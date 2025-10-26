Του Περικλή Χαλάτση

Σήμερα στις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδος) ξεκινάει στο Μεξικό ο 20ος αγώνας του Παγκοσμίου πρωταθλήματος της F1. Το Grand Prix of Mexico γίνεται στο Autodromo Hermanos Rodriguez και εκεί σήμερα θα κριθούν πολλά.

Ο Lando Norris που τα ξημερώματα στο Qualifying έκανε τον καλύτερο χρόνο και έγινε ο Pole Man του 20ου Grand Prix, θα έχει πίσω του δύο Ferrari. Τον Charles Leclerc και τον Lewis Hamilton.

O Norris τώρα είναι ήρεμος και σίγουρος για το πώς θα ξεκινήσει. Αυτό που ανησυχούσε -και ευτυχώς δεν έγινε- ήταν να είχε πίσω του τον ομόσταυλό του. Ο Oscar Piastri τους τελευταίους αγώνες δείχνει έναν αδικαιολόγητο εκνευρισμό.

Κατανοητό από τη μια μεριά. Γιατί ήταν επικεφαλής στη βαθμολογία και μάλιστα με μεγάλη διαφορά.

Αδικαιολόγητο όμως για επαγγελματία οδηγό της F1. Τώρα η διαφορά του μειώθηκε σε επικίνδυνο βαθμό και ο τίτλος μάλλον «βγήκε από το τσεπάκι του». Αυτό τον έχει κάνει οξύθυμο και επιπόλαιο.

Όταν στις 22.00 το βράδυ στο Autodromo Hermanos Rodriguez, σβήσουν τα πέντε κόκκινα φώτα Θα κριθούν πολλά μέχρι την πρώτη στροφή. Ο Piastri θα ξεκινήσει από την 7η θέση. Αν καταφέρει να βγει αλώβητος τότε θα έχει το χρόνο στην πίστα των 4.304 km και στους 71 γύρους ( θα καλυφθούν 305.584 km) να κάνει αγώνα τακτικής για να κερδίσει κάποιους βαθμούς. Και λέω κάποιους γιατί μπροστά του θα έχει κορυφαίους οδηγούς που δεν είναι εύκολο να τους προσπεράσεις.

Η σειρά εκκίνησης

Στο Qualifying o Lando Norris έκανε τον καλύτερο χρόνο και τον ακολούθησαν οι Charles Leclerc και Lewis Hamilton. Οι δύο Ferrari τελευταία μπήκαν στο παιχνίδι. Όχι του τίτλου φυσικά γιατί έχασαν όλη τη χρονιά αλλά τουλάχιστον μιας νίκης αλλά και των εντυπώσεων. Για τον Βρετανό ήταν η 14η pole position στην καριέρα του και η 5η φετινή.

Οι χρόνοι στο Qualifying

Όπως θα παρατηρήσατε οι διαφορές στους χρόνους των δέκα πρώτων είναι λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά ο Carlos Sainz έκανε τον 7ο χρόνο αλλά από το προηγούμενο Grand prix επειδή είχε εμβολίσει τον Antonelli πήρε ποινή πέντε θέσεων και θα ξεκινήσει 12ος.

Μέχρι και τον 19ο αγώνα η βαθμολογία για τους τρείς πρώτους πιλότους είναι η εξής:

Όπως βλέπετε οι διαφορές είναι μικρές. Ο Verstappen έχει 306 βαθμούς και είναι 40 βαθμούς πίσω από τον Piastri. Η λογική λέει ότι ο μεγάλος αντίπαλος του Piastri πρέπει να είναι ο Norris που έχουν μόνο 14 βαθμούς διαφορά. Όμως ο Αυστραλός ανησυχεί για τον Verstappen που η διαφορά μπορεί να είναι μεγάλη αλλά η Red Bull έγινε ανταγωνιστική.

Η ιστορική πίστα κατασκευάστηκε το 1963 και την ίδια χρονιά φιλοξένησε το πρώτο της Grand Prix, με νικητή τον θρυλικό Τζιμ Κλαρκ. Μετά από δεκαετίες απουσίας, το 2015 το Μεξικό επέστρεψε δυναμικά στο καλεντάρι της Formula 1, χάρη στις προσπάθειες του τοπικού επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχου Κάρλος Σλιμ. Παρότι η πίστα ανακαινίστηκε πλήρως, διατήρησε τον χαρακτήρα και τη μοναδική της ταυτότητα.

Με μήκος 4.303 μέτρων, διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: βρίσκεται σε υψόμετρο 2.200 μέτρων, περιλαμβάνει 17 κυρίως αργές στροφές – αρκετές από αυτές 90 μοιρών – καθώς και δύο μεγάλες ευθείες με αντίστοιχες ζώνες Drag Reduction System (DRS).

Λόγω της μειωμένης πυκνότητας του αέρα (μόλις 0,78 bar), μειώνεται τόσο η αεροδυναμική απόδοση των μονοθεσίων (περίπου -20%), όσο και οι αεροδυναμικές αντιστάσεις. Οι ομάδες χρησιμοποιούν τις μέγιστες κλίσεις στις αεροτομές, όπως στο Μονακό, ωστόσο η παραγόμενη κάθετη δύναμη θυμίζει Μόντσα – ελάχιστη, αλλά κρίσιμη.

Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της πίστας είναι το παλιό στάδιο μπέιζμπολ Foro Sol, όπου ο παλμός των Μεξικανών φιλάθλων είναι εθιστικός. Ειδικά στην απονομή, η ατμόσφαιρα μετατρέπεται σε πραγματική γιορτή. Πέρυσι, η νίκη του Κάρλος Σάινθ με τη Ferrari ξεσήκωσε τους Λατίνους και επιβεβαίωσε τη μοναδική σχέση που έχουν με τη Formula 1.

Οι γόμες στα ελαστικά

Το οδόστρωμα είναι λείο, χωρίς αναπηδήσεις, ενώ απουσιάζουν οι γρήγορες καμπές και τα υψηλά αεροδυναμικά φορτία. Για τον λόγο αυτό, οι διαθέσιμες γόμες είναι οι εξής: C2 (σκληρή), C4 (μέση) και C5 (μαλακή).

Όπως συνέβη στο Ώστιν το περασμένο Σαββατοκύριακο, έτσι και για τον αγώνα στο Μεξικό υπάρχει ένα κενό στην επιλογή των γομών μεταξύ της σκληρότερης και των άλλων δυο. Η μέση και η μαλακή γόμα είναι αντίστοιχα οι C4 και C5, όπως και το 2024. Η σκληρή γόμα είναι η C2. Για την πίστα της Πόλης του Μεξικού, αυτή η γόμα αποτελεί μια εξαιρετικά συντηρητική επιλογή, με σημαντική διαφορά στον χρόνο του γύρου σε σχέση με τις άλλες δύο, ενώ παράλληλα προσφέρει και λιγότερη πρόσφυση.

Ο ΜΑRIO ISOLA ( Διευθυντής του Μηχανοκίνητου αθλητισμού της PIRELLI αναφέρθηκε στο σημερινό αγώνα:

«Οι ομάδες αποφάσισαν να κρατήσουν τις επιλογές τους, ανοιχτές στην εκκίνηση, χρησιμοποιώντας κυρίως τη μέση γόμα, η οποία είναι το πιο ευέλικτο ελαστικό για έναν αριθμό διαφορετικών στρατηγικών. Ο Leclerc ξεχώρισε ανάμεσα στους κορυφαίους 10, όντας ο μοναδικός οδηγός που επέλεξε τη μαλακή γόμα, η οποία του έδωσε ένα αρχικό πλεονέκτημα πρόσφυσης που το εκμεταλλεύτηκε.

Η υιοθέτηση καθεστώτος εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας (VSC) στην αρχή του αγώνα, διευκόλυνε την επίτευξη μερικών επιπλέον γύρων τόσο με τη μαλακή όσο και με τη μέση γόμα. Ειδικά η μέση γόμα επέδειξε μεγαλύτερη σταθερότητα από το αναμενόμενο. Ρόλο σ’ αυτό έπαιξε και η θερμοκρασία της ασφάλτου, η οποία ήταν χαμηλότερη από τις προηγούμενες μέρες αλλά και η βελτίωση κρατήματος της πίστας. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων επέτρεψε να παραταθεί το πρώτο μέρος αγώνα, αρκετά περισσότερο.

Ως αποτέλεσμα, η στρατηγική μέση/σκληρή αναπόφευκτα μετατράπηκε σε μια θεωρητικά πιο τολμηρή στρατηγική μόλις φτάσαμε χωρίς αλλαγή στο μέσο του αγώνα. Μια αλληλουχία πιτ στοπ γύρω στον 30ό γύρο ανέδειξε ως επιλογή, για το τελευταίο μέρος του αγώνα, την μαλακή γόμα για σχεδόν όλα τα μονοθέσια.

Καθώς τα πίσω ελαστικά δεν έφτασαν στη μέγιστη φθορά, οι οδηγοί μπόρεσαν να διατηρήσουν έναν ανταγωνιστικό ρυθμό χωρίς να χρειάζεται να τα διαχειριστούν, χάρη και στις ρυθμίσεις που επέλεξαν οι ομάδες. Συγχαρητήρια στον Max Verstappen, ο οποίος συνεχίζει να μάχεται για τον τίτλο και στον Charles Leclerc για την επιλογή μιας διαφορετικής στρατηγικής που τον βοήθησε να ανέβει στο βάθρο».

Που θα δείτε τον αγώνα

Ο 20ός αγώνας του πρωταθλήματος θα μεταδοθεί την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, στις 22:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr), και μαγνητοσκοπημένα στις 23:45 στον ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 21:00 σήμερα, Κυριακή 26 Οκτωβρίου, ζωντανά από το ΑΝΤ1+, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα αφιέρωμα στη μάχη του τίτλου ανάμεσα στους Όσκαρ Πιάστρι, Λάντο Νόρις και Μαξ Φερστάπεν.

Ο οδηγός του ιατρικού αυτοκινήτου, Καρλ Ρέιντλερ, αποκαλύπτει λεπτομέρειες της ιδιαίτερης δουλειάς του, ενώ ο εικονολήπτης Ζαν Μισέλ Τίμπι μοιράζεται άγνωστες στιγμές από τα παρασκήνια των αγώνων. Την ίδια ώρα, ο Εστεμπάν Οκόν μάς παρουσιάζει το νέο του GR Yaris «Seb Ogier» Edition. Καλεσμένος των Τάκη Πουρναράκη, Πάνου Σεϊτανίδη και Μαρίας Θωμά θα είναι ο πρωταθλητής EuroNASCAR, Θωμάς Κρασώνης. Στις μεταδόσεις θα συμμετέχουν οι Γιώργος Ανανίδας, Μαρία Ανδρεάδη και Κώστας Λεώνης.