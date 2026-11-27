Δύο γύρους πριν από το φινάλε, ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull Max Verstappen έχει 304 βαθμούς θεωρείται ότι αυτός θα κερδίσει την 2η θέση στη βαθμολογία κάτω από τον Kimi Antonelli. Ο Lewis Hamilton ενώ είχε μικρή διαφορά από τον Verstappen και θα μπορούσε να κερδίσει την 2η θέση μετά την κακή απόδοση που είχε στο Las Vegas αύξησε τη διαφορά στους 37 βαθμούς.

O νεαρός Ιταλός K.Antonelli θα τρέξει στο Qatar χωρίς το άγχος του τίτλου αφού τον έχει ήδη εξασφαλίσει. Από την άλλη η ομάδα του έχει ήδη εξασφαλίσει τον παγκόσμιο τίτλο στους κατασκευαστές. Αυτό σημαίνει ότι θα τρέξει για να χαρεί και όχι για να προσφέρει κάποια βοήθεια αφού τα πρωταθλήματα έχουν ήδη κριθεί.

Ο Max Verstappen ακολουθεί στην 2η θέση με 304 βαθμούς. Χρειάζεται μόνο 14 βαθμούς στους δύο εναπομείναντες αγώνες για να εξασφαλίσει τη θέση του δευτεραθλητή.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ακολουθεί με 267 βαθμούς και το λογικό είναι να καταλάβει στο τέλος της χρονιάς την 3η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στην 4η θέση ισοβαθμούν με 264 βαθμούς ο Russel με τον Norris. Οι διαφορές στους αριθμούς είναι μεγάλοι και εντυπωσιακές ανατροπές δεν περιμένουμε να έχουμε.

Ας δούμε τώρα λίγα πράγματα για το τριήμερο που ακολουθεί (27,28 και 29 Νοεμβρίου).

Το Grand Prix του Qatar ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο απαιτητικούς σωματικά αγώνες στο καλεντάρι της F1. Η πίστα Lusail International Circuit συνδυάζει μια κεντρική ευθεία που ξεπερνά το ένα χιλιόμετρο με μια αλληλουχία γρήγορων στροφών, δοκιμάζοντας στα όρια τις αντοχές των οδηγών. Όλα αυτά, σε ένα μοναδικό σκηνικό στη μέση της ερήμου, όπου η δράση εκτυλίσσεται υπό το φως των προβολέων.

Οι οδηγοί καλούνται να διαχειριστούν σωστά τη μεγάλη ευθεία εκκίνησης-τερματισμού και να μην κάνουν λάθη στις ταχύτατες στροφές. Η νυχτερινή διεξαγωγή του αγώνα, στη μέση της ερήμου υπό το τεχνητό φως των προβολέων, προσθέτει έναν ακόμα βαθμό δυσκολίας σε μια ήδη οριακή πρόκληση.

Η χάραξη της πίστας παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με πέρυσι και συνεχίζει να αποτελεί μια ιδιαίτερα σκληρή δοκιμασία για τα ελαστικά, ειδικά όσον αφορά τα πλευρικά φορτία και τις θερμοκρασίες λειτουργίας.

Για αυτόν τον αγώνα, η Pirelli επέλεξε τις τρεις σκληρότερες γόμες της γκάμας της: τη C1 ως σκληρή γόμα, τη C2 ως μέση γόμα και τη C3 ως μαλακή γόμα. Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από τα χαρακτηριστικά της πίστας του Qatar, η οποία προκαλεί ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο φθοράς, ειδικά στο εμπρός αριστερό ελαστικό. Η πίστα διαθέτει 16 στροφές και ο υψηλός βαθμός καταπόνησής της πηγάζει από τη διαδοχή στροφών υψηλής ταχύτητας, οι οποίες υποβάλλουν τα ελαστικά σε συνεχή πίεση για μεγάλο μέρος του γύρου.

Το σχετικά λείο οδόστρωμα και οι υψηλές θερμοκρασίες της πίστας μπορούν να ευνοήσουν το φαινόμενο της τοπικής παραμόρφωσης (graining) σε όλες τις γόμες, ένα φαινόμενο που αυξάνει περαιτέρω τη φθορά. Παρά το γεγονός ότι λειτουργούν σε πολύ απαιτητικές συνθήκες, τα ελαστικά προσφέρουν σταθερή απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια ενός μέρους αγώνα. Η εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια έχει δείξει ότι η πτώση της απόδοσης παραμένει σχετικά περιορισμένη, ακόμη και όταν τα επίπεδα φθοράς είναι υψηλά.

Για να αποτραπεί η χρήση των ελαστικών πέρα από την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τους – με τη διαχείριση της πτώσης απόδοσης να ασκεί υπερβολική καταπόνηση στη δομή τους – η Pirelli εισήγαγε, σε συμφωνία με τη FIA, ένα μέγιστο όριο 27 γύρων για κάθε σετ. Ως αποτέλεσμα, ο αγώνας θα έχει αναπόφευκτα τουλάχιστον δύο pit stop για όλους τους οδηγούς. Το μέγιστο όριο γύρων αυξήθηκε σε σύγκριση με πέρυσι (2 γύρους), επειδή τα ελαστικά του 2026 διαθέτουν περαιτέρω ενισχυμένη κατασκευή και τα μονοθέσια παράγουν χαμηλότερα επίπεδα αεροδυναμικού φορτίου σε σχέση με τους προκατόχους τους του 2025.

Για πρώτη φορά αγώνας της F1 στο Qatar έγινε το 2021. Το συνολικό μήκος της πίστας είναι 5.419 KM και οι αγωνιζόμενοι σε 57 γύρους θα καλύψουν 308.611 Km. Το ρεκόρ γύρου κατέχει από το 2024 με χρόνοι 1.22.384 ο Lando Norris.

Σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου θα γίνουν τα δύο πρώτα ελευθέρα δοκιμαστικά.

Στις 15.30 ώρα Ελλάδος θα ξεκινήσει το Practice 1 και στις 19.00 θα ξεκινήσει το Practice 2.

Αύριο Σάββατο, 28 Νοεμβρίου στις 16.30 ώρα Ελλάδος θα γίνει το Practice 3 και στις 20.00 ώρα Ελλάδος θα γίνει το Qualifying.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου ο αγώνας στην πίστα του Lusail International θα ξεκινήσει υπό το φως των προβολέων στις 18.00 ώρα Ελλάδος (19.00 τοπική ώρα).

Τα ελεύθερα, χρονομετρημένα δοκιμαστικά και τον αγώνα μπορείτε να τα δείτε σε απευθείας σύνδεση από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro ενώ την Κυριακή ο αγώνας θα μεταδοθεί ετεροχρονισμένα (στις 23.00) και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1.