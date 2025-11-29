Του Περικλή Χαλάτση

Σήμερα Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, στις 16.00 θα ξεκινήσει το τελευταίο Sprint της χρονιάς. Οι προβολείς στην πίστα «Lusail International Circuit» έχουν ανάψει. Ο 23ος αγώνας της F1, μετά την τιμωρία της FIA στις δύο McLaren στο Las Vegas, είναι ιδιαίτερα κρίσιμος κυρίως για τον Lando Norris και τον Max Verstappen. Tώρα κάθε βαθμός θα παίξει το ρόλο του. Όπως μεγάλο ρόλο θα παίξει και η επιλογή της γόμας.

Πάντως στο χθεσινό qualifying για τον σημερινό αγώνα Sprint o Oscar Piastri ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Πίσω του βρίσκεται ο George Russell και στην τρίτη θέση ο Lando Norris, ο οποίος έκανε τον τρίτο ταχύτερο χρόνο. Ο πιλότος της Mercedes «χώθηκε» ανάμεσα στις δύο McLaren. Είναι σίγουρο ότι ο Russell θα προσπαθήσει να αιφνιδιάσει τον Piastri πριν από την πρώτη στροφή.

Για άλλη μια φορά εντυπωσίασε ο Fernando Alonso που έκανε όπως και στα ελεύθερα δοκιμαστικά, τον τέταρτο καλύτερο χρόνο.

Η αγωνιστική ομάδα της Red Bull έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη και από την επίδοση του Yuki Tsunoda ο οποίος έκανε καλύτερο χρόνο και από τον Ολλανδό ομόσταυλό του.

Οι δύο Sauber του Gabriel Bortoleto και του Nico Hulkenberg βρέθηκαν στην 13η και 14η θέση αντίστοιχα.

Οι χρόνοι στο Qualifying

Practice 1

Πριν γίνουν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για το αυριανό Sprint είχε προηγηθεί το F1 Practice 1. Στα ανεπίσημα δοκιμαστικά τον καλύτερο χρόνο έκανε ο Oscar Piastri. Ήταν ο ταχύτερος οδηγός αλλά είναι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Τον δεύτερο καλύτερο χρόνο έκανε ο Lando Norris ενώ τρίτος ήταν ο Fernando Alonso.

O Max Verstappen που στα ανεπίσημα δοκιμαστικά μας έχει συνηθίσει να μη δίνει και τόση βαρύτητα έκανε τον 6ο καλύτερο χρόνο. Ο Verstappen ενώ είχε ρυθμό ακούσθηκε να λέει ότι έχει πρόβλημα με το τιμόνι του μονοθεσίου του.

Κοντά στο τέλος του FP1 οι ομάδες ξεκίνησαν τις προσομοιώσεις κατατακτήριων δοκιμών. Οι περισσότεροι χρησιμοποίησαν τα μαλακά ελαστικά.

Η σειρά εκκίνησης και τα πονηρά σημεία του αγώνα

Τόσο στο Qatar όσο και στο Abu Dhabi οι αγώνες της Κυριακής γίνονται υπό το φως των προβολέων.

Στο Qatar οι οδηγοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ζέστη και υγρασία παρόμοια με αυτές που βίωσαν στη Σιγκαπούρη. Η πίστα της Μέσης Ανατολής είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τα ελαστικά και αυτό οδήγησε στην εισαγωγή ενός έκτακτου μέτρου. Οι οργανωτές περιόρισαν τον αριθμό των γύρων που μπορούν να διανυθούν από ένα σετ ελαστικών. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να αλλάξουν ελαστικά τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Οι γόμες

Οι τρεις πιο σκληρές γόμες της σειράς της Pirelli επιλέχθηκαν για τη Ντόχα. Οι C1, C2 και C3 αποτελούν την προφανή επιλογή σε μια πίστα όπου τα ελαστικά υπόκεινται σε επίπεδα ενέργειας παρόμοια με αυτά στη Σουζούκα. Είναι οι μόνες γόμες που έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ για αυτό το Grand Prix. Αυτό το τρίο γομών έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν τρεις φορές φέτος, όλες στο πρώτο μέρος της σεζόν, στην Ιαπωνία, στο Μπαχρέιν και στην Ισπανία. Οι περισσότερες στροφές στην πίστα της Λουσέιλ είναι υψηλής ταχύτητας, πράγμα που σημαίνει ότι τα ελαστικά έχουν ελάχιστο χρόνο να ανακάμψουν και το τμήμα που τα καταπονεί περισσότερο είναι από τη στροφή 12 έως τη 14. Η επιφάνεια της πίστας, η οποία είναι αρκετά λεία, προκαλεί συνήθως τοπική παραμόρφωση λόγω υπερθέρμανσης (graining), που συμβάλλει στην παραγωγή υψηλού ρυθμού φθοράς στα ελαστικά.

Το 2024

Όλοι οι οδηγοί εκκίνησαν το Grand Prix του Κατάρ με τη μέση γόμα, με εξαίρεση τον Nico Hulkenberg που επέλεξε τη σκληρή γόμα. Η στρατηγική της μίας στάσης αποδείχθηκε η πιο δημοφιλής, με τους οδηγούς να επιδιώκουν να παρατείνουν το πρώτο μέρος με τη μέση γόμα, καταφέρνοντας να την κάνουν να διαρκέσει πολύ μετά το μέσο της απόστασης του αγώνα.

Η σειρά των pit stop για αλλαγή σε σκληρή γόμα ξεκίνησε στον γύρο 34, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κόκκινης σημαίας. Το αυτοκίνητο ασφαλείας (Safety Car) έκανε τρεις εμφανίσεις, και κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξ αυτών, ορισμένοι οδηγοί αποφάσισαν να επιδιώξουν ένα σπριντ τερματισμού, μπαίνοντας ξανά στα pit για ένα σετ μαλακής γόμας. Ωστόσο, η πιο μαλακή γόμα υπέφερε από υπερβολική απώλεια απόδοσης (performance drop-off) και το ρίσκο δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η πίστα

Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του τριημέρου στο Κατάρ. Παρά το γεγονός ότι ο αγώνας διεξάγεται τη νύχτα, η υψηλή υγρασία, σε συνδυασμό με την αποθηκευμένη θερμότητα που συσσωρεύτηκε κατά τις ώρες της ημέρας, καθιστά το κόκπιτ ένα πολύ απαιτητικό περιβάλλον, σε βαθμό που, τα προηγούμενα χρόνια, ορισμένοι οδηγοί ένιωσαν εξάντληση με το τέλος του Grand Prix. Από την πλευρά των ελαστικών, η θερμοκρασία της πίστας μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση τοπικής παραμόρφωσης λόγω υπερθέρμανσης, ακόμα κι αν, όπως είναι εμφανές από προηγούμενους αγώνες φέτος, η τρέχουσα γκάμα γομών φαίνεται να είναι πιο ανθεκτική σε αυτό το φαινόμενο.

Λέξη-κλειδί: Αριθμός γύρων

Κάθε σετ ελαστικών που παρέχεται στις ομάδες στην αρχή του αγωνιστικού τριημέρου μπορεί να καλύψει το πολύ 25 γύρους στην πίστα της «Lusail International Circuit» . Οι γύροι θα υπολογίζονται σωρευτικά σε όλες τις περιόδους της πίστας, συμπεριλαμβανομένων των γύρων που διανύονται υπό την παρουσία του Αυτοκινήτου Ασφαλείας (Safety Car) ή του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας (Virtual Safety Car). Οι γύροι προς το grid (σχηματισμού), οι γύροι προθέρμανσης (formation laps) και αυτοί που ολοκληρώνονται μετά την καρό σημαία στο Sprint και στο Grand Prix δεν θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό.

Καθώς το Grand Prix του Qatar διεξάγεται σε 57 γύρους, κάθε οδηγός αναπόφευκτα θα χρειαστεί να αλλάξει ελαστικά τουλάχιστον δύο φορές. Πριν την έναρξη του Grand Prix, η Pirelli θα ενημερώσει τις ομάδες πόσοι γύροι απομένουν διαθέσιμοι για κάθε σετ. Ο περιορισμός, ο οποίος συμφωνήθηκε με τη FIA, τη F1 και τις ομάδες, αποφασίστηκε για να αποτραπεί η εμφάνιση του μέγιστου επιπέδου φθοράς των ελαστικών, όπως συνέβη πέρυσι, όταν τα ελαστικά χρησιμοποιήθηκαν πέρα από τη διάρκεια ζωής τους, με διαχείριση της αποδόμησής τους. Ωστόσο, κάτι τέτοιο ασκεί υπερβολική καταπόνηση στην κατασκευή του ελαστικού.

Με πληροφορίες από την αγωνιστική ομάδα της Pirelli