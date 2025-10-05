Του Περικλή Χαλάτση

Μετά το 17ο Grand Prix, η βαθμολογία στην F1 άλλαξε σημαντικά. Ο Oscar Piastri εγκατέλειψε στον προηγούμενο αγώνα στο Azerbaijan αλλά εξακολουθεί να προηγείται. Σήμερα ο Αυστραλός έχει 324 βαθμούς και ο Lando Norris 299. O Verstappen ακολουθεί στην 3η θέση με 255 βαθμούς.

Σήμερα ο Αυστραλός που θέλει τερματισμό και βάθρο ξεκινάει από την τρίτη θέση και λογικά δεν θα πρέπει να επιχειρήσει προσπέραση στην αρχή του αγώνα. Δεν τον συμφέρει στην εκκίνηση, την ώρα που είναι όλοι μαζεμένοι για την πρώτη στροφή να επιχειρήσει να κάνει βεβιασμένες κινήσεις.

Αυτοί που έχουν λόγο να στρίψουν πρώτοι στην πρώτη στροφή είναι ο George Russell που έχει και την Pole Position και ο Max Verstappen που βρίσκεται στη 2η θέση.

Ο Ολλανδός έχει δύο λόγους που θέλει να τεθεί επικεφαλής του αγώνα από την αρχή.

Ο πρώτος είναι ότι αν καταφέρει να στρίψει πρώτος δύσκολα θα καταφέρει κάποιος άλλος πιλότος να τον προσπεράσει. Η Red Bull έγινε και πάλι ανταγωνιστική. Ο Verstappen αν νικήσει κλείνει την βαθμολογική ψαλίδα και μπορεί να ελπίζει για έναν πέμπτο παγκόσμιο τίτλο.

Είναι δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν έχει κερδίσει ποτέ αγώνα στη Σιγκαπούρη και είναι σήμερα μια καλή ευκαιρία. Αρκεί να μη γίνει η «στραβή» και στριμωχτεί με κάποιο άλλο μονοθέσιο σε κάποια στροφή.

Ο George Russell θέλει τη νίκη, χωρίς φυσικά να έχει στόχο το φετινό πρωτάθλημα αφού βρίσκεται στην 4η θέση αλλά με μεγάλη διαφορά από τον πρωτοπόρο.

Ας δούμε τη σειρά εκκίνησης

Το Grand Prix της Σιγκαπούρης ήταν το πρώτο που διεξήχθη εξ ολοκλήρου τη νύχτα. Αυτό έγινε από την πρώτη κιόλας χρονιά διεξαγωγής του, το 2008, με τον αγώνα να ξεκινά στις 8 μ.μ. τοπική ώρα.

Σήμερα οι προβολείς θα είναι στραμμένοι στον Russell και στον Verstappen. Το ερώτημα είναι όταν σβήσουν τα πέντε κόκκινα φώτα ποιος από τους δύο θα κάνει τον αιφνιδιασμό. Ο πιλότος της Mercedes, George Russell, που κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του την Pole Position στην Marina Bay στην Σιγκαπούρη θα ξεκινήσει με το πλεονέκτημα της πρώτης θέσης στο grid. Ο Verstappen που έχει παταχθεί μπροστά στις εκκινήσεις ενώ βρίσκεται στην 2η θέση , αρκετές φορές θα επιλέξει γόμα στα ελαστικά που θα του δώσει καλύτερο προβάδισμα. Σίγουρα θα χρειαστεί να μπει γρήγορα στα πιτς για να κάνει πρώτος την αλλαγή στα ελαστικά του.

Η πίστα στους δημόσιους δρόμους της Σιγκαπούρης

Η Σιγκαπούρη, βρίσκεται μόλις 140 χιλιόμετρα βόρεια του ισημερινού, της νοητής γραμμής που χωρίζει το βόρειο και το νότιο ημισφαίριο. Έχει αρκετή υγρασία που φθάνει έως και 70% και θερμοκρασία καλοκαιριού που κυμαίνεται από 24 και 31°C .

Η Marina Bay είναι μία από τις διαδρομές του αγωνιστικού ημερολογίου, που έχει πληθώρα στροφών. Έχει μήκος 4.940 μέτρα και 19 στροφές, καθώς οι τροποποιήσεις που έγιναν το 2023 μείωσαν τον αριθμό των στροφών κατά 4 (ήταν 23).

Αυτό επιτεύχθηκε με την προσθήκη μιας ευθείας 400 μέτρων στο τμήμα μετά τη στροφή 16. Η επιφάνεια της πίστας έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τους γειτονικούς δρόμους της πόλης, με πολύ χαμηλή τραχύτητα, ενώ οι πολλές διαγραμμίσεις στο οδόστρωμα μπορεί να αποτελέσουν έναν επιπλέον κίνδυνο σε περίπτωση βροχής που σήμερα δεν φαίνεται να έχουμε.

Υπάρχουν τέσσερις ζώνες DRS, αλλά, οι προσπεράσεις είναι σπάνιες. Η αύξηση του ορίου ταχύτητας στο pit lane από 60 σε 80 χλμ./ώρα αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη στρατηγική, καθιστώντας σχεδόν υποχρεωτική την μια αλλαγή. Οι μεταβλητές που είναι δύσκολο να προβλεφθούν αφορούν στη χρήση του αυτοκινήτου ασφαλείας και στον καιρό, ο οποίος στον Ισημερινό είναι εξαιρετικά ευμετάβλητος.

Οι γόμες

Η Pirelli δεν έχει κάνει καμία αλλαγή στις γόμες για στεγνό οδόστρωμα, είναι ίδιες με πέρυσι για τη Marina Bay: Η C3 θα είναι η σκληρή, η C4 θα είναι η μέση γόμα και η C5 θα είναι η μαλακή γόμα. Παρότι υπάρχει η ακόμα πιο μαλακή γόμα C6, όταν ανακοινώθηκαν οι γόμες για το δεύτερο μέρος της σεζόν, κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Grand Prix της Ουγγαρίας, οι αξιολογήσεις απέκλεισαν το πιο μαλακό ελαστικό της σειράς του 2025.

Αυτό διότι οι δυνάμεις που ασκούνται στα ελαστικά και οι υψηλές θερμοκρασίες στη Σιγκαπούρη, ενδέχεται να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα υπερθέρμανσης. Στην πραγματικότητα, σε αυτόν τον αγώνα, η θερμική καταπόνηση είναι η κύρια αιτία πτώσης, της απόδοσης των ελαστικών.

Η μέση και η σκληρή γόμα θα είναι σαφώς επιλογές για τον αγώνα. Η μαλακή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε οδηγό θέλει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο την επιπλέον πρόσφυση που προσφέρει στην εκκίνηση, ή αν υπάρξει περίοδος αυτοκινήτου ασφαλείας προς το τέλος του αγώνα. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στη διάταξη της πίστας πριν από μερικά χρόνια διεκολύνουν λίγο τις προσπεράσεις, αν και προφανώς, εξακολουθεί να είναι μάλλον δύσκολο να περάσεις ένα άλλο μονοθέσιο. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα αξιοποίησης της μεγάλης διαφοράς απόδοσης μεταξύ των φρέσκων μαλακών ελαστικών και ελαστικών μέσης ή σκληρής γόμας που έχουν κάνει πολλούς γύρους, είναι ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Το 2024, η μέση γόμα ήταν η πιο δημοφιλής επιλογή για την εκκίνηση, με 14 οδηγούς να επιλέγουν την C4, ενώ τέσσερις επέλεξαν τη σκληρή γόμα και δύο τη μαλακή γόμα. Ο περσινός αγώνας ήταν ένας από τους ελάχιστους σε αυτήν την πίστα όπου δεν χρειάστηκε εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας. Οι πιλότοι μπορεί να χάσουν έως και τρία κιλά βάρους κατά τη διάρκεια του αγώνα, επιβαρυνόμενοι από τη γεμάτη στροφές χάραξη της πίστας που προσφέρει ελάχιστο χρόνο ανάσας, πίσω από το τιμόνι.

Ο αγώνας σήμερα θα μεταδοθεί σε απευθείας μετάδοση από το ελεύθερο κανάλι του Ant1 και από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro.

Το συνδρομητικό κανάλι του Ant1 θα ξεκινήσει την μετάδοση μία ώρα πριν την εκκίνηση του αγώνα με την εκπομπή «Formula 1 Show» με τους Τάκη Πουρναράκη, Πάνο Σεϊτανίδη και Μαρία Θωμά με καλεσμένο τον Γιάννη Αϊβάζη.

Θα προβληθεί μία αποκλειστική συνέντευξη της Ιταλίδας παρουσιάστριας και οδηγού αγώνων, Christine GZ. Επίσης, ο Λωρέντ Μεκίς μιλά στην κάμερα του ΑΝΤ1 για την αλλαγή στρατηγικής της RBR, ενώ ο Λιουίς Χάμιλτον μοιράζεται τη θλίψη του για την απώλεια του σκύλου του.

Αγώνας υποστήριξης στη Σιγκαπούρη, θα είναι το F1 Academy, και την προσπάθεια των νεαρών αθλητριών θα περιγράψουν οι Μαρία Ανδρεάδη και Κώστας Λεώνης. Παράλληλα, για τους μικρούς φίλους της Formula 1 θα υπάρχει και η μετάδοση «F1 Kids», με ειδικά γραφικά για παιδιά, σε περιγραφή της Μαρίας Ανδρεάδη και του Θοδωρή Κοτιόνη. Στις μεταδόσεις της F1 θα βρεθούν οι Μαρία Ανδρεάδη, Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης.