Σε έναν αγώνα που θα ξεχαστεί γρήγορα (από άποψη θεάματος), ο Oscar Piastri θα πετύχει μία σπουδαία νίκη, δείχνοντας πως αυτός είναι πλέον το πρώτο όνομα της McLaren. Δεύτερος ο pole man του αγώνα, Max Verstappen, ο οποίος πιθανότατα έχασε τη νίκη λόγω της ποινής 5 δευτ. που δέχθηκε στον πρώτο γύρο (όπου ίσιωσε το σικέιν για να αποφύγει επαφή με τον Piastri). Τρίτος o Leclerc, ενώ η δεύτερη McLaren του Norris, τερμάτισε στην 4η θέση. Δεν κατάφερε (σε έναν ακόμα αγώνα), να ξεχωρίσει ο Hamilton, τερματίζοντας στην 7η θέση ενώ εγκατέλειψαν οι Tsunoda και Gasly μετά από μεταξύ τους επαφή στα μέσα του πρώτου γύρου.

Η πίστα

Η Jedahh έχει μήκος 6.174 μέτρα και είναι μία από τις ταχύτερες της F1 καθώς δεν θα ήταν υπερβολή αν σας λέγαμε ότι στο 80% του αγώνα, όλοι οι οδηγοί πηγαίνουν με τέρμα γκάζι. Η πίστα είναι τεχνική και διαθέτει 16 αριστερές και 11 δεξιές στροφές. Οι οδηγοί σε 50 γύρους καλύπτουν 308.45λμ. ενώ το ρεκόρ κρατάει ο Hamilton από το 2021, με 1:30.734. Παρόλο που υπάρχουν τρεις ζώνες DRS, οι προσπεράσεις δεν είναι τόσο εύκολες λόγω έλλειψης έντονων σημείων φρεναρίσματος.

Θερμοκρασία οδοστρώματος: 38 Βαθμοί Κελσίου

Θερμοκρασία αέρα: 24 Βαθμοί Κελσίου

Η σειρά εκκίνησης

Ο Max Verstappen “έκλεισε” στόματα και πήρε μία Pole Position… δήλωση, μετά το δύσκολο προηγούμενο GP και τις ατελείωτες φήμες πως το μονοθέσιο του πλέον δεν είναι ανταγωνιστικό. Δεύτερος ο πάντα ψύχραιμος Oscar Piastri της McLaren και τρίτος ο πάντα σταθερός Russell της Mercedes. Ακολουθεί η Ferrari του Leclerc και στη συνέχεια ο rookie της Mercedes, Antonelli, ο οποίος έχει δεχθεί τα συγχαρητήρια από όλους. Ο Hamilton προβλημάτισε ξανά ξεκινώντας από την 7η θέση και ο Norris από την 10η, καθώς είχε ατύχημα στις κατατακτήριες.

Πως κύλησε ο αγώνας

