Το πρώτο qualifying για τον 14ο γύρο του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1 έγινε στην νεότευκτη και απαιτητική πίστα της Μαδρίτης και βρήκε νικητή τον Lando Norris, ο οποίος «άρπαξε» την πρώτη θέση από τον νεαρό Ιταλό της Mercedes.

O Lando Norris έκανε χρόνο 1:31.824, ο Kimi Antonelli έκανε 1:31.835 και ο Max Verstappen 1:31.964. Ακολούθησε ο Lewis Hamilton, 1:32.013 και ο Charles Leclerc, 1:32.019.

Εάν δείτε τις διαφορές στους χρόνους του Norris, του Antonelli και του Verstappen θα διαπιστώσετε ότι είναι σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Το τελικό 1:31.824 του Norris στο Q3 ήταν το “χτύπημα” που άφησε άφωνο τον Kimi Antonelli. Ο πρωτοπόρος του φετινού πρωταθλήματος έφτασε στην πηγή, αλλά τα 11 χιλιοστά του δευτερολέπτου που τον χώρισαν από την κορυφή τον «έστειλαν» στη 2η θέση στην εκκίνηση του αυριανού αγώνα.

Αύριο στην εκκίνηση θα έχουμε μια McLaren (1η θέση), μια Mercedes (2η θέση) και μια Red Bull 93η θέση).

Ο Lando Norris απέδειξε ότι δεν είναι ένα τυχαίος πρωταθλητής αλλά και η McLaren βρίσκεται σε άνοδο. Είναι σαφέστατα βελτιωμένη και μπορεί να διεκδικεί νίκες.

Την Κυριακή στις 16:00, όταν τα κόκκινα φώτα σβήσουν, δεν θα μιλάμε απλώς για τον 14ο γύρο του πρωταθλήματος, αλλά για μια μάχη γοήτρου, στρατηγικής και απόλυτης επιβίωσης στη νέα πρωτεύουσα της ταχύτητας.

Λίγα λόγια για την πίστα

Το συνολικό μήκος της πίστας είναι 5.416 μέτρα. Περιλαμβάνει 22 στροφές, μεταξύ των οποίων και το «Monumental», μια στροφή 550 μέτρων με κλίση 24%.

Σε μια διαδρομή 57 γύρων όπου τα κράσπεδα συναντούν τους τσιμεντένιους τοίχους και οι τυφλές καμπές διαδέχονται απότομες ζώνες επιβράδυνσης, η απόλυτη ακρίβεια δεν είναι απλώς ζητούμενο — είναι ζήτημα επιβίωσης.

Θα δούμε κλειστές τεχνικές στροφές αλλά και καμπές με κλίση (banking). Αυτό βάζει σε ακραία δοκιμασία τα φρένα, την αεροδυναμική ισορροπία και τα αντανακλαστικά των πιλότων. Μπορεί το Madring να είναι πράγματι ένα σιρκουί πόλης, αλλά σίγουρα θα δοκιμάσει ομάδες και οδηγούς.

Οι γόμες που επιλέχθηκαν για αυτό το Grand Prix είναι οι μεσαίες της γκάμας: C2 ως σκληρή γόμα, C3 ως μέση γόμα και C4 ως μαλακή γόμα.

Τον αγώνα θα μεταδώσει σε απευθείας σύνδεση ο Ant1 αλλά και τα συνδρομητικά Ant1+ και F1 TV pro.

Αν δούμε τις επιδόσεις μετά τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά μπορούμε να πούμε ότι η McLaren διαθέτει ίσως το πιο ευπροσάρμοστο μονοθέσιο του grid, με άριστη συμπεριφορά στις αλλαγές κατεύθυνσης και υποδειγματική διαχείριση της θερμοκρασίας των ελαστικών. Η Ferrari, παραδοσιακά είναι εξαιρετική σε διαδρομές που απαιτούν κορυφαία μηχανική πρόσφυση στις εξόδους των αργών στροφών και επιθετικό πάτημα στα κερμπ.

Η Red Bull έχει τη σωστή αεροδυναμική με αποτελεσματικότητα στις μεγάλες ευθείες και τις γρήγορες καμπές.

Η Mercedes δείχνει ότι έχει προσαρμοστεί εξαιρετικά στις απαιτήσεις της νέας πίστας στην Ισπανία και μπορεί να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής,

Practice 3

Λίγες ώρες πριν από τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά προηγήθηκε το Practice 3. Εκεί είχαμε αρκετές εκπλήξεις και δύο σημαντικές εξόδους. Μία του Hamilton και μία του Bearman. O Kimi Antonelli ήταν ο ταχύτερος στο FP3 του GP Ισπανίας. Την τριάδα συμπλήρωσαν οι Charles Leclerc και Oscar Piastri.

Οι περισσότεροι οδηγοί επέλεξαν τη μαλακή γόμα των ελαστικών της Pirelli, για την πραγματοποίηση προσομοιώσεων. Λίγο πριν το FP3 φτάσει στα μισά του ο Lewis Hamilton, λόκαρε τον εμπρός δεξί τροχό του στην στροφή 22, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου και κατέληξε στον τοίχο.

Η διαδικασία διακόπηκε με κόκκινη σημαία, ενώ ο επτάκις πρωταθλητής έκανε σχεδόν ένα γύρο με την λαβωμένη SF-26, πριν την παρκάρει σε ασφαλές σημείο

Για να του απαλύνει τον πόνο, ο team manager της Ferrari, του είπε: « Θα επισκευάσουμε το μονοθέσιο και θα πάρεις μέρος στο Qualifying.

Μετά από 20 λεπτά και αφού επισκευάσθηκε ο τοίχος που σταμάτησε τον Hamilton, τα μονοθέσια βγήκαν ξανά στην πίστα. Αλλά και πάλι πριν τελειώσει ο χρόνος για το FP3 είχαμε και πάλι μια έξοδο. Αυτή τη φορά o Oliver Bearman πριν φτάσει στην La Monumental έφυγε με πολλά χιλιόμετρα.

Οι τρείς πιο γρήγοροι οδηγοί στο Practice 3 ήταν:

Ο Kimi Antonelli (1:32.797), δεύτερος ο Charles Leclerc και τρίτος ο Oscar Piastri.