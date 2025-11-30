Με νίκη του σήμερα ο Norris θα εξασφάλιζε το πρωτάθλημα. Όμως, η McLaren ήταν η μόνη ομάδα που αποφάσισε να μην κάνει αλλαγή ελαστικών κατά τη διάρκεια του Safety Car και τελικά ο αλάνθαστος Verstappen θα πάρει τη σπουδαία νίκη. Μία νίκη που τον φέρνει μόλις 12 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Norris της κατάταξης οδηγών, με ένα GP να απομένει στο Άμπου Ντάμπι, όπου και θα παιχτούν όλα ανάμεσα στους 3 διεκδικητές.

Ο αγώνας κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό στην στρατηγική των ομάδων για pit stop, μιας και με εντολή της FIA, όλοι οι οδηγοί έπρεπε σήμερα να αλλάξουν τουλάχιστον δυο φορές ελαστικά, για λόγους ασφαλείας. Η επιλογή της McLaren δεν της βγήκε και τελικά ο Ολλανδός θα πάρει τη μεγάλη νίκη. Υπήρξαν τρεις εγκαταλείψεις, ένα Safety Car και πολλές εναλλαγές στην κατάταξη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Με ένα GP να απομένει, η κατάταξη για το πρωτάθλημα των οδηγών είναι:

Norris: 408

Verstappen: 396

Piastri: 392

Η πίστα

To Κατάρ, μετά τον έκτακτο αγώνα το 2021 λόγω πανδημίας, επέστρεψε μόνιμα στη Formula 1, χάρη στο δεκαετές συμβόλαιο που υπεγράφη πέρυσι. Η πίστα έχει μήκος 5,419χλμ. και οι οδηγοί καλύπτουν σε 57 γύρους, 308,611χλμ. Για λόγους ασφαλείας (λόγω αυξημένης φθοράς), στο συγκεκριμένο αγώνα, έχει αποφασιστεί κάθε σετ να χρησιμοποιείται το πολύ για 25 γύρους. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι οδηγοί πραγματοποίησαν τουλάχιστον δύο αλλαγές ελαστικών.

Παρά το γεγονός ότι ο αγώνας διεξάγεται τη νύχτα, η υψηλή υγρασία, σε συνδυασμό με την αποθηκευμένη θερμότητα που συσσωρεύεται κατά τις ώρες της ημέρας, καθιστά το κόκπιτ ένα πολύ απαιτητικό περιβάλλον.

Η σειρά εκκίνησης με 3 διεκδικητές του τίτλου στις 3 πρώτες θέσεις του Grid



Η Oscar Piastri (αφού κέρδισε και το Spint), ξεκίνησε πρώτος στο σημερινό GP, δείχνοντας πως ο τίτλος δεν πρόκειται να χαριστεί σε κανέναν. Δεύτερος ξεκίνησε ο δεύτερος οδηγός της McLaren (και πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα οδηγών) Norris, ενώ στην τρίτη θέση εκκίνησε ο Max Verstappen (και οι τρεις οδηγοί διεκδικούν το πρωτάθλημα). Την πρώτη δεκάδα του grid συμπλήρωναν οι: Russell, Antonelli, Hadjar, Sainz, Alonso, Gasly, Leclerc.

Πώς κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Piastri θα προστατέψει την πρώτη θέση στην “επικίνδυνη” πρώτη στροφή, ενώ ο τρίτος Verstappen θα προσπεράσει τον δεύτερο Norris. Παράλληλα ο Russell που ξεκίνησε 4ος, θα πέσει στην 7η θέση λόγω λάθους του στην πρώτη στροφή, ενώ ο Hamilton θα ανέβει στην 14η από την 17η θέση.



Η εκκίνηση ήταν καθαρή με ελάχιστες μικροεπαφές καθώς πρυτάνευσε η λογική, και κανένας οδηγός δεν πήρε κάποιο ρίσκο (μόνο ο Ocon θα λάβει ποινή 5 δευτ. για εσφαλμένη εκκίνηση). Μετά από τους πρώτους 6 γύρους, η πρώτη 10άδα είναι: Piastri, Verstappen, Norris, Antonelli, Sainz, Alonso, Russell, Hadjar, Leclerc, Bearman.

Η πρώτη εγκατάλειψη θα έρθει στον γύρο 7, καθώς ο Hulkenberg που ήταν 8ος, θα έχει επαφή ρόδα με ρόδα με τον Gasly και θα βγει εκτός μάχης, μιας και το μονοθέσιό του θα ακινητοποιηθεί.

Hulkenberg goes into the barriers after contact with Gasly which brings out the Safety Car 🎥#F1 #QatarGP pic.twitter.com/LTtqDUdhM9 — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Έτσι, ο αγώνας τέθηκε κατευθείαν σε καθεστώς Αυτοκινήτου Ασφαλείας, ώστε να απομακρυνθεί το μονοθέσιο και να καθαριστεί η πίστα. Αυτό θα εκμεταλλευτούν όλοι οι οδηγοί και θα μπουν για αλλαγή ελαστικών, εκτός από τις δύο McLaren.

Η αγωνιστική δράση θα επιστρέψει στον γύρο 10, με τους Piastri και Norris να είναι στις πρώτες δύο θέσεις και τον Verstappen τρίτο (έκανε pit stop). Να θυμίσουμε πως λόγω καταπόνησης, στο συγκεκριμένο GP είναι υποχρεωτικά τα δύο pit stop για αλλαγή ελαστικών.

Οι δύο McLaren έχουν αποκτήσει μεγάλη απόσταση ασφαλείας από τον τρίτο Verstappen, καθώς δεν έκαναν pit stop και έτσι πλέον έχουν προβάδισμα 4.5 δευτ. από τον Ολλανδό.



Τελικά, ο πρωτοπόρος Piastri θα μπει για πρώτη αλλαγή ελαστικών στο γύρο 24 (από τους 57), με το Norris να ακολουθεί στον επόμενο, γύρο 25.

Όλος ο σημερινός αγώνας κρίνεται στην στρατηγική των pit stops. Έτσι, ο Verstappen (που είχε κάνει ήδη μία αλλαγή ελαστικών κατά τη διάρκεια του safety car) θα κάνει και το δεύτερο υποχρεωτικό του pit stop στον γύρο 35. Έβαλε τη σκληρή γόμα και θα πάει μέχρι το τέλος (21 γύρους ακόμα), έχοντας πλέον μπροστά του, τους Norris και Piastri.

Η δεύτερή εγκατάλειψη του αγώνα, είναι αυτή του Bearman, ο οποίος θα βγει εκτός μάχης, λόγω μηχανικής βλάβης. Γενικά δεν είχε καλό αγώνα και έχασε πολύ χρόνο στο τελευταίο pit stop, μετά από ένα μικρό λάθος των μηχανικών.

Ο εξαιρετικός Sainz που βρίσκεται τρίτος μόλις 5 γύρους πριν την καρό σημαία, ενημερώνεται από την ομάδα του πως έχει βλάβη το πάτωμα του μονοθεσίου και χάνει χρόνο στις δεξιές στροφές. Μόλις 1.5 δευτ. πίσω του είναι ο Antonelli και πίσω από αυτόν, ο Norris. Παράλληλα ο Hadjar θα οδηγήσει στα pits το μονοθέσιό του λόγω βλάβης, σηματοδοτώντας την τρίτη εγκατάλειψη, χωρίς να επηρεάσει όμως την ροή του αγώνα.

Στους γύρους που ακολούθησαν, δεν άλλαξε κάτι, και έτσι ο Max Verstappen θα πάρει μία ακόμη, μεγάλη νίκη, που θα τον φέρει 12 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο στο πρωτάθλημα οδηγών Norris.

Η βαθμολογία στο πρωτάθλημα μετά το τέλος του σημερινού αγώνα:

Τελική κατάταξη: Verstappen – Piastri – Sainz – Norris – Antonelli – Russell – Alonso – Leclerc – Lawson – Tsunoda- Albon – Hamilton – Bortoleto – Colapinto – Ocon – Gasly – Stroll

Εγκαταλείψεις: Hulkengerg – Bearman- Hadjar

Επόμενο και τελευταίο Grand Prix της χρονιάς, 7 Δεκεμβρίου στο Abu Dhabi.