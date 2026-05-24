Του Περικλή Χαλάτση

Τα πέντε κόκκινα φώτα, στη θρυλική πίστα Gilles Villeneuve θα σβήσουν σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου στις 23.00, μία ώρα πριν από τα μεσάνυκτα για την Ελλάδα (16.00 ώρα Καναδά).

Η πίστα που συνδέεται με το μετρό της πόλης, βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Αγίου Λαυρεντίου, στην επαρχία Quebec και απέχει μόλις λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο του Μόντρεαλ. Εκατοντάδες χιλιάδες θεατές θα βρίσκονται -όπως και χθες στον αγώνα Sprint- αρκετές ώρες πριν από τον αγώνα και αν δεν βρέξει τότε θα δούμε τα μονοθέσια να πηγαίνουν στο όριο.

Ο George Russell αφού κέρδισε τον αγώνα Sprint, λίγες ώρες αργότερα κέρδισε με χρόνο 1:12.578 και την pole position με διαφορά 0,068 δευτερόλεπτα από τον teammate του Kimi Antonelli. Την τριάδα έκλεισε Lando Norris. Τους δέκα καλύτερους χρόνους έκαναν οι George Russell (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Isack Hadjar (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Arvid Lindblad (Racing Bulls) και Carlos Sainz (Williams)

Η εκκίνηση όπως όλοι γνωρίζετε είναι η πιο δύσκολη και πολλές φορές καθοριστική για έναν αγώνα. Όλα βασίζονται στην ψυχολογία των πιλότων, στα ελαστικά που θα επιλέξουν για την εκκίνηση και φυσικά από τον καιρό.

Ο George Russell μετά τη νίκη του στον αγώνα sprint κέρδισε και την pole. Η ψυχολογία του είναι πολύ καλή και θεωρείται φαβορί. Φέτος τα μονοθέσια της Mercedes- μετά τις αναβαθμίσεις που έγιναν- δεν πιάνονται. Ο Βρετανός έχει κερδίσει στην Καναδά την Pole Position τρεις συνεχόμενες χρονιές.

Ο 19χρονος Kimi Antonelli που προηγείται στη βαθμολογία, θέλει να περάσει τον Russell στην εκκίνηση. Πιστεύει ότι μπορεί αλλά από την άλλη, ο Toto Wolff, ο άνθρωπος που τον εμπιστεύτηκε και τον προσέλαβε στη θέση του Hamilton που αποχώρησε από την Mercedes, έχει τους ενδοιασμούς του. Και αυτό γιατί σε μια ενδεχόμενη επαφή στην πρώτη στροφή μπορεί να βρεθούν εκτός πίστας και τα δύο του μονοθέσια.

Πίσω από τις δύο Mercedes βρίσκεται η McLaren με τον Lando Norris ο οποίος δήλωσε αισιόδοξος και είναι χαρούμενος που το μονοθέσιο του είναι ανταγωνιστικό.

Ο ομόσταυλός του Oscar Piastri που βρίσκεται και αυτός στην κορυφή είπε ότι «όλα παίζονται». Αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να ανέβει στο βάθρο.

Ο Max Verstappen είναι απογοητευμένος. Ξέρει ότι το μονοθέσιό του δεν έχει τη δύναμη και το στήσιμο της Mercedes και της McLaren και εύχεται να βρέξει γιατί εκεί θα μπορεί να εκμεταλλευτεί την πείρα του στο βρεγμένο οδόστρωμα.

Πως θα ξεκινήσουν σήμερα τον αγώνα

Οι μετεωρολόγοι λένε ότι η πιθανότητα βροχής είναι πολύ μικρή. Ωστόσο η Pirelli θα διαθέσει για τον αγώνα την μαλακή C5, τη μέση C4 και τη σκληρή C3.

Η πίστα που κατασκευάστηκε το 1978, έχει μήκος 4.361 μέτρα. Σήμερα οι αγωνιζόμενοι θα καλύψουν σε 70 γύρους 305.27 χλμ. Στο σύνολο υπάρχουν 14 στροφές ( 6 αριστερές και 8 δεξιές). Τον αγώνα μπορείτε να τον παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από το συνδρομητικό κανάλι Ant1+ αλλά και από το F1 TV Pro. Το ελεύθερο κανάλι του Ant1 θα μεταδώσει ετεροχρονισμένα τον αγώνα στη μία μετά τα μεσάνυκτα.

Η βαθμολογία των ομάδων πριν απο το σημερινό αγώνα

Η βαθμολογία των οδηγών πριν απο το σημερινό αγώνα