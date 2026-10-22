Το Circuit of the Americas, στο Austin του Τέξας, ετοιμάζεται να φιλοξενήσει έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της φετινής χρονιάς. Με πέντε Grand Prix να απομένουν μετά την αμερικανική αναμέτρηση, ο 20χρονος Ιταλός Kimi Antonelli έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα και να καταρρίψει ένα ιστορικό ρεκόρ. Να σας θυμίσουμε τι έγινε το 2010 όταν ο Sebastian Vettel, σε ηλικία 23 ετών, αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής. Για 16 ολόκληρα χρόνια ο Vettel είχε αυτήν την πρωτιά. Να έχει κερδίσει τόσο νέος τον παγκόσμιο τίτλο στην F1.

Φέτος το ρεκόρ θα περάσει στον νεαρό Ιταλό που θα είναι ο πρώτος πιλότος που κερδίζει παγκόσμιο τίτλο σε τόσο νεαρή ηλικία. Είναι σημαντικό ότι ένας 20χρονος οδηγός που πριν από δύο χρόνια πήγαινε στο σχολείο να είναι σήμερα, στη 2η αγωνιστική του χρονιά στην F1, επικεφαλής της βαθμολογίας. Να βρίσκεται δηλαδή μπροστά από παγκόσμιους πρωταθλητές και από οδηγούς με μεγαλύτερη πείρα από αυτόν.

Να δούμε τώρα για τον αγώνα στην Αμερική ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις που θα μπορούν να δώσουν από τώρα τον τίτλο στον Ιταλό.

Η βαθμολογία πριν ξεκινήσει ο αγώνας στο Τέξας δείχνει την εντυπωσιακή κυριαρχία του νεαρού οδηγού της Mercedes. Έπειτα από 17 αγώνες, ο Antonelli έχει συγκεντρώσει 340 βαθμούς ενώ ο Russell ακολουθεί με 238 βαθμούς. Ο τρίτος της παρέας, ο Lewis Hamilton ακολουθεί με 229 βαθμούς. Τέταρτος στη βαθμολογία με 221 είναι ο «ανεβασμένος» Max Verstappen της Red Bull και στην 5η θέση βρίσκεται ο Charles Leclerc με 215 βαθμούς.

Η διαφορά των 102 βαθμών που έχει ο Antonelli από τον ομόσταυλό του Russell είναι εντυπωσιακή. Ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για δύο οδηγούς της ίδιας ομάδας, οι οποίοι διαθέτουν ουσιαστικά ισοδύναμα μονοθέσια. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι οι τέσσερις διώκτες του Antonelli χωρίζονται μεταξύ τους από μόλις 23 βαθμούς.

Ο Kimi Antonelli στο Austin μπορεί να γράψει ιστορία με κάποιες προϋποθέσεις.

Για να κατακτήσει τον τίτλο θα πρέπει να κερδίσει τον αγώνα, ο Russell να τερματίσει ένατος ή χαμηλότερα και ο Hamilton να μην ανέβει πάνω από την πέμπτη θέση.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο Ιταλός θα φτάσει τους 365 βαθμούς, ενώ ο Russell, εφόσον τερματίσει ένατος, θα περιοριστεί στους 240 και ο Hamilton, εφόσον τερματίσει πέμπτος, στους 239.

Η διαφορά των 125 βαθμών από τον Russell θα ισοδυναμεί με το μέγιστο των βαθμών που θα απομένουν διαθέσιμοι στους πέντε τελευταίους αγώνες.

Να δούμε ένα άλλο σενάριο. Ποιος θα πάρει τον τίτλο σε περίπτωση ισοβαθμίας του Ιταλού με τον Βρετανό. Και πάλι ο Antonelli θα υπερισχύει χάρη στον αριθμό των νικών του.

Με μια επικράτηση στο Austin θα έχει εννέα, ενώ ο Russell, ακόμη κι αν κερδίσει όλους τους υπόλοιπους αγώνες, θα μπορεί να φτάσει το πολύ τις οκτώ. Το σενάριο είναι μαθηματικά εφικτό, αλλά αγωνιστικά δύσκολο.

Την Κυριακή ο Russell δεν αρκεί να ηττηθεί από τον ομόσταβλό του. Πρέπει να πραγματοποιήσει έναν ιδιαίτερα κακό αγώνα για τα δεδομένα της Mercedes, ενώ παράλληλα ο Hamilton πρέπει να μείνει εκτός πρώτης τετράδας.

Η φετινή πορεία του Antonelli είναι εντυπωσιακή. Από τους 17 αγώνες που έχουν γίνει έχει κερδίσει τους οκτώ. Είναι γρήγορος και σταθερός. Αλλά το εντυπωσιακό είναι η ωριμότητα του. Μπορεί να είναι 20 ετών αλλά συμπεριφέρεται στον αγώνα λες και είναι 30άρης.

Το πιθανότερο είναι ότι ο Antonelli προτιμήσει να μην ρισκάρει. Έχει τη βαθμολογική υπεροχή. Θα χρειαστεί να περιμένει έναν ή περισσότερους αγώνες για τη μαθηματική εξασφάλιση του τίτλου. Θα πρέπει αν δεν έχει την pole position την Κυριακή να μην «χυμήξει» για να στρίψει πρώτος. Σίγουρα ο Toto τον καθοδηγεί σωστά. Και ο μικρός «ακούει».

Η Mercedes, έχοντας κατακτήσει συνολικά 11 νίκες, διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα μονοθέσια της χρονιάς. Ωστόσο, η υπεροχή της ομάδας δεν εξηγεί από μόνη της τη μεγάλη βαθμολογική απόσταση ανάμεσα στους δύο οδηγούς της.

Τους τελευταίους αγώνες ανεβασμένος είναι ο Ολλανδός. Κέρδισε τους δύο τελευταίους αγώνες, στην Μαλαισία και την Σιγκαπούρη και όπως όλα δείχνουν η Red Bull έκανε σωστές αναβαθμίσεις. Για αυτό – αν θέλετε τη δική μου εκτίμηση- θεωρώ ότι και στην Αμερική νικητής θα είναι ο Max Verstappen. Αν ρωτήσετε τον Antonelli ποιον θεωρεί σοβαρότερο αντίπαλο στον αγώνα στο Τέξας θα σας πει ότι δεν είναι ο Russell αλλά ο Ολλανδός. Ας μην ξεχνάμε ότι στην πίστα αυτή νικητής το 2025 ήταν ο Max.

Στον Austin τα λάθη δεν συγχωρούνται- Ποιες είναι οι πιθανές στρατηγικές

Το Circuit of the Americas, μήκους 5,513 χιλιομέτρων, διαθέτει έναν συνδυασμό 20 γρήγορων στροφών και 56 γύρους αγώνα. Σίγουρα είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία. Η χαρακτηριστική ανηφόρα προς την πρώτη στροφή, οι γρήγορες εναλλαγές κατεύθυνσης και οι μεγάλες ζώνες επιτάχυνσης δημιουργούν ευκαιρίες προσπεράσεων, αλλά και αυξημένες απαιτήσεις από τους οδηγούς και τα μονοθέσια. Αυτά τα δύο τμήματα, όμως, ζητούν εντελώς διαφορετικά πράγματα από ένα μονοθέσιο. Στα γρήγορα «εσάκια», ο οδηγός πρέπει να βρει τον απόλυτο ρυθμό, καθώς μια λάθος τοποθέτηση στην είσοδο της μίας στροφής, καταστρέφει αμέσως τη ροή για τις επόμενες. Στον αντίποδα, το παιχνίδι στο τμήμα του σταδίου παίζεται στα δυνατά φρεναρίσματα, στις αργές καμπές που καταπονούν τα ελαστικά και στην «καθαρή» μεταφορά της δύναμης στην άσφαλτο κατά την έξοδο.

Το Circuit of the Americas (COTA) στο Austin του Τέξας, σχεδιασμένο από τον Hermann Tilke, έχει «δανειστεί» σκόπιμα αρκετά στοιχεία από άλλες εμβληματικές πίστες. Οι στροφές 3 έως 6 είναι ένα ξεκάθαρο κλείσιμο του ματιού στο ταχύτατο σύμπλεγμα Maggotts-Becketts του Silverstone, ενώ η αλληλουχία των στροφών 12-15 θυμίζει έντονα το φημισμένο τμήμα του σταδίου στο γερμανικό Hockenheim.

Η επιφάνεια της ασφάλτου δεν είναι ιδιαίτερα τραχιά. Ένα τμήμα της πίστας μεταξύ των στροφών 9 και 11 ασφαλτοστρώθηκε εκ νέου, νωρίτερα φέτος. Ωστόσο, η επίδραση του χρόνου στο υπόλοιπο της πίστας παραμένει σημαντική και έχει ως αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα φθοράς.

Οι συνεχόμενες στροφές απαιτούν ισχυρή ελκτική πρόσφυση (traction). Για να είναι ανταγωνιστικές, οι ομάδες πρέπει να συνδυάσουν καλή τελική ταχύτητα στις ευθείες με αποδοτικό αεροδυναμικό φορτίο στα πιο τεχνικά σημεία, ένα στοιχείο που καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμο με την τρέχουσα γενιά μονοθεσίων της F1.

Η διαχείριση των ελαστικών και οι στρατηγικές αποφάσεις μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές. H Pirelli επέλεξε τη γόμα C2 ως σκληρή γόμα, τη C3 ως μέση γόμα και τη C4 ως μαλακή γόμα, επιστρέφοντας σε έναν συνδυασμό γομών που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν, μετά το πείραμα του 2025, όταν είχε εισαχθεί ένα κενό διαφοράς γόμας ανάμεσα στη σκληρή γόμα και τη μέση γόμα.

To 2025 η C1 είχε οριστεί ως η πιο σκληρή επιλογή ελαστικού, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε αρκετά στον αγώνα. Οι ομάδες προτίμησαν στρατηγικές ενός pit stop, βασιζόμενες στις πιο μαλακές επιλογές C3 και C4.

Σε σύγκριση με το 2025, το αγωνιστικό τριήμερο επιστρέφει στο παραδοσιακό format χωρίς Sprint. Ο πιο πρόσφατος αγώνας Sprint διεξήχθη στη Σιγκαπούρη. Οι ομάδες θα έχουν επομένως τρεις περιόδους ελεύθερων δοκιμών στη διάθεσή τους για να δουλέψουν πάνω στην ισορροπία των μονοθεσίων και να βελτιστοποιήσουν τα set-up σε μια πίστα που δεν απαιτεί ιδιαίτερα ακραίους συμβιβασμούς.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΠΕΛΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

Το GP των Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνει ένα ειδικό καπέλο βάθρου, σχεδιασμένο από τον Denis Dekovic για την Pirelli Design. Το πάνω μέρος διαθέτει μοτίβο εμπνευσμένο από τα αστέρια της αμερικανικής σημαίας, εμπλουτισμένο με δύο σύμβολα του τοπίου της ερήμου του Τέξας: κάκτους και κροταλίες. Το γείσο φέρει τη λέξη «Austin» σε μαύρο φόντο. Το καπέλο είναι ήδη διαθέσιμο για αγορά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου της Pirelli: https://store.pirelli.com.