Η βροχή έκανε και πάλι το θαύμα της. Αφού ξεκίνησε το τελευταίο Sprint με αρκετή καθυστέρηση λόγω μπόρας και αφού έμειναν θεατές αρκετοί πρωταγωνιστές της F1, o Ολλανδός οδηγός της Red Bull κατάφερε να ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Την τριάδα συμπληρώνουν οι Lewis Hamilton και Charles Leclerc.

Η νεροποντή ξεκίνησε με καθυστέρηση μισής ώρας. Ήταν να ξεκινήσει στις 12.00 και ξεκίνησε στις 12.30. Ο μεγάλος όγκος νερού στην πίστα ανάγκασε τους διοργανωτές να καθυστερήσουν τον αγώνα για να είναι πιο ασφαλείς οι αγωνιζόμενοι.

Όταν το αυτοκίνητο ασφαλείας αποχώρησε και τα φώτα έσβησαν, ο George Russell έκανε μια εντυπωσιακή εκκίνηση, περνώντας στην κορυφή μετά την πρώτη στροφή. Καλή εκκίνηση den έκανε ο Lewis Hamilton όμως στη συνέχεια έκανε επίθεση και ανέβηκε θέσεις.

Λίγα λεπτά αργότερα ο George Russell έκανε ένα τραγικό λάθος. Στην έξοδο της τελευταίας στροφής του εναρκτήριου γύρου, πάτησε πάνω στο βρεγμένο κερμπ, έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στον τοίχο της ευθείας εκκίνησης-τερματισμού.

Η εξέλιξη αυτή έφερε ξανά τον Bernd Maylander και το αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα. Όταν η δράση ξανάρχισε στον έκτο γύρο, ο Max Verstappen κυριάρχησε απόλυτα, κάνοντας τον αγώνα δική του υπόθεση και πανηγυρίζοντας την 14η νίκη του σε σύνολο 30 Sprint μέχρι σήμερα. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Lewis Hamilton και Charles Leclerc (Ferrari).

Με την πίστα να στεγνώνει σε ορισμένα σημεία και να παραμένει βρεγμένη σε άλλα (με τον Liam Lawson να ρωτάει πρώτος για το αν ήρθε η ώρα για σλικ ελαστικά), το ατύχημα του Russell ήταν μόνο η αρχή ενός χαοτικού αγώνα. Στον ίδιο γύρο, οι Lance Stroll και Sergio Perez είχαν επαφή που τους έθεσε εκτός, ενώ σύντομα στη λίστα των εγκαταλείψεων προστέθηκαν οι Isack Hadjar και Franco Colapinto, αφήνοντας νωρίς τον αγώνα με 17 μονοθέσια.

Το ντόμινο συγκρούσεων συνεχίστηκε όταν ο Alex Albon έπεσε πάνω στον Gabriel Bortoleto, με τον Valtteri Bottas να μην μπορεί να αποφύγει την επαφή και να εμπλέκεται στο ίδιο περιστατικό. Παρότι ο Albon μπήκε στα pits για αλλαγή αεροτομής και προσπάθησε να συνεχίσει, η Williams τον κάλεσε λίγο μετά να αποσυρθεί. Bortoleto και Bottas είχαν επίσης τεθεί ήδη εκτός αγώνα.

Τα δράματα κορυφώθηκαν στον τελευταίο γύρο. Σε μια άτυχη στιγμή για τη McLaren, ο Lando Norris προσπάθησε να προσπεράσει τον Oscar Piastri αλλά έπεσε πάνω του, αναγκάζοντας τον Αυστραλό σε εγκατάλειψη. Παρόλα αυτά, ο Piastri κατατάχθηκε 14ος, καθώς είχε ολοκληρώσει το 75% της απόστασης.

Η τελική κατάταξη και η συνέχεια

Τις θέσεις της βαθμολογούμενης οκτάδας, πίσω από την πρώτη τριάδα, έκλεισαν οι Kimi Antonelli, Liam Lawson, Oliver Bearman, Nico Hulkenberg και ο Lando Norris.

Όσον αφορά την εσωτερική μάχη της Mercedes, η απουσία του Russell από τους βαθμούς αύξησε τη διαφορά ανάμεσα σε αυτόν και τον Hamilton στους 89 πόντους. Το αγωνιστικό ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις κατατακτήριες δοκιμές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις 16:30 ώρα Ελλάδος (μεταδίδονται από ANT1+ και F1 TV).

Η βαθμολογία στους οδηγούς

Kimi Antonelli 325

George Russell 236

Lewis Hamilto 221

Charles Leclerc 197

Max Verstappen 196

Lando Norris 189

Oscar Piastri 128

Isack Hadjar 96

Liam Lawson 69

Pierre Gasly 41

Arvid Lindblad 38

Franco Colapinto 27

Oliver Bearman 23

Gabriel Bortoleto 10

Nico Hulkenberg 9

Esteban Ocon 7

Fernando Alonso 7

Carlos Sainz 7

Alexander Albon 5

Yuki Tsunoda 3

Lance Stroll 0

Valtteri Bottas 0

Sergio Perez 0