Στις 19.00 ώρα Ελλάδος, σβήνουν τα πέντε κόκκινα φώτα στο Interlagos και ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτω από ποιες συνθήκες θα διεξαχθεί ο αγώνας. Οι μετεωρολόγοι έχουν αναφέρει 40% πιθανότητα βροχής και οι ομάδες προβληματίζονται για ποια γόμα ελαστικών θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν.

Η Mercedes σήμερα θα κερδίσει έναν παγκόσμιο τίτλο κατασκευαστών για την F1. Έχει 630 βαθμούς, ακολουθεί η Ferrari με 504 βαθμούς και η Red Bull Racing με 380. Λίγο πιο πίσω με 371 βαθμούς ακολουθεί η McLaren. Τρεις βαθμούς θέλει μόνο η γερμανική ομάδα και θα ανέβει στην κορυφή. Εδώ δεν υπάρχει κανένα άγχος.

Αντίθετα τέσσερις πιλότοι που διεκδικούν τη 2η θέση στη βαθμολογία, έχουν αρκετά δύσκολο αγώνα μπροστά τους. Μάλιστα μετά τις ποινές που επέβαλε η FIA τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα. Οι ποινές επιβλήθηκαν στις ομάδες λόγω υπερβάσεων στο όριο αλλαγών σε εξαρτήματα των μονάδων ισχύος δεν θα ξεκινήσουν από τη θέση με βάση το χρόνο που έκαναν.

Ο Max Verstappen έλαβε ποινή 30 θέσεων εξαιτίας αλλαγής κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE), υπερσυμπιεστή (turbo) και συστήματος εξάτμισης. Αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσει από την τελευταία θέση.

Ο Lewis Hamilton θα εκκινήσει από το πίσω μέρος του grid λόγω εκτεταμένων αλλαγών στη μονάδα ισχύος.

Ο Charles Leclerc δέχθηκε επίσης ποινή 10 θέσεων στο grid, λόγω τοποθέτησης νέου κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ο Sergio Perez δέχθηκε ποινή 30 θέσεων γιατί η Cadillac έβαλε καινούργιο κινητήρα, υπερσυμπιεστή και MGU-K.

Τέλος ο Georges Russell τιμωρήθηκε με ποινή 5 θέσεων στο grid, λόγω χρησιμοποίησης νέου κινητήρα.

Χθες μετά από ένα δύσκολο Qualifying, λόγω της καταρρακτώδους βροχής, στις διαδοχικές κόκκινες σημαίες η σειρά του τερματισμού ήταν η κάτωθι:

Σήμερα μετά τις ποινές που επιβλήθηκαν η σειρά της εκκίνησης άλλαξε και τα μονοθέσια θα στηθούν στο grid, ως εξής:

Οι μνηστήρες για την 2η θέση στη βαθμολογία των οδηγών είναι:

Max Verstappen: 261

Lewis Hamilton: 259

George Russell: 250

Charles Leclerc: 245

Αυτοί οι τέσσερις στους τέσσερις αγώνες που απομένουν για να κλείσει η αγωνιστική χρονιά έχουν ελπίδες για τη 2η θέση.

Αρκετές φορές στην πίστα του Sao Paulo, που έχει μήκος 4.309 km και βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μέτρα έχουν δει να ανατρέπονται όλα τα προγνωστικά. Η πίστα περιλαμβάνει 15 ως επί το πλείστον αργές στροφές και δυο μεγάλες ευθείες, με αντίστοιχες ζώνες straight mode. Για αυτήν την εμβληματική τοποθεσία, η Pirelli έχει επιλέξει την εξής τριάδα γομών: την C3 ως σκληρή γόμα, την C4 ως μέση γόμα και την C5 ως μαλακή γόμα.

Τώρα η επιλογή της γόμας θα γίνει την τελευταία στιγμή και θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες. Για σήμερα η επιλογή είναι τα ενδιάμεσα και τα βρόχινα ελαστικά. Η χθεσινή ημέρα πάντως ήταν εφιαλτική

Η πίστα δημιουργεί συνολικές πλευρικές δυνάμεις που κυμαίνονται σε γενικές γραμμές στον μέσο όρο. Η χάραξη επομένως δεν θέτει ακραίες απαιτήσεις στα ελαστικά, με τα φορτία να κατανέμονται αρκετά ομοιόμορφα μεταξύ του εμπρός και του πίσω άξονα. Οι πολυάριθμες ευκαιρίες για προσπέρασμα, που προσφέρει η χάραξη της πίστας, δίνουν στις ομάδες έναν βαθμό στρατηγικής ευελιξίας, αλλά η διαχείριση της φθοράς παραμένει ο βασικός παράγοντας για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης στον αγώνα.

Ο αγώνας στο Autódromo José Carlos Pace θα ξεκινήσει στις 14.00 ώρα Βραζιλίας, και 19.00 ώρα Ελλάδος.

Ο Antenna ανακοίνωσε ότι ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας τόσο από το συνδρομητικό κανάλι Ant1+, όσο και από το ελεύθερο κανάλι. Μπορείτε να τον παρακολουθήσετε και από το συνδρομητικό κανάλι F1 TV Pro.

Η εκπομπή «Formula 1 Show», στον Ant1+ ξεκινά στις 18:00, δηλαδή μία ώρα πριν την εκκίνηση του αγώνα. Στην παρουσίαση της εκπομπής και στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σεϊτανίδης, Κώστας Λεώνης και Γιώργος Ανανίδας.