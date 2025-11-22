Του Περικλή Χαλάτση

Στις 06.00 σήμερα το πρωί (ώρα Ελλάδος) έγινε το χρονομετρημένο Qualifying για την αυριανή πρώτη θέση στο 22ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καλές και ο ουρανός στη Νεβάδα ήταν γεμάτος σύννεφα. Είχε βρέξει πριν και η πίστα στους δρόμους του Las Vegas γλιστρούσαν επικίνδυνα. Οι τρείς πιλότοι που προηγούνται στη βαθμολογία ( Norris, Piastri, Verstappen) εκτός από το άγχος του καλύτερου χρόνου έπαιζαν κορώνα γράμματα περνώντας ξυστά από τους τοίχους και τα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Μια έξοδος ήταν αρκετή για να χαθούν όλα.

Στο Q3 και στο Q2 βγήκαν όλοι με βρόχινα λάστιχα ενώ στο Q1 που από τα προηγούμενα περάσματα οι αγωνιστικές γραμμές στα περισσότερα σημεία ήταν στεγνά έβαλαν ενδιάμεσες γόμες.

Τελικά ο Lando Norris κατέκτησε την τρίτη συνεχόμενη pole position του σε μια βρεγμένη και επικίνδυνη πίστα. Ο πιλότος της McLaren έκανε καλύτερο χρόνο από τον Max Verstappen ( Red Bull) και τον Carlos Sainz (Williams) ο οποίος έκανε άλλη μια δυνατή εμφάνιση. Ο Oscar Piastri που βρίσκεται 24 βαθμούς πίσω από τον Norris περιορίσθηκε στην 5η θέση. Ο Norris έκανε 1. 47.934 ενώ ο Verstappen ήταν τρία δέκατα πιο αργός.

Ο Piastri είχε στην στροφή 12 μια μικρή επαφή στον τροχό με την Racing Bulls του Isack Hadjar. Το δεύτερο αυτοκίνητο της Racing Bulls του Liam Lawson τερμάτισε στην 6η θέση, καθώς η πρώτη δεκάδα συμπληρώθηκε από την Aston Martin του Fernando Alonso, τον Hadjar, τη Ferrari του Charles Leclerc.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι γόμες που επιλέχθηκαν για τη διαδρομή στους δημόσιους δρόμους του Las Vegas είναι οι C3, C4 και C5. Μία από τις κύριες προκλήσεις θα είναι η διαχείριση της θερμοκρασίας των ελαστικών, ειδικά κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών. Το γεγονός ότι οι δοκιμές διεξάγονται νωρίτερα φέτος θα βοηθήσει τους οδηγούς, καθώς οι συνθήκες δεν θα είναι τόσο κρύες, διευκολύνοντας έτσι το ζέσταμα των ελαστικών.

Ο αγώνας διαρκεί 50 γύρους στη διαδρομή του Λας Βέγκας, η οποία έχει 17 στροφές και είναι μοναδική λόγω των ταχυτήτων που επιτυγχάνονται και της χάραξής της.

Η σειρά εκίνησης

Το μήκος της διαδρομής είναι 6.201 μέτρα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πίστα στο αγωνιστικό ημερολόγιο μετά το Σπα και μία από τις ταχύτερες όσον αφορά στη μέση ταχύτητα ανά γύρο. Το 2024, ο Alex Albon με τη Williams πέτυχε την υψηλότερη τελική ταχύτητα της σεζόν (368 km/h) στην ευθεία μεταξύ των στροφών 12 και 14. Σε αυτήν την τελευταία στροφή, οι οδηγοί βιώνουν πολύ ισχυρή επιβράδυνση κατά το φρενάρισμα, πρόκειται για μία από τις καλύτερες ευκαιρίες για προσπέραση. Σχεδόν το 80% του γύρου διανύεται με πλήρες γκάζι, με τα μονοθέσια να περνούν δίπλα από διάσημα σημεία όπως το Venetian και το Caesars Palace, τα οποία φιλοξένησαν τα δύο πρώτα Γκραν Πρι του Λας Βέγκας

Ο αγώνας της Κυριακής ξεκινάει στις 06.00 για την Ελλάδα και μπορείτε να τον δείτε από το συνδρομητικό κανάλι Ant1+ και το συνδρομητικό F1 TV Pro ενώ μπορείτε να το δείτε ειδικά αυτή τη φορά και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1.

Το Grand Prix στο Las Vegas είναι ο τελευταίος από τους τρεις γύρους του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. H σεζόν θα ολοκληρωθεί με δύο ακόμη αγώνες στη Μέση Ανατολή.

Πέρα από τη μάχη του πρωταθλήματος, τα φώτα θα στραφούν και στις εντυπωσιακές παράπλευρες εκδηλώσεις, που έχουν ετοιμάσει οι διοργανωτές στο Λας Βέγκας. Φέτος, το πρόγραμμα έχει μεταφερθεί δύο ώρες νωρίτερα, με τον αγώνα να εκκινεί στις 20:00 τοπική ώρα (06:00 ώρα Ελλάδος).

Η ατμόσφαιρα πάρτι θα κυριαρχεί, με συναυλίες στη Σφαίρα, ενώ στο grid τον ρυθμό θα δίνουν οι Steve Aoki και Kaskade. Στις διάφορες ζώνες φιλάθλων (όπως η Grand Prix Plaza και η Koval Fan Zone) διοργανώνονται διαδραστικά παιχνίδια και εμπειρίες όπως: Pit Stop Challenge: Οι φίλαθλοι δοκιμάζουν τις ικανότητές τους στην αλλαγή ελαστικών, όπως ακριβώς τα συνεργεία της F1. F1 SimRacing Stations: Εξομοιωτές οδήγησης που επιτρέπουν στους θεατές να ζήσουν την αδρεναλίνη της πίστας. Augmented Reality (AR): Εμπειρίες επαυξημένης πραγματικότητας, όπως η δυνατότητα για selfie με οδηγούς σε εικονική μορφή.

Μετά τη λήξη του αγώνα, έρχεται σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, η εκπομπή «Formula 1 Show», προσφέροντας μία πλήρη επισκόπηση με τις πιο δυνατές στιγμές, καθώς και ζωντανές συνδέσεις με τους απεσταλμένους του ΑΝΤ1, Μαρία Θωμά, Πάνο Σεϊτανίδη και Άγγελο Τόμπρο, που θα μεταφέρουν όλα όσα συνέβησαν στο Λας Βέγκας. Στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Μαρία Ανδρεάδη, Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης και Τάκης Πουρναράκης, ενώ τις προσπάθειες των οδηγών θα σχολιάζει ο οδηγός αγώνων Τζώρτζης Μαρκογιάννης.