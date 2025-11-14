Δεν είναι κρυφό μυστικό ότι η F1 έχει υπέρογκα έξοδα αλλά επιφέρει και τεράστια κέρδη. Πριν από λίγα 24ωρα η Audi αποκάλυψε στο Brand Experience Center του Μονάχου το όραμά της,115 ημέρες πριν από το πρώτο της Grand Prix. Το Audi R26 Concept αποτελεί τον προάγγελο της εικόνας που θα φέρει η μάρκα στην πίστα, αποτυπώνοντας τη νέα σχεδιαστική της φιλοσοφία τόσο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό όσο και στα μελλοντικά μοντέλα παραγωγής.

Ο CEO της Audi, Gernot Döllner, δήλωσε: «Η είσοδος στη Formula 1 σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο στην ανανέωση της εταιρείας. Δεν συμμετέχουμε απλώς για να είμαστε παρόντες· θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε. Γνωρίζουμε ότι η διαδρομή προς την κορυφή απαιτεί χρόνο, επιμονή και διαρκή αμφισβήτηση του status quo. Στόχος μας είναι μέχρι το 2030 να διεκδικούμε τίτλους».

Το R26 Concept ως αιχμή της νέας ταυτότητας Audi

Το R26 Concept αποτυπώνει τη νέα ενιαία σχεδιαστική γλώσσα της Audi, όπως εξηγεί ο Massimo Frascella, Chief Creative Officer της μάρκας: «Ενσωματώνουμε μια ενωτική αισθητική προσέγγιση σε κάθε πτυχή του οργανισμού. Η Formula 1 γίνεται σημείο εκκίνησης για τη νέα ταυτότητα της Audi».

Οι καθαρές επιφάνειες και οι ακριβείς γεωμετρικές γραμμές συνδυάζονται με μια παλέτα τιτανίου, μαύρου carbon και του νέου κόκκινου της Audi. Οι χαρακτηριστικοί κόκκινοι κύκλοι θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την αγωνιστική παρουσία της μάρκας.

Η Formula 1 ως στρατηγική πλατφόρμα “Vorsprung durch Technik”

Με περισσότερους από 820 εκατομμύρια οπαδούς παγκοσμίως και 1,6 δισεκατομμύρια τηλεθεατές το 2024, η Formula 1 αποτελεί μια εξαιρετικά ισχυρή πλατφόρμα προβολής. Το οικονομικά βιώσιμο περιβάλλον που διασφαλίζει το ανώτατο όριο κόστους προσφέρει στην Audi ελεγχόμενο και προβλέψιμο πλαίσιο ανάπτυξης.

Η μελλοντική ομάδα Audi F1 έχει ήδη εξασφαλίσει συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες όπως adidas, bp και τον μελλοντικό εταίρο τίτλου Revolut, με το ενδιαφέρον για νέους συνεργάτες να παραμένει έντονο.

Η Audi απέκτησε το 2025 το σύνολο του Ομίλου Sauber. Στην ηγεσία του project βρίσκονται οι Mattia Binotto και Jonathan Wheatley, δύο από τα πιο έμπειρα στελέχη στη Formula 1. Το οδηγικό δίδυμο αποτελείται από τον Nico Hülkenberg και τον ανερχόμενο Gabriel Bortoleto.

Ο CFO της AUDI AG, Jürgen Rittersberger, τονίζει: «Η Formula 1 συνδυάζει τεχνολογία, συναίσθημα και ψυχαγωγία. Μας δίνει τη δυνατότητα να προσελκύσουμε ένα νεότερο κοινό, ενώ χάρη στο ανώτατο όριο κόστους, αποτελεί μια πιο βιώσιμη επένδυση από ποτέ».

Τεχνολογική εξέλιξη και νέοι κανονισμοί

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της τεχνολογικής κουλτούρας της Audi. Από την τετρακίνηση quattro έως τις υβριδικές τεχνολογίες στο Le Mans και τη Formula E, η εταιρεία έχει αποδείξει ότι μπορεί να πρωτοπορεί σε κάθε μορφή αγώνων.

Με τις εκτεταμένες τεχνικές αλλαγές της Formula 1 το 2026, όλοι οι συμμετέχοντες ξεκινούν από την ίδια αφετηρία. Η Audi αναπτύσσει στο Neuburg an der Donau το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης. Είναι το πλήρες σύστημα μετάδοσης κίνησης της Formula 1 που περιλαμβάνει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE), τον ηλεκτροκινητήρα (MGU-K), τη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας (ES), τα ηλεκτρονικά ελέγχου (CU-K) και το κιβώτιο ταχυτήτων.

«Made in Germany», με V6 1.6 turbo ICE, νέο υβριδικό σύστημα και ηλεκτροκινητήρα ισχύος ανάλογης με εκείνη του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Από το 2026, ο κινητήρας θα τροφοδοτείται με βιώσιμα καύσιμα, σε αποκλειστική συνεργασία με τη bp.

Το πρώτο πλήρες σύστημα μετάδοσης κίνησης ολοκληρώθηκε το 2024 και ήδη λειτουργεί σε προσομοιώσεις αγώνα, ενώ οι πρώτες μονάδες για δοκιμές πίστας αποστέλλονται σε λίγες εβδομάδες.

Οδικός χάρτης προς το Grand Prix της Μελβούρνης

Η Audi κατασκευάζει τα μονοθέσια της F1 στο Hinwil, ενώ από το καλοκαίρι του 2025 λειτουργεί και γραφείο τεχνολογίας στο Bicester του Ηνωμένου Βασιλείου για πρόσβαση σε επιπλέον τεχνογνωσία.

Η πλήρης αποκάλυψη της εργοστασιακής ομάδας θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2026, ακολουθούμενη από τις πρώτες δοκιμές σε Βαρκελώνη και Μπαχρέιν. Το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της Audi στη Formula 1 θα γίνει στη Μελβούρνη, 6–8 Μαρτίου 2026.