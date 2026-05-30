Από το 2027, η Alpine αφήνει τόσο το όνομα της, όσο και τα γνωστά της χρώματα και μπαίνει στον fashion κόσμο της Gucci. Ιδού λοιπόν η νέα ομάδα του grid για το 2027, με την ονομασία Gucci Racing Alpine Formula One Team.

Ένα rebrand που σβήνει την μπλε–ροζ εποχή

Με την ολοκλήρωση της συνεργασίας με την BWT, η Alpine αφήνει πίσω της το γνώριμο μπλε–ροζ livery και περνά σε μια εντελώς νέα αισθητική ταυτότητα, καθώς η Gucci δεν έρχεται απλά ως χορηγός. Έρχεται ως brand που μπαίνει μέσα στο ίδιο το όνομα της ομάδας .

Το νέο αγωνιστικό πακέτο θα ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά χρώματα της Gucci, με έντονη παρουσία πράσινου, κόκκινου και χρυσού, δημιουργώντας μια εικόνα που θα ξεχωρίζει (ή θα διχάζει) από το πρώτο κιόλας Grand Prix του επόμενου έτους.

Ανοίγει το κεφάλαιο Gucci Racing

Η συμφωνία δεν περιορίζεται σε ένα λογότυπο πάνω στο μονοθέσιο. Η Gucci δημιουργεί ένα νέο brand concept με την ονομασία Gucci Racing, το οποίο λειτουργεί ως πλατφόρμα καθώς θα ακολουθήσουν και άλλες συνεργασίες.

Η Alpine που “χάνει” και η Gucci που κερδίζει χώρο

Για την Alpine, η συνεργασία σηματοδοτεί μια ακόμα αλλαγή ταυτότητας σε μια περίοδο που η ομάδα προσπαθεί να επανασταθεροποιηθεί αγωνιστικά και οργανωτικά. Για τη Gucci, όμως, η F1 είναι η απόλυτη διαφήμιση. Με εκατομμύρια θεατές και τεράστια νεανική απήχηση, η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού προσφέρει κάτι που καμία καμπάνια μόδας δεν μπορεί να αγοράσει.

Πλέον η Formula 1 δεν είναι μόνο motorsport. Είναι πολιτισμικό προϊόν. Μετά από ενεργειακά brands, κολοσσούς τεχνολογίας και παραδοσιακούς κατασκευαστές, τώρα μπαίνουν και οι οίκοι μόδας στο παιχνίδι του grid.

Ο Flavio Briatore, δήλωσε: “Η συνεργασία με ένα ένα brand που έχει τόσο μεγάλο πρεστίζ όπως η Gucci ,ως βασικός χορηγός της ομάδας της Alpine, είναι κάτι για το οποίο είμαι απίστευτα περήφανος”. Η Francesca Bellettini, CEO της Gucci, πρόσθεσε με τη σειρά της: «Αυτή η συνεργασία γράφει ένα νέο κεφάλαιο καθώς η Gucci γίνεται ο πρώτος οίκος πολυτελείας που λειτουργεί ως βασικός χορηγός (Title Partner) στη Formula 1».