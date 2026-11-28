Ο 22χρονος Ιταλός πιλότος της Mercedes Kimi Antonelli, έχοντας στο τσεπάκι του τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο κέρδισε χθες και τα δύο πρώτα ανεπίσημα δοκιμαστικά. Στις 16.30 ώρα Ελλάδος θα γίνει το Practice 3 και στις 20.00 ώρα Ελλάδος θα γίνει το Qualifying.

Εκεί, στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για την κατάκτηση της Pole Position θα δούμε ποιος θα είναι πιο γρήγορος οδηγός και θα καταλάβει την πρώτη θέση στο grid στον αυριανό αγώνα.

Η χθεσινή ημέρα είχε δυο ανεπίσημα δοκιμαστικά. Ο Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής έθεσε τον ρυθμό και στις δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών στο Lusail International Circuit.

Στην πρώτη περίοδο δοκιμών, ο Antonelli έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, καθώς ήταν ο πρώτος οδηγός που έσπασε το φράγμα του 1:24 (1:23.731) χρησιμοποιώντας τη μέση γόμα της Pirelli. Καθώς η πρόσφυση της ασφάλτου βελτιωνόταν, ο Ιταλός κατέβασε κι άλλο τον χρόνο του, σταματώντας το χρονόμετρο στο 1:23.217.

Η επίδοση αυτή του χάρισε την πρωτιά με διαφορά 0,507 δευτερολέπτων από τον Russell, ο οποίος εξέφρασε μέσω ασυρμάτου τις επιφυλάξεις του για την αεροδυναμική διαμόρφωση του μονοθεσίου του. Ο Βρετανός είπε πως προτιμούσε την προηγούμενη εκδοχή της πίσω πτέρυγας. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Isack Hadjar με τη Red Bull (+0,661 δλ. από την κορυφή), αφήνοντας πίσω του τις δύο McLaren των Lando Norris (+0,850) και Oscar Piastri (+0,860), καθώς και τον Max Verstappen στην 6η θέση.

Λόγω του κανονισμού που επιβάλλει ανώτατο όριο 27 γύρων για κάθε σετ ελαστικών στο συγκεκριμένο τριήμερο, οι ομάδες εμφανίστηκαν φειδωλές στη χρήση φρέσκων σετ στο FP1. Η διαδικασία κύλησε χωρίς σοβαρά απρόοπτα, πέρα από ορισμένες μικροεξόδους των Nico Hulkenberg (στροφή 6) και Carlos Sainz (στροφή 15), καθώς και μια επαφή του Lance Stroll με διαφημιστική πινακίδα στην έξοδο της στροφής 5.

Κυριαρχία υπό τους προβολείς και αρκετά απρόοπτα στο FP2 που σημαδεύτηκε από δύο κόκκινες σημαίες. Η δράση ξεκίνησε στις 19.00 ώρα Ελλάδος (20:00 τοπική ώρα) υπό το φως των προβολέων. Οι συνθήκες ήταν απόλυτα αντιπροσωπευτικές για τις σημερινές κατατακτήριες δοκιμές. Στο FP2 επέστρεψε στο κόκπιτ της Aston Martin ο Fernando Alonso, ο οποίος έμεινε εκτός για αρκετές ημέρες λόγω μιας ίωσης. Τη θέση του είχε πάρει ο Jak Crawford.

Αντίθετα με την ευφορία στη Mercedes, η Παρασκευή έκλεισε με πονοκεφάλους για τη Scuderia. Αφού περιορίστηκαν στην 7η και 8η θέση στο FP1. Οι Charles Leclerc και Lewis Hamilton αντιμετώπισαν δυσκολίες και στο Practice 2. O Leclerc είχε έξοδο στα χαλίκια στην προσπάθειά του να αποφύγει τη Racing Bulls του Liam Lawson. Ο Μονεγάσκος παραπονέθηκε ότι δεν είχε καλή αίσθηση στο μονοθέσιό του. Οι μηχανικοί της Ferrari αναγκάσθηκαν να κάνουν αρκετές ρυθμίσεις στο μονοθέσιο του.

Την ώρα που η Mercedes κυριαρχούσε οι McLaren και Red Bull έψαχναν να βρουν λύσεις για τις γόμες των ελαστικών ενώ όλοι «έβλεπαν» πως θα εξελιχθεί το σημερινό Qualifying.

Ο George Russell, δεν τα πήγε άσχημα αλλά θα προτιμούσε να ήταν αυτός πρώτος και δεύτερος ο Antonelli.

Τόσο το Practice 3 ( ώρα 16.30) όσο και τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά (20.00 ώρα Ελλάδος) θα μεταδοθούν live από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro. Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου ο αγώνας στην πίστα του Lusail International θα ξεκινήσει υπό το φως των προβολέων στις 18.00 ώρα Ελλάδος (19.00 τοπική ώρα).