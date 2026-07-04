Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Πολύ καλά ξεκίνησε ο 9ος γύρος της F1 στην πίστα του Silverstone για τον 19χρονο πιλότο της Mercedes Kimi Antonelli. Ο νεαρός Ιταλός ήταν δεύτερος στην γραμμή του grid στην εκκίνηση του Sprint. Μπροστά του είχε τον Lewis Hamilton με 7 παγκόσμιους τίτλους και πίσω του τον Max Verstappen με 4 παγκόσμιους τίτλους.

Στην εκκίνηση δεν ρισκάρισε μια προσπέραση. Και σωστά έκανε, αφού ο Verstappen όχι μόνο δεν έκανε καλή εκκίνηση και δεν απείλησε τον Antonelli, αλλά έχασε και τρείς θέσεις. Ο Hamilton εκκίνησε από την pole και κράτησε την πρωτοπορία στους πρώτους γύρους.

Ο Antonelli έμεινε συνεχώς μέσα στο DRS, χωρίς να πιέσει υπερβολικά τα ελαστικά του. Στον 8ο γύρο από τους 17 γύρους του Sprint, εκμεταλλεύτηκε καλύτερα τη διαχείριση της μπαταρίας (ERS) στη μεγάλη ευθεία του Wellington Straight. Είχε περισσότερη ηλεκτρική ισχύ διαθέσιμη στην έξοδο της Luffield και πλησίασε αρκετά, ώστε να ανοίξει την πίσω πτέρυγα (DRS). Φρέναρε αργότερα για τη Brooklands και ολοκλήρωσε το προσπέρασμα καθαρά από την εσωτερική, χωρίς επαφή ή αμφιλεγόμενη κίνηση.

Το ερώτημα είναι γιατί δεν μπόρεσε να απαντήσει ο Hamilton; Το μονοθέσιό του έδειχνε πολύ δυνατό στις γρήγορες στροφές, αλλά η Mercedes του Antonelli είχε καλύτερο ρυθμό στον αγώνα και κυρίως πιο αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας και των ελαστικών. Αφού πέρασε μπροστά, ο Antonelli άνοιξε σταδιακά διαφορά και τερμάτισε περίπου 2,7 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Hamilton.

Σίγουρα ο Antonelli στην ευθεία είχε μεγαλύτερη ηλεκτρική ισχύ σε σχέση με αυτή του Hamilton. Ωστόσο ο Βρετανός δεν υπερασπίστηκε επιθετικά τη θέση του, γιατί ήταν ακόμη νωρίς στον αγώνα και δεν ήθελε να καταπονήσει υπερβολικά τα ελαστικά του ή να αδειάσει τη δική του μπαταρία, προσπαθώντας να κρατήσει την πρωτοπορία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το προσπέρασμα δεν οφειλόταν σε μία μόνο αιτία, αλλά στον ιδανικό συνδυασμό. Στους πρώτους γύρους ο Antonelli δεν ξόδεψε όλη την ηλεκτρική υποβοήθηση. Έκανε καλή διαχείριση του ERS, και όταν έφθασε κοντά στον Hamilton, χρησιμοποίησε περισσότερη ισχύ στην έξοδο της τελευταίας στροφής.

Η πρώτη τριάδα στην καρό σημαία του τερματισμού ήταν Kimi Antonelli (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari) και Lando Norris (McLaren)

Οι συνθήκες του καιρού παρέμειναν στεγνές. Η θερμοκρασία στον αέρα έφτασε τους 23 βαθμούς Κελσίου και στο οδόστρωμα τους 37. Η πλειοψηφία των οδηγών επέλεξε τη μέση γόμα εκτός από τους Liam Lawson, Valtteri Bottas και Lance Stroll που επέλεξαν τη μαλακή.

Για τον Kimi Antonelli ήταν η 12η φορά που συμμετείχε σε αγώνα Sprint και σήμερα έκανε και την πρώτη του νίκη.

Ο τέταρτος αγώνας sprint της χρονιάς, διεξήχθη υπό το βλέμμα του πρώην επικεφαλής της Red Bull, Christian Horner.

Η συνέχεια θα δοθεί με τις κατατακτήριες δοκιμές στις 18:00 (ώρα Ελλάδας)