Του Περικλή Χαλάτση

Φθάσαμε στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς για την F1. Και ακόμη τον τίτλο του πρωταθλητή 2025 τον διεκδικούν τρείς. Ο Lando Norris, ο Max Verstappen η ο Oscar Piastri. Ο Norris έχει 408 βαθμούς, ο Max Verstappen έχει 396 βαθμούς και ο Oscar Piastri έχει 392 βαθμούς.

Χθες μετά από ένα συναρπαστικό Qualifying ο Max Vertsappen έκανε τα μαγικά του και με χρόνο 1.22.207 κέρδισε την Pole Position. Πίσω του με διαφορά 0.201 του δευτερολέπτου τερμάτισε ο Lando Norris Και στην 3η θέση ο Oscar Piastri με + 0.230 του δευτερολέπτου.

Για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, έχουμε ένα μεγάλο τελικό με τρεις διεκδικητές. Σε μία ώρα στην πίστα Yas Marina, στο Άμπου Ντάμπι, θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του πρωταθλήματος, μέσα από τον οποίο θα αναδειχθεί ο φετινός πρωταθλητής.

Ας δούμε υποθετικά πως μπορεί ένας από τους τρείς να κερδίσει σήμερα τον παγκόσμιο τίτλο στο πρωτάθλημα οδηγών στην F1.

Oι τρεις διεκδικητές του τίτλου έχουν από επτά νίκες, αλλά μπαίνουν στην τελική μάχη με διαφορετική δυναμική.

Για να κερδίσει το Π.Π Οδηγών ο Norris θα πρέπει να τερματίσει τουλάχιστον στην 3η θέση ακόμη και αν ο Ολλανδός κερδίσει τον αγώνα. Που αυτό μάλλον θα γίνει αφού ξεκινάει πρώτος.

Για να κερδίσει τον τίτλο ο Max Verstappen χρειάζεται νίκη και τον Norris εκτός βάθρου. Αν ο Norris που ξεκινάει από την 2η θέση κάνει κάποιο λάθος και δεν τερματίσει έστω και τρίτος χάνει τον τίτλο.

Για να κερδίσει τον τίτλο ο Oscar Piastri πρέπει να κερδίσει τον αγώνα και ο Norris να τερματίσει στην 6η θέση.

Θα αναρωτηθείτε λογικά. Μα σε έναν αγώνα με τόσο έμπειρους οδηγούς και οργανωμένες εργοστασιακές ομάδες μπορούν να γίνουν τέτοιες ανατροπές;

Θα σας απαντήσουμε ΝΑΙ. Τίποτα δεν είναι αδύνατον. Όλα μπορούν να συμβούν στην F1.

Πως ξεκινούν τα μονοθέσια

Ας μην ξεχνάμε ότι στα μέσα της αγωνιστικής χρονιάς όλα έδειχναν ότι ο Αυστραλός πάει ολοταχώς για τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο. Ο Oscar Piastri ήταν επικεφαλής της βαθμολογίας. Στη 2η θέση ήταν ο Lando Norris και αρκετά πίσω από τον πρωτοπόρο, με 104 βαθμούς διαφορά βρισκόταν ο Ολλανδός. Δείτε τώρα πως φθάσαμε. Με τον Verstappen να βρίσκεται δεύτερος και να διεκδικεί όχι μόνο τη νίκη του αγώνα αλλά και τον πέμπτο του Παγκόσμιο Τίτλο.

Σήμερα χρειάζεται ψυχραιμία, σωστή επιλογή ελαστικών στην εκκίνηση, σε περίπτωση που χρειασθεί να μπει στην πίστα αυτοκίνητο ασφαλείας σωστή εκτίμηση της στιγμής που θα βάλει κάθε ομάδα τα μονοθέσια για αλλαγή ελαστικών και φυσικά τύχη.

Ένας από τους τρείς πιλότους της F1, που διεκδικούν το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα θα χαμογελάσει στο φινάλε της σεζόν. Ποιος όμως θα είναι ο τυχερός; Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε.

Για σήμερα τον αγώνα μπορείτε να τον δείτε σε απευθείας μετάδοση και από την ελεύθερη τηλεόραση του Ant1 αλλά και από τα συνδρομητικά ΑΝΤ1+ και F1 TV Pro.

Η πίστα

Η πίστα σχεδιάστηκε από τον Hermann Tilke και ανακαινίστηκε πριν από τέσσερα χρόνια, κάτι που μείωσε ελαφρώς το μήκος της, ενώ την έκανε πιο γρήγορη και πιο ρευστή, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για προσπέραση, ειδικά στην ευθεία μήκους 1,2 χιλιομέτρων μεταξύ των αργών στροφών 5 και 6.

Ένα άλλο ενδιαφέρον τμήμα βρίσκεται στις στροφές 10, 11 και 12, όπου οι οδηγοί πρέπει να φρενάρουν απότομα, ασκώντας έτσι βαριά πλευρικά φορτία στο μονοθέσιο. Η επιφάνεια της πίστας είναι κατασκευασμένη με αδρανή υλικά που εισήχθησαν από την Αγγλία και παρέχει μέση τραχύτητα και πρόσφυση. Για να εξαλειφθούν ορισμένα ανώμαλα τμήματα, η επιφάνεια στρώθηκε ξανά φέτος από την στροφή 1 έως την στροφή 4.

Η πίστα Yas Marina έχει μήκος 5.281 μ. και διαθέτει 16 στροφές. Οι πιλότοι θα κάνουν 58 γύρους και θα καλύψουν 306.183 km. Οι στροφές είναι αργές. Έχει συνεχόμενο φρένο γκάζι και οι καμπές δεν θεωρούνται γρήγορες. Στο Abu Dhabi ευνοείται η Ferrari Που δεν έχει και τόσο καλή αεροδυναμική.

Τα ελαστικά

Η Pirelli επιμένει στη συνήθη επιλογή γομών για τον τελευταίο αγώνα της σεζόν, δηλαδή τις C3, C4 και C5. Ιστορικά, στην πίστα Yas Marina παρατηρείται τοπική παραμόρφωση λόγω υπερθέρμανσης (graining) στα ελαστικά, αλλά από πέρυσι το φαινόμενο αυτό είναι σχετικά περιορισμένο και η μεγαλύτερη αντίσταση των φετινών ελαστικών θα μπορούσε να το μειώσει σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και η μαλακή γόμα, που συνήθως χρησιμοποιείται μόνο στις κατατακτήριες, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ελαστικό για στρατηγική αγώνα. Σε αυτή την πίστα, η πτώση απόδοσης είναι θερμικής φύσης και παρατηρείται γενικά στα πίσω ελαστικά λόγω της απαίτησης για πρόσφυση, ειδικά στον τελευταίο τομέα της πίστας.

Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται γόμες από το μαλακό άκρο της γκάμας: C3, C4 και C5. Θα είναι η τελευταία φορά που θα χρησιμοποιηθούν τόσο φαρδιά ελαστικά.

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

Ξεκινάει από αυτή την ώρα (14.00) στον Ant1+ ο μαραθώνιος των μεταδόσεων στην εκπομπή «Formula 1 Show» ( στον ΑΝΤ1+) ένα αφιέρωμα στη συναρπαστική μάχη των τριών διεκδικητών. Η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μαρία Θωμά, θα μας μεταφέρει τον παλμό του τελευταίου αγώνα της χρονιάς. Στην παρουσίαση της εκπομπής «Formula 1 Show» θα βρίσκονται οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης. Στις μεταδόσεις οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης. Τις προσπάθειες των συναθλητών του, θα σχολιάζει ο Τζώρτζης Μαρκογιάννης. H Μαρία Ανδρεάδη θα περιγράψει μαζί με την Ολίβια Σεϊτανίδη, το F1 Kids.

Θα είναι επίσης η τελευταία εμφάνιση του μεγέθους των ελαστικών που χρησιμοποιεί η Formula 1 από το 2022, σε ένα αγωνιστικό τριήμερο. Από την επόμενη σεζόν, διατηρώντας την ίδια διάμετρο ζάντας 18 ιντσών, τα ελαστικά θα είναι λίγο πιο στενά για να ταιριάζουν στη νέα γενιά μονοθεσίων που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των νέων τεχνικών κανονισμών.