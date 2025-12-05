Του Περικλή Χαλάτση

Όλα θα τελειώσουν την Κυριακή, όπου θα γίνει το 24ο και καθοριστικό Grand Prix του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της F1, στην πίστα της Yas Marina, στο Abu Dhabi. Εκεί θα κριθεί ο φετινός παγκόσμιος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα οδηγών.

Και ενώ τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν θεωρητικά αλλά και πρακτικά όλα είναι στον αέρα. Η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι τελικά τον παγκόσμιο τίτλο θα τον κερδίσει ο Ολλανδός γιατί είναι πιο έμπειρος. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι ο Βρετανός θα αποδείξει ότι δεν είναι τυχαία επικεφαλής της βαθμολογίας.

Στο σημερινό πρώτο Practice 1 έλειπαν εννέα βασικοί οδηγοί της F1 αφού δάνεισαν ως όφειλαν σε εννέα πρωτάρηδες που πήραν μια γεύση από τα μονοθέσια της Α κατηγορίας.

Στα πρώτα ανεπίσημα δοκιμαστικά στην ουσία μόνο ο Piastri που είναι ένας από τους τρείς διεκδικητές του τίτλου έμεινε εκτός δοκιμών.

Στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά αν προσέξετε τις διαφορές στους χρόνους θα δείτε ότι παίζονται στα χιλιοστά. Ο Βρετανός της McLaren στα πρώτα δοκιμαστικά ήταν ταχύτερος από τον Max Verstappen για μόλις οκτώ χιλιοστά του δευτερολέπτου. Δηλαδή ούτε μια ανάσα.

Ο Charles Leclerc ολοκλήρωσε την πρώτη τριάδα, μόλις 16 χιλιοστά πίσω από τον Norris, επιβεβαιώνοντας την ταχύτητα της Ferrari στη Yas Marina.

Μετά τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά ακολούθησαν τα δεύτερα όπου και εκεί οι δύο διεκδικητές του τίτλου έκαναν το 1-2. Μόνο ο Oscar Piastri δεν κατάφερε να βρει το ρυθμό του αφού δεν είχε πάρει μέρος στην πρώτη δοκιμασία. Έκανε τον 11ο καλύτερο χρόνοι ενώ ο Norris και ο Verstappen έκαναν το 1-2 όπως ακριβώς στο Practice 1. Στα δεύτερα ανεπίσημα δοκιμαστικά και πάλι οι διαφορές ήταν σε χρόνους ανάμεσα στο δευτερόλεπτο.

Αναλυτικά οι χρόνοι

Αύριο, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου θα γίνουν:

Practice 3 στις 12.30 Qualifying στις 16.00

Την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 15.00

Τα ελαστικά

Στο τελευταίο γεύμα που δόθηκε στο Abu Dhabi όλοι οι πιλότοι ήταν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι, τουλάχιστον για την αναμνηστική φωτογραφία

Η Pirelli επιμένει στη συνήθη επιλογή γομών για τον τελευταίο αγώνα της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι, δηλαδή τις C3, C4 και C5. Ιστορικά, στην πίστα Yas Marina παρατηρείται τοπική παραμόρφωση λόγω υπερθέρμανσης (graining) στα ελαστικά, αλλά από πέρυσι το φαινόμενο αυτό είναι σχετικά περιορισμένο και η μεγαλύτερη αντίσταση των φετινών ελαστικών θα μπορούσε να το μειώσει σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και η μαλακή γόμα, που συνήθως χρησιμοποιείται μόνο στις κατατακτήριες, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ελαστικό για στρατηγική αγώνα.

Σε αυτή την πίστα, η πτώση απόδοσης είναι θερμικής φύσης και παρατηρείται γενικά στα πίσω ελαστικά λόγω της απαίτησης για πρόσφυση, ειδικά στον τελευταίο τομέα της πίστας.

Οι οδηγοί την γνωρίζουν καλά καθώς εδώ και καιρό αποτελεί τον τόπο διεξαγωγής των δοκιμών μετά το τέλος της σεζόν. Σχεδιασμένη από τον Hermann Tilke, η πίστα ανακαινίστηκε πριν από τέσσερα χρόνια, κάτι που μείωσε ελαφρώς το μήκος της, ενώ την έκανε πιο γρήγορη και πιο ρευστή, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για προσπέραση, ειδικά στην ευθεία μήκους 1,2 χιλιομέτρων μεταξύ των αργών στροφών 5 και 6.

Ένα άλλο ενδιαφέρον τμήμα βρίσκεται στις στροφές 10, 11 και 12, όπου οι οδηγοί πρέπει να φρενάρουν απότομα, ασκώντας έτσι βαριά πλευρικά φορτία στο μονοθέσιο. Η επιφάνεια της πίστας είναι κατασκευασμένη με αδρανή υλικά που εισήχθησαν από την Αγγλία και παρέχει μέση τραχύτητα και πρόσφυση. Για να εξαλειφθούν ορισμένα ανώμαλα τμήματα, η επιφάνεια στρώθηκε ξανά φέτος από την στροφή 1 έως την στροφή 4. Όπως συμβαίνει σε όλους τους νυχτερινούς αγώνες, θα υπάρξει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας περιόδου.