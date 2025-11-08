Του Περικλή Χαλάτση

Ο Βρετανός πιλότος της McLaren Lando Noris έκανε τον ταχύτερο χρόνο στο Sprint Qualifying και σήμερα στις 16.00 (ώρα Ελλάδος) θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση του grid.

Στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά o Lando Noris έκανε χρόνο 1:09.627 και επιβεβαίωσε εκτός των άλλων ότι έχει το ταχύτερο μονοθέσιο. Πίσω του με διαφορά έξι δέκατα του δευτερολέπτου ήταν ο νεαρός Kimi Antonelli με Mercedes. Από την τρίτη θέση θα ξεκινήσει ο Oscar Piastri που θέλει τη νίκη για να περάσει και πάλι στο βαθμολογικό πίνακα τον ομόσταυλό του.

Η βαθμολογία των τριών πρώτων πιλότων πριν απο τον σημερινό αγώνα sprint

Το βασικότερο για τον Βρετανό είναι ότι ξεκινάει πρώτος και δεν θα έχει το άγχος να κάνει αυτός το λάθος από μια προσπέραση. Κάτι που δεν αποκλείεται να κάνουν οι υπόλοιποι. Εάν κερδίσει το Sprint τότε θα πάρει μια ανάσα στο βαθμολογικό πίνακα αφού η διαφορά του από τον Piastri θα αυξηθεί.

Στην εκκίνηση θα έχουμε τις δύο McLaren στο 1-3 και τις δύο Mercedes στο 2-4.

Η σειρά εκκίνησης

Οι καιρικές συνθήκες θα παίξουν μεγάλο ρόλο στο σημερινό Sprint. Η μετεωρολογική υπηρεσία δίνει σε ποσοστό από 60-80% να έχουμε βροχή. Οπότε εκεί πολλά θα εξαρτηθούν από τις γόμες των ελαστικών της Pirelli που θα επιλέξουν οι πιλότοι. Υπομονή λίγο.

Τον αγώνα sprint μπορείτε να τον παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από την συνδρομητική τηλεόραση του Ant1+

Μετά το Sprint στις 20.00 θα γίνει το Qualifying για την Pole Position του αυριανού αγώνα που θα ξεκινήσει στις 19.00 το απόγευμα (14.00 ώρας Βραζιλίας)