Η καλή ημέρα φαίνεται από την αρχή. Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes τελικά είναι μεγάλο ταλέντο. Κέρδισε και τα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά και το απόγευμα κέρδισε και την Pole Position με χρόνο 1:44.361. Πίσω του με διαφορά τρία δέκατα τερμάτισε ο Ολλανδός Max Verstappen και στην 3η θέση είναι ο Lando Norris (McLaren). Όμως αύριο δεν θα ξεκινήσει από την 3η θέση αλλά πολύ πιο πίσω αφού χρεώθηκε ποινή 10 θέσεων για αλλαγές στη μονάδα ισχύος.

Αύριο Κυριακή στις τέσσερις το απόγευμα ο Kimi θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα προσπαθήσει να στρίψει πρώτος. Αν γίνει αυτό τότε θυμηθείτε θα κάνει το δικό του αγώνα και θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής.

Στα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά ο Kimi Antonelli ήταν ο ταχύτερος. Δεύτερος ήταν ο Lando Norris και τρίτος ο Max Verstappen. Ο Lewis Hamilton, είχε έξοδο στο FP3 αλλά οι μηχανικοί της Ferrari κατάφεραν και επισκεύασαν το μονοθέσιο και ο Βρετανός πλασαρίστηκε στην πρώτη δεκάδα.

Αύριο οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 44 γύρους και θα καλύψουν 308.052 χιλιόμετρα.

Η καλή είδηση είναι τον αγώνα στο Βέλγιο θα τον μεταδώσει live και το ελεύθερο κανάλι του Ant1. Τα ανεπίσημα δοκιμαστικά αλλά και τα χρονομετρημένα θα μεταδοθούν μόνο από τα συνδρομητικά κανάλια του Ant1+ και του F1 TV pro. Φυσικά και τα συνδρομητικά κανάλια ( Ant1+ και F1 TV Pro) όπως πάντα θα μεταδώσουν ζωντανά τον αγώνα.