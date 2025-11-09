Του Περικλή Χαλάτση

Ο Βρετανός Lando Norris είναι ο Pole Man του σημερινού 21ου Grand Prix της χρονιάς. Θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση του grid και λογικά θα στρίψει πρώτος στην πίστα του Interlagos

Λίγες ώρες πριν ο ίδιος πιλότος είχε κερδίσει τον αγώνα Sprint στο Sao Paolo. Έναν αγώνα αρκετά επεισοδιακό σε μια βρεγμένη πίστα που έκρυβε αρκετές παγίδες.

Ο Lando Norris που είχε κερδίσει το qualifying του sprint ξεκίνησε πρώτος και παρέμεινε πρώτος. Πίσω του ακολούθησαν ο Antonelli και ο Piastri.

Η πρώτη καλή στιγμή ήταν όταν ο Verstappen προσπέρασε τον Alonso.

Και το πρώτο λάθος έγινε από τον Piastri που βλέπει ότι αγώνα με αγώνα απομακρύνεται από την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου. Ο Piastri στην τελευταία στροφή της πίστας έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του και κατέληξε στις μπαριέρες. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, στο ίδιο σημείο εγκατέλειψε ο Colapinto ενώ ο Hulkenberg διέλυσε την μπροστινή του αεροτομή αλλά κατάφερε και συνέχισε.

Η βρεγμένη πίστα του Interlagos ήθελε σωστή επιλογή ελαστικών και όχι λάθη. Ο Norris ήταν συγκεντρωμένος, κέρδισε το Sprint και πρόσθεσε άλλους οκτώ βαθμούς. Τι σημαίνει αυτό; Απλά ότι αύξησε τη διαφορά από τον ομόσταυλό του στους εννέα βαθμούς. Ο Verstappen τερμάτισε τέταρτος και πήρε πέντε βαθμούς.

Στον αγώνα αυτό ο Bortoleto είχε ένα από τα πιο άσχημα ατυχήματα της χρονιάς. Ευτυχώς ο νεαρός πιλότος είναι καλά στην υγεία του.

Βγήκε κόκκινη σημαία ενώ απέμεναν 16 γύροι για την καρό σημαία. Η επανεκκίνηση έγινε με αυτοκίνητο ασφαλείας.

Στο μεταξύ ο Leclerc και ο Hamilton είχαν ανέβει στην έκτη και την έβδομη θέση. Ο Leclerc τρεις γύρους πριν το τέλος άφησε πέρασε τον Alonso. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Antonelli μετά τα λάθη της αρχικής αγωνιστικής περιόδου άρχισε να στρώνει και να γίνεται πιο επιθετικός. Μάλιστα απείλησε σε κάποια στιγμή και τον Norris.

Τρία λεπτά πριν την εκπνοή του χρόνου και ενώ μέχρι εκείνη την ώρα ο Norris δεν είχε δείξει σημάδια διεκδίκησης της pole position, ξαφνικά «έβγαλε φωτιές», έκανε την υπέρβαση και κέρδισε την 15η Pole Position στην καριέρα του.

Έκανε χρόνο 1.09.511 ενώ ο Antonelli ήταν +0.174 πιο αργός. Ο Μονεγάσκος που έκανε τον 3ο καλύτερο χρόνο ήταν πιο αργός από τον Norris κατά 0.294’’. Από την 4η θέση θα ξεκινήσει ο Piastri ενώ ο Hamilton απογοήτευσε και πάλι. Δεν έχει καταφέρει να βρει το ρυθμό του με την ομάδα της Ferrari.

Ο Βρετανός Norris έλαμπε από χαρά. Και λογικά έλαμπε. Όχι γιατί μεγάλωσε τη διαφορά του από τον Piastri αλλά γιατί στην εκκίνηση δεν έχει πίσω του τον Αυστραλό. Ο Piastri, αν έχει λογική, δεν θα ρισκάρει να περάσει πριν την πρώτη στροφή τους Leclerc και Antonelli.

Αλλά και αυτοί θα προτιμήσουν να μην εμπλακούν σε ένα ρίσκο που ενδεχομένως θα είναι επιζήμιο. Αν πρυτανεύσει η λογική τότε ο Norris δεν θα πρέπει να απειληθεί από τους δυο πιλότους της Mercedes και της Ferrari.

Η πίστα του Interlagos, έχει έναν ενδιαφέροντα συνδυασμό από ευθείες και διάφορους τύπους στροφών. Συνήθως προσφέρει φανταστικό θέαμα και αμφίρροπες μάχες. Είναι μια πίστα που αγάπησαν πολλοί πρωταθλητές.

Η φετινή επιλογή γομών ελαστικών για το Grand Prix του Sao Paolo είναι οι C2, C3 και C4. Η επιλογή είναι ένα επίπεδο πιο σκληρή από την τριάδα που χρησιμοποιήθηκε πέρυσι.

Η πίστα είχε ξαναστρωθεί πλήρως, με άσφαλτο και η επιφάνεια είναι πολύ λεία, λιγότερο τραχιά από τα προηγούμενα χρόνια, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές ανωμαλίες στην πίστα. Εάν οι συνθήκες είναι παρόμοιες, με τις αναπόφευκτες διαφοροποιήσεις λόγω της γήρανσης της ασφάλτου, η επιλογή των πιο σκληρών γομών θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ελαστικών, τα οποία είναι ήδη πιο ανθεκτικά στην πτώση απόδοσης από τη γκάμα του 2024. Αυτό ίσως επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί και η μαλακή γόμα (Soft), στον αγώνα, η οποία πέρυσι χρησιμοποιήθηκε πέρυσι μόνο για τις κατατακτήριες δοκιμές του Sprint.

Το 21ο Grand Prix που θα γίνει στην πίστα του Interlagos στο Sao Paolo θα μεταδοθεί την Κυριακή, 9 Νοεμβρίου, στις 19:00, ζωντανά από το συνδρομητικό κανάλι του ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr ) και το συνδρομητικό κανάλι της F1, το F1 TV Pro. Το ελεύθερο κανάλι του Ant1 θα το δείξει ετεροχρονισμένα στις 00.15.