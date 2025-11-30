Του Π. Χαλάτση

Ο Oscar Piastri μετά από μια μεγάλη περίοδο μέτριων εμφανίσεων ξαναβρήκε το ρυθμό του. Την Παρασκευή έκανε τον καλύτερο χρόνο στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για το Sprint. Το Σάββατο κέρδισε το Sprint και λίγες ώρες μετά έκανε τον καλύτερο χρόνο στο qualifying για τον σημερινό αγώνα. Στα δύο qualifying κα στο Sprint ήταν ταχύτερος. Είχε καιρό να κάνει τόσο καλούς χρόνους. Και τώρα απομένει ο σημερινός αγώνας που θα ξεκινήσει στις 20.00 ώρα Ελλάδος. Μπορεί ο ομόσταυλός του Lando Norris να έχει την υψηλότερη βαθμολογία όμως ακόμη ο τίτλος για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών κρέμεται σε μια κλωστή. Όλα είναι ανοικτά.

Στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για τη σημερινή pole position ήταν κατά 108 χιλιοστά πιο γρήγορος από τον Lando Norris, ο οποίος θα ξεκινήσει από τη δεύτερη γραμμή του grid. Με το 1:19.387, ο Αυστραλός απέδειξε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Ο αγώνας στο Qatar είναι πιο κρίσιμος από όλους όσους έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Εάν κερδίσει ο Piastri η διαφορά στη βαθμολογία μειώνεται αισθητά και η κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου θα κριθεί στο φινάλε της χρονιάς.

Εάν όμως ο Norris καταφέρει να περάσει τον Piastri και τερματίσει πρώτος τότε κατακτά τον παγκόσμιο τίτλο στη F1 έναν αγώνα πριν από το φινάλε.

Από την 3η θέση θα ξεκινήσει ο Max Verstappen ο οποίος ήταν 264 χιλιοστά πιο αργός από τον Piastri. Ο Russell και ο Antonelli συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα. Ακολούθησαν οι Hadjar, Sainz, Alonso, Gasly και Charles Leclerc, που είχε ένα δύσκολο τετ α κε αλλά ευτυχώς χωρίς απώλειες.

Οι χρόνοι για την Pole Position

Στη σημερινή εκκίνηση ο Piastri θα προσπαθήσει να ξεκινήσει γρήγορα και να στρίψει πρώτος.

Ο Norris θα επιχειρήσει να κάνει το θαύμα του και να περάσει τον Piastri πριν την πρώτη στροφή. Εδώ υπάρχει το ρίσκο ο Piastri να κρατήσει την αγωνιστική γραμμή και να του κλείσει το δρόμο. Αν υπάρχει μια επαφή αντίο αγώνας για τον Norris.

Αυτό ακριβώς θέλει ο Max Verstappen. να βγουν εκτός αγώνα οι δύο McLaren. Όλα σήμερα θα παιχθούν στις λεπτομέρειες.

Πως ξεκινούν σήμερα τον αγώνα.

Ο αγώνας σήμερα θα ξεκινήσει στις 20.00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το συνδρομητικό κανάλι Ant1+ και το F1TV Pro. Η ελεύθερη τηλεόραση του Ant1 θα μεταδώσει τον αγώνα σε μαγνητοσκόπηση στις 00:15.