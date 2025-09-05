Του Π. Χαλάτση

Από το Grand Prix στην Ολλανδία -έγινε την περασμένη Κυριακή- στο Grand Prix στην Ιταλία. Μετά τον 15ο αγώνα της χρονιάς ο Oscar Piastri συγκέντρωσε 309 βαθμούς ενώ ο Lando Norris που εγκατέλειψε λίγους γύρους πριν την καρό σημαία και ενώ ήταν δεύτερος, παρέμεινε στους 275 βαθμούς. Ο Αυστραλός πιλότος της McLaren κάπως ξέφυγε από τον ομόσταυλό του. Ωστόσο τίποτα δεν έχει κριθεί για το πρωτάθλημα του 2025.

Ο μέν Piastri θέλει νίκη για να ανοίξει τη διαφορά ενώ ο Norris θέλει και αυτός νίκη για να κλείσει την «ψαλίδα».

Βέβαια ας μην ξεχνάμε ότι ο αγώνας γίνεται στην Ιταλία, στην έδρα της Ferrari και οι «τιφόζι» θέλουν να δουν τα μονοθέσιά τους στο βάθρο.

Το μεγάλο λοιπόν ερώτημα είναι αν στην έδρα της Ferrari θα μπορέσει να κυριαρχήσει η θα δούμε και πάλι να πρωταγωνιστούν οι McLaren.

Σήμερα θα πάρουμε μια γεύση για το τι θα επακολουθήσει το τριήμερο.

Στις 14.30 (ώρα Ελλάδος) θα ξεκινήσουν τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά και το απόγευμα στις 18.00 θα ξεκινήσουν τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά.

Αύριο Σάββατο στις 13,00 θα γίνει το Practice 3 ( τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά) και στις 17.00 θα ξεκινήσει το Qualifying όπου θα κριθεί και ο Pole Man της Κυριακής.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τα συνδρομητικά ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr) και F1 TV Pro αλλά και από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1 στις 16:00

Σήμερα και αύριο τα ανεπίσημα δοκιμαστικά ( P1, P2 , P3) αλλά και το Qualifying μπορείτε να τα δείτε μόνο από τα συνδρομητικά κανάλια.

Το Grand Prix της Μόντσα είναι πάντα ξεχωριστό, αλλά φέτος θα είναι ακόμη πιο λαμπερό αφού θα είναι η 75η φορά που η πίστα θα φιλοξενήσει αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Formula 1, περισσότερες από κάθε άλλη πίστα στην ιστορία της κορυφαίας κατηγορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Για την Pirelli, αυτό το Σαββατοκύριακο σηματοδοτεί το τέλος των εορτασμών για τη συμμετοχή της σε 500 Grand Prix, ένα ορόσημο που έφτασε στο Ζάντφορτ την περασμένη Κυριακή.

Όπως και στο Ολλανδικό Grand Prix, έτσι και εδώ στην Ιταλία, τα είκοσι μονοθέσια στην πίστα και όλα τα σλικ ελαστικά φέρουν ένα ειδικό λογότυπο, το οποίο παρουσιάστηκε στο Λονδίνο στις 18 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 75 χρόνια της Formula 1.

Επίσης στη Μόντσα, οι οδηγοί και το προσωπικό των ομάδων μαζί με ανώτερα στελέχη της F1, της FIA και της Pirelli θα βγουν μια αναμνηστική φωτογραφία, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

Η πίστα της Μόντσα κατέχει το ρεκόρ της υψηλότερης μέσης ταχύτητας αγώνα, χάρη στον Michael Schumacher με τη Ferrari: 247,586 km/h το 2003. Επίσης, κατέχει το ρεκόρ της υψηλότερης μέσης ταχύτητας σε κατατακτήριες δοκιμές, με 264,362 km/h, το οποίο σημείωσε ο Lewis Hamilton με μία Mercedes το 2020. Πέρυσι, ο Lando Norris κατέκτησε την pole position με μέση ταχύτητα 263 km/h. Είναι λοιπόν εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί η πίστα είναι παγκοσμίως γνωστή ως ο «Ναός της Ταχύτητας».

Η πίστα μήκους 5.793 m έχει 11 στροφές και οι οδηγοί περνούν το 80% του γύρου με τέρμα το γκάζι. Τα μονοθέσια έχουν ρυθμιστεί με το χαμηλότερο επίπεδο αεροδυναμικής κάθετης δύναμης της σεζόν, με στόχο την ελαχιστοποίηση της αντίστασης του αέρα.

Η σταθερότητα κατά το φρενάρισμα και η πρόσφυση στην έξοδο των στροφών είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά στα σικέιν όπως η Prima Variante και η Variante Ascari, όπου οι οδηγοί πρέπει να μειώσουν την ταχύτητα πολύ απότομα. Οι πλευρικές δυνάμεις έρχονται στο προσκήνιο στις πιο γρήγορες στροφές, όπως η Biassono και η θρυλική Parabolica, η οποία πλέον έχει μετονομαστεί προς τιμήν του Michele Alboreto.

Το οδόστρωμα της πίστας ανακαινίστηκε πλήρως το 2024 και φέτος η οργάνωση επικεντρώθηκε στις βελτιώσεις των κοινόχρηστων χώρων. Προστέθηκαν τέσσερις χιλιάδες θέσεις για τους θεατές στους χώρους γενικής εισόδου, χωρίς αριθμημένες θέσεις σε εξέδρες, ενώ αυξήθηκε επίσης η χωρητικότητα του χώρου φιλοξενίας πάνω από τα πιτ. Για τον λόγο αυτό, το κέντρο τύπου μεταφέρθηκε σε μια προσωρινή διώροφη κατασκευή, με θέσεις για 400 άτομα, δίπλα στα παλιά γκαράζ των πιτ.

Οι γόμες

Δεν υπάρχουν αλλαγές στις γόμες σε σύγκριση με πέρυσι, όταν η πίστα είχε μόλις στρωθεί με νέα άσφαλτο. Η C3 είναι η σκληρή γόμα, η C4 η μέση γόμα και η C5 η μαλακή γόμα. Δώδεκα μήνες μετά, αναπόφευκτα η επιφάνεια της πίστας έχει ωριμάσει, αλλά είναι απίθανο αυτό να έχει σημαντική επίδραση στο εύρος στρατηγικών καθώς τα μονοθέσια αγωνίζονται με την μικρότερη δυνατή κλίση στις αεροτομές. Είναι πιθανό οι πιο δημοφιλείς επιλογές για τον αγώνα να είναι η σκληρή και η μέση γόμα. Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι το επίπεδο φθοράς λόγω υπερθέρμανσης θα είναι χαμηλότερο από πέρυσι, καθώς η πίστα θα έχει πλέον ωριμάσει.

Ο χρόνος που χάνεται στα πιτ για αλλαγή ελαστικών είναι από τους μεγαλύτερους της σεζόν, οπότε οι ομάδες θα προσπαθήσουν να διανύσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση με το ίδιο σετ ελαστικών, κοντρολάροντας την πτώση απόδοσης με στόχο να αλλάξουν ελαστικά μόνο μία φορά. Είναι δύσκολο να προσπεράσεις στη Μόντσα, κυρίως λόγω της μειωμένης αποτελεσματικότητας του DRS, καθώς τα μονοθέσια τρέχουν με ελάχιστη κλίση στις αεροτομές και αντίστοιχα χαμηλά επίπεδα αεροδυναμικά παραγόμενης κάθετης δύναμης. Αυτό επίσης τείνει να μετατοπίζει την ισορροπία υπέρ μιας στρατηγικής ενός πιτ στοπ.

Από την άλλη πλευρά, η θερμοκρασία μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, δεδομένου ότι ο Σεπτέμβριος στη Λομβαρδία μπορεί μερικές φορές να μοιάζει με κατακαλόκαιρο. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την πτώση απόδοσης των ελαστικών, γεγονός που θα καθιστούσε τη στρατηγική των δύο αλλαγών πιο ανταγωνιστική.