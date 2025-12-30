Η εξαιρετική επιστροφή του Max Verstappen στο τέλος της σεζόν μπορεί τελικά να μην απέδωσε καρπούς στην προσπάθειά του να κατακτήσει το πέμπτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να ψηφιστεί ως οδηγός της χρονιάς για πέμπτη συνεχόμενη φορά από τους “συναδέλφους” του, στην δημοσκόπηση του Formula1.com

Το Grid ψηφίζει τους καλύτερους

Οι οδηγοί μπορούν να ψηφίσουν τον εαυτό τους, ωστόσο, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, πολλοί δεν το έκαναν και οι περισσότεροι δεν έβαλαν τον εαυτό τους καν στην κορυφή. Οι βαθμοί μοιράστηκαν με βάση το τρέχον σύστημα βαθμολόγησης της F1, με τον κορυφαίο οδηγό σε κάθε λίστα, να κερδίζει 25 βαθμούς, με έναν βαθμό για τον οδηγό στην 10η θέση. Οι λίστες με τις ψήφους κάθε οδηγού, συνδυάστηκαν για να δημιουργήσουν μια συνολική πρώτη δεκάδα.

Ο Verstappen πραγματοποίησε μια αξιοσημείωτη αντεπίθεση στο τελευταίο μέρος της σεζόν, κερδίζοντας έξι από τα τελευταία εννέα Grand Prix και τερματίζοντας μόλις δύο βαθμούς μακριά από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Lando Norris. Ο οδηγός της Red Bull ξεπέρασε τον Norris για την πρώτη θέση στην ψηφοφορία των οδηγών, με έξι οδηγούς να τον τοποθετούν στην κορυφή των λιστών τους.

Ο Norris, ο οποίος κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στη Formula 1, τερμάτισε δεύτερος στην κατάταξή, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ο Russell ολοκλήρωσε το βάθρο της ψηφοφορίας, ανεβαίνοντας μία θέση σε σχέση με πέρυσι, μετά από μια εξαιρετική σεζόν με τη Mercedes που απέφερε δύο νίκες σε Γκραν Πρι και επτά ακόμη βάθρα.

Ο Piastri, που αρχικά ήταν το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο και ηγήθηκε του πρωταθλήματος με 34 βαθμούς στο πρώτο μισό, κατέληξε τέταρτος στην κατάταξή, μία θέση υψηλότερα από πέρυσι. Ο Charles Leclerc αξιοποίησε στο έπακρο το μονοθέσιο που είχε το 2025, κατακτώντας επτά βάθρα – αλλά υποχώρησε δύο θέσεις σε σχέση με την περσινή ψηφοφορία, βρισκόμενος φέτος στην πέμπτη θέση. Ο Carlos Sainz ανέκαμψε από ένα δύσκολο ξεκίνημα στη Williams με ένα εντυπωσιακό δεύτερο μισό της σεζόν που απέφερε όχι ένα αλλά δύο βάθρα. Οι επιδόσεις του, του έδωσαν την 6η θέση στην κατάταξή ψηφοφορίας οδηγών, την ίδια θέση όπου είχε πέρυσι όταν αγωνιζόταν για τη Ferrari.

Ο Alonso τερμάτισε στην έβδομη θέση – μια άνοδος δύο θέσεων. Στη συνέχεια, υπήρξαν τρεις νέες συμμετοχές για να συμπληρώσουν την πρώτη δεκάδα. Η καλύτερη σεζόν του Albon για τη Williams με την 8η θέση στην βαθμολογία ανταμείφθηκε με την ίδια θέση στην ψηφοφορία. Οι πρωτοεμφανιζόμενοι Bearman και Hadjar ψηφίστηκαν στην 9η και 10η θέση αντίστοιχα από τους αντιπάλους τους, μετά από εντυπωσιακές πρώτες σεζόν.