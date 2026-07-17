Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Ευτυχώς οι πιθανότητες βροχής είναι μικρές ωστόσο στα δάση των Αρδεννών τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Σε όλη τη διαδρομή της πίστας που είναι μήκους 7004 μέτρων έχουν στηθεί χιλιάδες σκηνές από φίλους της F1 όπου θα μείνουν μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα όπου θα γίνει το 10 Grand Prix της χρονιάς

Το πρόγραμμα του τριημέρου από σήμερα 17 Ιουλίου έως την Κυριακή 19 Ιουλίου:

Παρασκευή 17 Ιουλίου (Ώρα Ελλάδος)

Practice 1: 14.30-15.30

Practice 2: 18.00-19.00

Σάββατο 18 Ιουλίου (Ώρα Ελλάδος)

Practice 3: 13.30-14.30

Qualifying: 17.00-18.00

Κυριακή 19 Ιουλίου (Ώρα Ελλάδος)

Αγώνας: 16.00

Η πίστα στο Spa είναι η μεγαλύτερη στο ημερολόγιο της F1 και είναι μία από τις πιο αγαπημένες τόσο για την ιστορία της, καθώς αποτελεί μέρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος από το 1950. Έχει μήκος 7,004 χιλιόμετρα, και η σχεδίασή της θεωρείται ιδανική για αγώνες ταχύτητας. Έχει μεγάλες ευθείες, στροφές υψηλής ταχύτητας και τη μεγαλύτερη υψομετρική διαφορά ολόκληρης της σεζόν. Υπάρχει επίσης μια ακόμη μεταβλητή σε ένα γεγονός που είναι ήδη εξαιρετικά απαιτητικό, τόσο από τεχνική όσο και από οδηγική άποψη.

Η πίστα βρίσκεται στο δάσος των Αρδεννών, το οποίο έχει ένα πολύ ιδιαίτερο μικροκλίμα σε σύγκριση με την υπόλοιπη περιοχή. Σε περίπτωση κακοκαιρίας, τα σύννεφα που μεταφέρουν βροχή χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να απομακρυνθούν από την περιοχή, αφήνοντας την πίστα υγρή και επηρεάζοντας τις συνθήκες της ασφάλτου. Όταν βρέχει, οι οδηγοί συχνά συναντούν τμήματα της πίστας που είναι στεγνά και άλλα που παραμένουν υγρά, καθιστώντας την επιλογή ελαστικών ανάμεσα σε σλικ και ενδιάμεσα ελαστικά, καθοριστική.

Η Pirelli έφερε ως σκληρή γόμα τη C2, ως μέση γόμα τη C3 και ως μαλακή γόμα τη C4. Η πίστα ασφαλτοστρώθηκε πλήρως ξανά πριν από μερικά χρόνια και τις πρώτες ημέρες του τριημέρου, γενικά προσφέρει σχετικά χαμηλό επίπεδο πρόσφυσης. Τα επίπεδα πρόσφυσης ενδέχεται να βελτιωθούν χάρη στο πρόσφατο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο των αγώνων GT, με τον 24ωρο αγώνα του Spa να αφήνει επιπλέον γόμα στην πίστα.

Το Spa-Francorchamps κατατάσσεται μεταξύ των πιο απαιτητικών πιστών για τα ελαστικά όσον αφορά στα φορτία και στις δυνάμεις, αν και δεν φτάνει στα επίπεδα της Suzuka ή του Silverstone. Το πιο απαιτητικό τμήμα είναι αναμφίβολα το κομμάτι από την Eau Rouge έως την ανηφορική Raidillon. Εδώ, οι στροφές διαδέχονται η μία την άλλη σε γρήγορη αλληλουχία και σε αντίθετες κατευθύνσεις καθώς η πίστα ανηφορίζει, προτού οδηγήσει στην ευθεία Kemmel. Αυτό το τμήμα διαθέτει πλέον αυλακώσεις στην άσφαλτο, σχεδιασμένες να βελτιώνουν την αποστράγγιση του νερού και την ορατότητα σε συνθήκες βροχής.

Τα τρία τμήματα (sectors) της πίστας έχουν το καθένα πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανέκαθεν αποτελούσαν γρίφο για τις ομάδες όσον αφορά το στήσιμο του μονοθεσίου. Το πρώτο είναι το ταχύτερο και περιλαμβάνει μια μεγάλη ευθεία όπου τα προσπεράσματα είναι συνηθισμένα· το δεύτερο είναι πιο τεχνικό, με στροφές μέσης ταχύτητας, πολλές από τις οποίες είναι κατηφορικές· το τρίτο έχει περισσότερη ροή και εξελίσσεται σε μια ήπια ανηφορική κλίση.

Φέτος, η εισαγωγή της νέας αεροδυναμικής θα έπρεπε να διευκολύνει την εύρεση του σωστού συμβιβασμού όσον αφορά την κάθετη δύναμη. Τα μονοθέσια θα μπορούν να τρέξουν με ρυθμίσεις υψηλότερης κάθετης δύναμης για τα πιο τεχνικά τμήματα, ενώ παράλληλα θα επωφελούνται από τη λειτουργία ευθείας στις ευθείες. Όπως φάνηκε και στο Silverstone, η ικανότητα των οδηγών να διαχειρίζονται και να φορτίζουν αποτελεσματικά την υβριδική μηχανή θα είναι επίσης καθοριστική.

Οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν επίσης να έχουν σημαντική επιρροή στο Σαββατοκύριακο και στις στρατηγικές του αγώνα. Κατά τη διάρκεια του 24ωρου αγώνα του Spa, που διεξήχθη στα τέλη Ιουνίου, οι θερμοκρασίες στην πίστα ξεπέρασαν τους 55°C. Με τόσο υψηλές τιμές, είναι πιθανό η θερμική φθορά των ελαστικών να αυξηθεί, αυξάνοντας την πιθανότητα για στρατηγικές δύο στάσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο πιο σκληρές γόμες της γκάμας αναμένεται να είναι οι πρωταγωνιστές στον αγώνα της Κυριακής

Στους τελευταίους τέσσερις αγώνες της F1, είχαμε τέσσερις διαφορετικούς νικητές. Ο Antonelli κέρδισε το Μονακό, ο Hamilton με τη Ferrari κέρδισε στη Βαρκελώνη, ο Russell κέρδισε στην Αυστρία και ο Leclerc στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τo 2025

Πέρυσι, η βροχή προκάλεσε καθυστέρηση μεγαλύτερη της μίας ώρας στην εκκίνηση του αγώνα. Μετά από έναν αναγνωριστικό γύρο (formation lap), η διαδικασία διακόπηκε λόγω περιορισμένης ορατότητας. Όταν συνεχίστηκε, μετά από τέσσερις γύρους πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, το Grand Prix ξεκίνησε με όλους τους οδηγούς να φορούν ενδιάμεσα ελαστικά. Από τον 11ο γύρο και μετά, όλα τα μονοθέσια πέρασαν στη μέση γόμα, με μοναδική εξαίρεση τον Norris, ο οποίος έτρεξε με τη σκληρή γόμα. Μόνο έξι οδηγοί, στο πίσω μέρος του grid, πραγματοποίησαν δεύτερο pit stop.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Η φετινή διοργάνωση θα είναι το 71ο Grand Prix Βελγίου που θα πραγματοποιηθεί. Η πίστα έχει φιλοξενήσει 58 εκδοχές του αγώνα, ο οποίος έχει επίσης διεξαχθεί στο Zolder για 10 χρόνια και στο Nivelles για δύο. Ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Βελγίου είναι ο Michael Schumacher, με έξι νίκες. Ο Γερμανός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη Formula 1 στο Spa το 1992, οδηγώντας για την Benetton. Ακολουθούν οι Lewis Hamilton και Ayrton Senna με πέντε νίκες ο καθένας. Η Scuderia Ferrari είναι η πιο επιτυχημένη κατασκευάστρια ομάδα στη διοργάνωση, με 18 νίκες, τρεις περισσότερες από τη McLaren.