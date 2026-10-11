Σήμερα το μεσημέρι ο Max Verstappen θα βρεθεί και πάλι στην πρώτη γραμμή του Grid και αυτό που θα επιχειρήσει είναι να κάνει ένα καλό ξεκίνημα, να στρίψει πρώτος και να δει πρώτος, μετά από 62 γύρους και 305.337km την καρό σημαία του τερματισμού.

Ο Max Vertsappen ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στην Σιγκαπούρη. Αρχικά στο Qualifying Sprint έκανε τον καλύτερο χρόνο. Ξεκίνησε πρώτος και είδε στον αγώνα Sprint, πρώτος την καρό σημαία. Λίγες ώρες μετά έκανε τον καλύτερο χρόνο στο Qualifying για τον σημερινό αγώνα.

Στις δηλώσεις του δεν αναφέρθηκε στην νίκη του αλλά στο τι θέλει να γίνει σήμερα στον αγώνα. Και αυτό που είπε είναι ότι θέλει μόνο νίκη. Με την νίκη του στο Qualifying στην Σιγκαπούρη, έφτασε τις 50 Pole Position.

Στο καθοριστικό Q3, ο Ολλανδός χρειάστηκε ουσιαστικά μόλις μία προσπάθεια για να «γράψει» το εντυπωσιακό 1:31.373. Παρά την πίεση που άσκησαν οι Leclerc και Hamilton κανένας από τους δύο οδηγούς της Ferrari, δεν κατάφερε να βελτιώσει τον χρόνο του στο φινάλε της διαδικασίας. O Kimi Antonelli θα ξεκινήσει από την 4η θέση ενώ ο ομόσταυλός του George Russell θα εκκινήσει τελευταίος λόγω ποινής.

Με αφορμή τη σύγκρουση που έγινε στον τελευταίο γύρο του Sprint ανάμεσα στον Piastri και τον Norris, o επικεφαλής της ομάδας της McLaren, Andrea Stella, εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για τη σύγκρουση των δύο οδηγών του.

Το περιστατικό το χαρακτήρισε «σοβαρό» και «μη αποδεκτό». Σε δηλώσεις του, τόνισε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια προκάλεσε υλικές ζημιές και υπενθύμισε αυστηρά ότι τα συμφέροντα της ομάδας πρέπει πάντα να μπαίνουν πάνω από τις προσωπικές φιλοδοξίες των οδηγών, αποτελώντας τον βασικό φάρο για κάθε ενέργεια.

Αν και αναγνώρισε ότι η συνεργασία με κορυφαίους οδηγούς ενέχει πάντα έναν βαθμό απρόβλεπτης συμπεριφοράς, ο Stella υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τέτοιες καταστάσεις δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Παρά τη συνήθη αισιόδοξη στάση του να βλέπει τα λάθη ως ευκαιρίες για να γίνει η ομάδα πιο δυνατή και ενωμένη, ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη σύγκρουση φέρει υπερβολική αρνητικότητα για να αντιμετωπιστεί απλώς με τη λογική του «μισογεμάτου ποτηριού».

Εμμέσως πλην σαφώς είπε ότι θα κάνει χρήση των δικαιωμάτων του και θα επιβάλει πειθαρχία στον αγώνα. Δηλαδή αν πει σε έναν οδηγό να αφήσει τον άλλον οδηγό της Mc Laren να κάνει προσπέραση, θα πρέπει αυτό να εισακουστεί. Ελπίζουμε τόσο ο Lando Norris όσο και ο Oscar Piastri να πήραν το μήνυμα.

Η βαθμολογία των δέκα οδηγών μετά τον βαθμολογημένο αγώνα sprint

Kimi Antonelli 325

George Russell 236

Lewis Hamilto 221

Charles Leclerc 197

Max Verstappen 196

Lando Norris 189

Oscar Piastri 128

Isack Hadjar 96

Liam Lawson 69

Pierre Gasly 41

Τα πέντε κόκκινα φώτα θα σβήσουν στις 15.00 και ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από τα συνδρομητικά κανάλια ΑΝΤ1+, F1 TV καθώς επίσης και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1.

Στο συνδρομητικό κανάλι του Ant1+ η εκπομπή «Formula 1 Show», θα ξεκινήσει στις 14:00, δηλαδή μία ώρα πριν την εκκίνηση του αγώνα. Οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στη Σιγκαπούρη, Πάνος Σεϊτανίδης και Άγγελος Τόμπρος θα μας μεταφέρουν το κλίμα και το παρασκήνιο από το Grand Prix της Σιγκαπούρης, τον παλμό των πάντοκ, καθώς και ρεπορτάζ από τους δρόμους της Μπανγκόκ, που η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης θέλει να μετατρέψει τα επόμενα χρόνια σε αγωνιστική διαδρομή.

Ακόμα, ο διευθυντής αγώνων της FIA, Ρούι Μάρκες, εξηγεί στον Τάκη Πουρναράκη τις διαδικασίες που ακολουθεί η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού σε κάθε αγώνα, ενώ ο Έλληνας μηχανικός της Williams, Βίκτορ Πέτκοφ, αποκαλύπτει στην κάμερα του ΑΝΤ1 τις προκλήσεις του να είναι μέλος του pit crew της ιστορικής ομάδας, αλλά και τη διαδρομή που τον έφερε στις τάξεις της.

Επίσης, ο Alonso μιλάει αποκλειστικά για το νέο του συμβόλαιο και οι Λάντο Νόρις, Μαξ Φερστάπεν, Σαρλ Λεκλέρκ και Όσκαρ Πιάστρι, αποκαλύπτουν στον Πάνο Σεϊτανίδη τις δικές τους προθέσεις σχετικά με το αν θα αγωνίζονται μετά τα 40! Ο Ολλανδός, όπως και οι Φράνκο Κολαπίντο και Γκαμπριέλ Μπορτολέτο, μοιράζονται με τους τηλεθεατές της εκπομπής τις σκέψεις τους για το ενδεχόμενο να γίνουν κανονικά οι δύο τελευταίοι αγώνες της χρονιάς, στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Εστεμπάν Οκόν αποκαλύπτει τα σχέδιά του, μετά την είδηση πως δεν θα οδηγεί για τη Haas το 2027.

Στην παρουσίαση της εκπομπής και στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σεϊτανίδης, Κώστας Λεώνης και Γιώργος Ανανίδας, ενώ ο οδηγός αγώνων Σταμάτης Κατσίμης θα σχολιάζει τις προσπάθειες των συναθλητών του.