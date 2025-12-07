Ο Norris τα κατάφερε. Τερμάτισε στην τρίτη θέση και κέρδισε το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, ολοκληρώνοντας μία άκρως πετυχημένη σεζόν για τoν ίδιο αλλά και τη McLaren . Ο Ολλανδός Max Verstappen, για άλλη μια φορά τα έκανε όλα σωστά, ξεκίνησε πρώτος και τερμάτισε πρώτος, όμως θα μείνει με την πικρία της δεύτερη θέσης στην τελική κατάταξη του πρωταθλήματος οδηγών. Δεύτερος στον αγώνα τερμάτισε ο Piastri που έκανε πολύ καλό αγώνα και μάλιστα στον πρώτο γύρο προσπέρασε με ωραία κίνηση τον teammate του Norris.

Ο αγώνας είχε καθαρή εκκίνηση, κανένα Safety Car και αρκετές, καθαρές προσπεράσεις, με την τελική κατάταξη να συμπληρώνουν οι: Leclerc, Russell, Stroll, Alonso, Ocon, Hamilton, Bearman, Stroll, Bortoleto, Sainz, Hulkenberg, Tsunoda, Antonelli, Albon, Hadjar, Lawson, Gasly, Colapinto.

Η πίστα



Η πίστα Yas Marina έχει μήκος 5.281μ. διαθέτοντας συνολικά 16 αργές στροφές. Οι πιλότοι σε 58 γύρους καλύπτουν 306,183χλμ. ενώ μεταξύ των στροφών 5 και 6, υπάρχει η μεγάλη ευθεία μήκους 1.2χλμ. με τις ζώνες DRS να είναι δύο.

Η σειρά εκκίνησης



Ο Ολλανδός ξεκινούσε πρώτος στο σημερινό Grid μετά από ένα συναρπαστικό Qualifying, στο οποίο έδειξε πως τίποτα δεν χαρίζεται στην Formula 1. Πίσω του στο Grid βρίσκονταν οι δύο McLaren με τους Norris και Piastri στις θέσεις δύο και τρία αντίστοιχα. Ακολουθούσαν οι Russell και Leclerc, με την πρώτη δεκάδα να συμπληρώνουν οι: Alonso, Bortoleto, Ocon, Hadjar, Tsunoda.

Από 105 χώρες ταξίδεψαν θεατές για να βρεθούν στην πίστα του Abu Dhabi και να δουν από κοντά τη μεγάλη σημερινή μάχη.

Πως κύλησε ο αγώνας

Η εκκίνηση



Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Verstappen, όπως μας έχει συνηθίσει, εκκίνησε πολύ καλά μην αφήνοντας περιθώρια σε κανέναν να τον απειλήσει. Η εκκίνηση ήταν καθαρή χωρίς επαφές ενώ την έκπληξη έκανε ο τρίτος Piastri που στα μέσα του πρώτου γύρου θα βρεθεί στην δεύτερη θέση, περνώντας τον teammate του Norris, με μία πολύ όμορφη κίνηση.

Παράλληλα ο Leclerc θα περάσει τον Russell και θα βρεθεί στην τέταρτη θέση, με τον Alonso να τον ακολουθεί πέμπτος. Μάλιστα ο Russell θα ρωτήσει τους μηχανικούς τους να ελέγξουν τα φρένα του, καθώς θεωρεί πως υπάρχει πρόβλημα με το μονοθέσιο και για αυτό έχασε δύο θέσεις στην εκκίνηση.

Ήδη από τον 4ο γύρο ο Leclerc πιέζει ασφυκτικά τον τρίτο Norris (ο οποίος εάν βγει εκτός βάθρου σήμερα χάνει το πρωτάθλημα), με τη μάχη τους να κρατάει για αρκετούς γύρους.

Οι πρώτοι οδηγοί που θα πραγματοποιήσουν pit stop, είναι οι Hulkenberg, Hamilton και Albon ήδη από το γύρο 9, την ώρα που ο πρωτοπόρος Verstappen έχει απόσταση ασφαλείας από τον Piastri, 2 δευτ.

Ποινή 5 δευτ. βεβαιώνεται από τους αγωνοδίκες στον Lawson για επικίνδυνο ελιγμό. ενώ στο γύρο 17, ο τρίτος Norris θα μπει για αλλαγή ελαστικών και θα επιστρέψει στην πίστα, στη θέση 9, πίσω από τον Antonelli. Ο μανιασμένος Βρετανός, μέσα σε 4 γύρους θα σκαρφαλώσει στη θέση 4, κάνοντας μέχρι και διπλές προσπεράσεις, ενώ σταδιακά θα φτάσει στη θέση 3, με μία ριψοκίνδυνη προσπέραση στον Tsunoda. Για την συγκεκριμένη προσπέραση, οι αγωνοδίκες βεβαίωσαν ποινή 5 δευτ. στον Ιάπωνα για πολλαπλή αλλαγή κατεύθυνσης.

Ο πρωτοπόρος Verstappen θα μπει για αλλαγή ελαστικών στο γύρο 24 και θα επιστρέψει δεύτερος στην πίστα, πίσω από τον Piastri, τον οποίο και γρήγορα θα περάσει και θα βρεθεί ξανά στην πρώτη θέση.

Αρκετές μονομαχίες για τις θέσεις 8-9-10, ενώ ο Norris θα μπει για δεύτερη αλλαγή ελαστικών στο γύρο 40, με τον Piastri να ακολουθεί στον επόμενο.

Με 13 γύρους να απομένουν η πρώτη πεντάδα είναι: Verstappen, Piastri, Norris, Leclerc, Russell.

Στα εναπομείναντα χιλιόμετρα, δεν θα αλλάξει κάτι και έτσι ο Ολλανδός θα αντικρύσει πρώτος την καρό σημαία, παίρνοντας μία πικρή νίκη. Πικρή καθώς ο Norris τερματίζοντας τρίτος, κέρδισε το πρωτάθλημα οδηγών της F1 για το 2025.

Και τα απαραίτητα πανηγυρικά donuts, κάτω από την “βροχή” των πυροτεχνημάτων.