Το αγωνιστικό τριήμερο του 20ου γύρου της F1, στη Βραζιλία ξεκίνησε χθες Παρασκευή (6/11) με συννεφιασμένο καιρό αλλά με 24 βαθμούς Κελσίου (θερμοκρασία αέρα) και 42 βαθμούς Κελσίου ( θερμοκρασία ασφάλτου).

Έξι ομάδες στο Practice 1 άφησαν έξω από τα μπάκετ τους βασικούς οδηγούς για να δοκιμάσουν νεαρούς οδηγούς ( rookies) που δεν αποκλείεται την επόμενη η τη μεθεπόμενη αγωνιστική χρονιά να τους δούμε επίσημα στα μονοθέσια της F1.

O Dino Beganovic αντικατέστησε τον Charles Leclerc στην Ferrari, ο Leonardo Fornaroli τον Oscar Piastri στην McLaren, ο Gabriele Mini τον Pierre Gasly στην Alpine, o Freddie Slater τον Nico Hulkenberg στην Audi, o Luke Browning τον Carlos Sainz στην Williams και ο Colton Herta τον Sergio Perez στην Cadillac.

Ο οδηγός των ακαδημιών της Audi, Freddie Slater, για 2η φορά (όπως έγινε και στο Μεξικό) δεν ολοκλήρωσε το P1 αφού το μονοθέσιο του έμεινε από μηχανική βλάβη. Προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια το R26 βγήκε κόκκινη σημαία. Μέχρι εκείνη την ώρα καλύτερους χρόνους είχαν οι Verstappen,Antonelli και Hamilton.

Στην επιστροφή της διαδικασίας ο Lando Norris με χρόνο 1:11.717 ήταν πιο γρήγορος. Πίσω του με διαφορά +0.082 ακολουθήσε το Antonelli και με +0. 236 ακολούθησε ο Verstappen. Τέταρτος ο Hamilton και 5ος ο Russell. Ο Russell την Κυριακή θα ξεκινήσει με ποινή πέντε θέσεων, λόγω αλλαγής κινητήρα. Άρα τα νέα για τον Βρετανό δεν είναι και τόσο καλά αφού οι ποινές του βάζουν δύσκολα εμπόδια για τη διεκδίκηση της 2ης θέσης.

Στο Practice 2 η θερμοκρασία είχε πέσει. Στον αέρα είχε 20 β. και στην άσφαλτο 33 β. Πιο γρήγορος στα δεύτερα ανεπίσημα δοκιμαστικά ήταν ο φετινός παγκόσμιος πρωταθλητής Kimi Antonelli. Κατέβασε το χρόνο στο 1.10.763 ενώ με +0235 ακολούθησε ο Norris και με + 0.259 o Verstappen. Ο Russell έκανε τον 4ο καλύτερο χρόνο.

Η Ferrari, ολοκλήρωσε την πρώτη της διαδικασία σε πλήρη σύνθεση με τον Lewis Hamilton στην έκτη θέση και τον Charles Leclerc στην έβδομη θέση. Ο Nico Hulkenberg δεν συμμετείχε στο FP2, λόγω προβλημάτων στο μονοθέσιό του.

Μετά το πρώτο 35λεπτο οι πιλότοι έκαναν προσομοιώσεις ενόψει του αυριανού αγώνα. Επίσης στα μέσα του FP2 είχε αρκετή ομίχλη στην πίστα πράγμα που δυκόλεψε τις δοκιμές στο όριο.

Σε μία ώρα (στις 16.30 ώρα Ελλάδος) θα ακολουθήσει η 3η περίοδος των ελεύθερων δοκιμών και στις 20.00 θα γίνει το Qualifying όπου θα κριθεί και η pole position του αυριανού του 20ου Grand Prix στη Βραζιλία.