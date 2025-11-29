Έτσι όπως ξεκίνησαν οι τρεις πρώτοι πιλότοι στο τελευταίο Sprint της χρονιάς, έτσι τερμάτισαν. Ο Αυστραλός Oscar Piastri (McLaren) που είχε κερδίσει την Pole Position για τον αγώνα Sprint, ξεκίνησε από την πρώτη θέση, δεν υπέκυψε στις μικρές πιέσεις που δέχθηκε από τον Georges Russell (Mercedes) και σε καμία στιγμή δεν αισθάνθηκε ο Norris να γίνεται απειλητικός.

Έτσι οι τρείς πιλότοι ανέβηκαν στο βάθρο και πανηγύρισαν τις επιτυχία τους. Ωστόσο κράτησαν δυνάμεις για το Qualifying που θα γίνει σε λίγο για την Pole Position του αυριανού αγώνα.

Ο Fernando Alonso, ο οποίος ξεκίνησε από την 4η θέση έκανε ένα λάθος στο ξεκίνημα, και έπεσε στην 6η θέση. Ο Kimi Antonelli έκανε ακόμα μία καλή εμφάνιση και τερμάτισε 7ος , μπροστά από τον Carlos Sainz και τον Isack Hadjar.

Απογοητευτικοί οι δύο πιλότοι της Ferrari. Κρίμα για τον Leclerc αλλά και για τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Lewis Hamilton.

To Qualifying για την Pole Position του αυριανού αγώνα θα γίνει στις 20.00 το βράδυ .

Π. Χαλάτσης