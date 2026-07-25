Η Ferrari τελικά δεν είχε τη δύναμη που έπρεπε στην πίστα της Hungaroring και δεν κατάφερε να πλασαριστεί την πρώτη θέση. Αντίθετα η McLaren φαίνεται ότι ανακάμπτει και η μεγάλη απόδειξη είναι η pole position του Βρετανού πιλότου ο οποίος από την περυσινή χρονιά που στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής κερδίζει για πρώτη φορά την πρώτη θέση στο qualifying και θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση του Grid.Το 2ο καλύτερο χρόνο έκανε ο Lewis Hamilton και τον τρίτο ο Charles Leclerc.

Στην τελευταία προσπάθεια του qualifying ο Max Vertsappen έχασε τον έλεγχο και βγήκε εκτός πίστας με αποτέλεσμα να βγει κίτρινη σημαία ενώ και ο George Russell δεν ολοκλήρωσε την προσπάθεια του αφού αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα.

Η σειρά στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά ήταν η εξής

Όμως η χαρά για τον Hamilton δεν κράτησε για πολύ. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μετά το πέρας των κατατακτηρίων δοκιμών, παραπέμφθηκε στους αγωνοδίκες, καθώς παρεμπόδισε- φυσικά άθελά του- την προσπάθεια του Oscar Piastri. Έτσι ο Hamilton αντι να ξεκινήσει από 2η θέση θα ξεκινήσει από την πέμπτη θέση.

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