 ο αγώνας Sprint και λίγες ώρες αργότερα το qualifying race για τον οδηγό που θα ξεκινήσει την Κυριακή από την πρώτη γραμμή του grid.