Η καλή ψυχολογία στους πιλότους της F1 παίζει σημαντικό ρόλο όχι τόσο στον αγώνα όσο στην εκκίνηση. Εκεί παίζονται όλα. Όποιος στρίψει σήμερα πρώτος στη δεξιά στροφή μετά την εκκίνηση βάζει τις προϋποθέσεις για μια άνετη νίκη.

O Kimi Antonelli προηγείται στη βαθμολογία με 179 βαθμούς. Με διαφορά 25 βαθμούς ακολουθεί ο George Russell με 154 βαθμούς. Ακολουθούν ο Hamilton με 147, ο Leclerc με 108 και ο Lando Norris με 97.

Ο Russell που ξεκινάει σήμερα από την 3η θέση, θέλει νίκη για να μειώσει τη διαφορά από τον ομόσταυλό του. Μπροστά του έχει τον Max Verstappen που και αυτός θα επιχειρήσει να κάνει μια καλή εκκίνηση και να περάσει πριν από την πρώτη στροφή τον Antonelli.

Η σειρά εκκίνησης

Σήμερα οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν σε 44 γύρους 308.052 χιλιόμετρα. Η πίστα στο Spa είναι η μεγαλύτερη στο ημερολόγιο της F1 και είναι μία από τις πιο αγαπημένες τόσο για την ιστορία της, καθώς αποτελεί μέρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος από το 1950. Έχει μήκος 7,004 χιλιόμετρα, και η σχεδίασή της θεωρείται ιδανική για αγώνες ταχύτητας. Έχει μεγάλες ευθείες, στροφές υψηλής ταχύτητας και τη μεγαλύτερη υψομετρική διαφορά ολόκληρης της σεζόν. Υπάρχει επίσης μια ακόμη μεταβλητή σε ένα γεγονός που είναι ήδη εξαιρετικά απαιτητικό, τόσο από τεχνική όσο και από οδηγική άποψη.

Η Pirelli έφερε ως σκληρή γόμα τη C2, ως μέση γόμα τη C3 και ως μαλακή γόμα τη C4. Η πίστα ασφαλτοστρώθηκε πλήρως ξανά πριν από μερικά χρόνια και τις πρώτες ημέρες του τριημέρου, γενικά προσφέρει σχετικά χαμηλό επίπεδο πρόσφυσης. Τα επίπεδα πρόσφυσης ενδέχεται να βελτιωθούν χάρη στο πρόσφατο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο των αγώνων GT, με τον 24ωρο αγώνα του Spa να αφήνει επιπλέον γόμα στην πίστα.

Το Spa-Francorchamps κατατάσσεται μεταξύ των πιο απαιτητικών πιστών για τα ελαστικά όσον αφορά στα φορτία και στις δυνάμεις, αν και δεν φτάνει στα επίπεδα της Suzuka ή του Silverstone. Το πιο απαιτητικό τμήμα είναι αναμφίβολα το κομμάτι από την Eau Rouge έως την ανηφορική Raidillon. Εδώ, οι στροφές διαδέχονται η μία την άλλη σε γρήγορη αλληλουχία και σε αντίθετες κατευθύνσεις καθώς η πίστα ανηφορίζει, προτού οδηγήσει στην ευθεία Kemmel. Αυτό το τμήμα διαθέτει πλέον αυλακώσεις στην άσφαλτο, σχεδιασμένες να βελτιώνουν την αποστράγγιση του νερού και την ορατότητα σε συνθήκες βροχής.

Τα τρία τμήματα (sectors) της πίστας έχουν το καθένα πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανέκαθεν αποτελούσαν γρίφο για τις ομάδες όσον αφορά το στήσιμο του μονοθεσίου. Το πρώτο είναι το ταχύτερο και περιλαμβάνει μια μεγάλη ευθεία όπου τα προσπεράσματα είναι συνηθισμένα· το δεύτερο είναι πιο τεχνικό, με στροφές μέσης ταχύτητας, πολλές από τις οποίες είναι κατηφορικές· το τρίτο έχει περισσότερη ροή και εξελίσσεται σε μια ήπια ανηφορική κλίση.

Φέτος, η εισαγωγή της νέας αεροδυναμικής θα έπρεπε να διευκολύνει την εύρεση του σωστού συμβιβασμού όσον αφορά την κάθετη δύναμη. Τα μονοθέσια θα μπορούν να τρέξουν με ρυθμίσεις υψηλότερης κάθετης δύναμης για τα πιο τεχνικά τμήματα, ενώ παράλληλα θα επωφελούνται από τη λειτουργία ευθείας στις ευθείες. Όπως φάνηκε και στο Silverstone, η ικανότητα των οδηγών να διαχειρίζονται και να φορτίζουν αποτελεσματικά την υβριδική μηχανή θα είναι επίσης καθοριστική.

Ο αγώνας σήμερα στο Βέλγιο θα μεταδοθεί live και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1. Φυσικά και από τα συνδρομητικά κανάλια του Ant1+ και του F1 TV pro.