Του Γιώργου Παλληκάρη

Στο περσινό GP της Σιγκαπούρης είχαν σημειωθεί 62 προσπεράσεις. Στο σημερινό δεν έγιναν ούτε οι μισές, κάτι που αντικατοπτρίζει απόλυτα την εικόνα του σημερινού αγώνα. Το 18ο λοιπόν φετινό GP ολοκληρώθηκε με απόλυτο κυρίαρχο τον George Russell της Mercedes, ο οποίος πρώτος ξεκίνησε, πρώτος τερμάτισε, χωρίς να απειληθεί στιγμή. Δεύτερος θα διατηρηθεί ο Verstappen παρά την ασφυκτική πίεση του τρίτου Norris, ο οποίος έκανε το “άλμα” στην εκκίνηση και από 5ος βρέθηκε τρίτος (έχοντας και επαφή με τον Piastri), παραμένοντας εκεί σε όλο τον αγώνα.

Ένας αγώνας χωρίς Safety Cars, χωρίς επαφές και χωρίς ιδιαίτερες προσπεράσεις-ρίσκα. Παράλληλα η McLaren εξασφάλισε και το πρωτάθλημα κατασκευαστών, καθώς στα 6 GP που απομένουν, καμία ομάδα δεν μπορεί να την “απειλήσει” μαθηματικά.

Η πίστα



Η Σιγκαπούρη βρίσκεται μόλις 140 χιλιόμετρα βόρεια του ισημερινού και τόσο η ζέστη όσο και η υγρασία είναι συνήθως ακραίες. Οι οδηγοί σε 62 γύρους θα καλύψουν 306.28χλμ. καθώς η πίστα έχει μήκος 4.927μ. ενώ το ρεκόρ κατέχει ο Daniel Ricciardo από το 2024 με 1:34.486. Να πούμε πως ο αγώνας γίνεται σε δημόσιο δρόμο και η χάραξη του, προσφέρει 4 ζώνες DRS και 19 στροφές, με τις προσπεράσεις να απαιτούν τεράστια μαεστρία καθώς τα τοιχώματα, δεν συγχωρούν κανένα λάθος.

Η σειρά εκκίνησης



Ο George Russell της Mercedes έκανε την έκπληξη και εκκινούσε σήμερα πρώτος στο Grid καθώς κατάφερε να κάνει τον ταχύτερο χρόνο στα προκριματικά (ακόμα κι αν αυτό μεταφράζεται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου). Πίσω του ξεκινούσαν οι: Verstappen – Piastri – Antonelli – Norris – Hamilton – Leclerc – Hadjar – Bearman – Alonso.

Θερμοκρασία αέρα : 29 Βαθμοί Κελσίου

: 29 Βαθμοί Κελσίου Θερμοκρασία οδοστρώματος : 36 Βαθμοί Κελσίου

: 36 Βαθμοί Κελσίου Υγρασία : 72%

Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν.



Ο Russell θα εκκινήσει πολύ καλά, όπως και ο δεύτερος Verstappen, προστατεύοντας και οι δύο τις θέσεις τους. Ο 5ος Norris όμως θα περάσει γρήγορα τον τέταρτο Antonelli και στη συνέχεια θα περάσει και τον τρίτο Piastri, με τον οποίο όμως θα έχει και μία μικρή επαφή.

Και οι δύο θα συνεχίσουν χωρίς σοβαρή ζημιά, εκτός από ένα μικρό χτύπημα στην εμπρός αεροτομή του Norris, με τον Oscar Piastri να δηλώνει στο team radio πως δεν του άρεσε η κίνηση του συμπαίκτη του…

Παράλληλα τον Antonelli θα τον περάσει και ο Leclerc κατά την εκκίνηση, ρίχνοντας τον στην θέση 6 (από 4 που ξεκίνησε), με τον Μονεγάσκο να ανεβαίνει στην 5η. Έτσι, μετά από μία γενικά καθαρή εκκίνηση η πρώτη 10άδα διαμορφώνεται ως εξής: Russell – Verstappen – Norris – Piastri – Leclerc – Antonelli – Hamilton – Alonso – Hadjar – Bearman.

Είναι εντυπωσιακό πως ήδη από τον γύρο 10, ο πρωτοπόρος Russell έχει αποκτήσει διαφορά 5.1δευτ. από τον δεύτερο Verstappen ο οποίος δείχνει να μην μπορεί με τίποτα να πλησιάσει. Ο ίδιος αναφέρει πως έχει πρόβλημα με τα κατεβάσματα ταχυτήτων στο κιβώτιο, παρόλα αυτά ο τρίτος Norris δυσκολεύεται να τον πλησιάσει.

Ο Bortoleto θα επισκεφθεί τα pits πρώτος για να αλλάξει την εμπρός αεροτομή του μιας και κατά την εκκίνηση είχε επαφή, και κατάφερε να αντέξει μέχρι τον γύρο 15. Πάντως, μέχρι τώρα, οι αποστάσεις μεταξύ των οδηγών παραμένουν σταθερές μιας και κανείς δεν επιχειρεί το κάτι παραπάνω. Όλοι δείχνουν να περιμένουν τα Pit Stops, κάτι που βολεύει εξαιρετικά τον πρωτοπόρο Russell. Αμέσως μόλις άνοιξε το “παράθυρο¨ για αλλαγές ελαστικών, οι Verstappen και Leclerc είναι από τους πρώτους που θα επισκεφτούν το Pit Lane, ενώ και οι δύο θα βάλουν σκληρή γόμα. Δύο γύρους μετά θα ακολουθήσει και ο Hamilton αλλά και ο πρωτοπόρος Russell.

Me 25 γύρους από τους 62 να έχουν περάσει, όλη η δράση έως τώρα ήταν στην εκκίνηση του αγώνα. Από τότε, ελάχιστες προσπεράσεις έχουν γίνει, ενώ δεν έχει υπάρξει κανένα απρόοπτο. Πράγμα σπάνιο για το GP της Σιγκαπούρης.

Έξαλλος ο Fernando Alonso, ο οποίος βρίσκεται στην θέση 14 και λέει στο team radio του “Εάν συνεχίσετε να μου μιλάτε συνέχεια, θα αποσυνδέσω την επικοινωνία”.

Ο δεύτερος στην κατάταξη Verstappen θα αρχίσει να πιέζει και θα μειώσει την διαφορά από τον πρωτοπόρο Russell, όμως σε μία στροφή θα μπλοκάρει τα φρένα και θα χάσει αρκετό χρόνο, φέρνοντας ξανά τη διαφορά τους πάνω από 5 δευτ. Ταυτόχρονα, ο τρίτος Norris τον έχει πλησιάσει αρκετά, στα 1.4δευτ.

Ο Hulkenberg θα βρεθεί στην τελευταία θέση, καθώς θα χάσει το πίσω μέρος στην στροφή 7, και θα φέρει μερικά τετακέ. Ευτυχώς όλο αυτό θα γίνει σε σημείο που είχε χώρο η πίστα και έτσι ο οδηγός θα επιστρέψει χωρίς ζημιά.

Παράλληλα έχουν αρχίσει τα ντουμπλαρίσματα, καθώς οι πρώτοι της κατάταξης ρίχνουν πλέον γύρο στους τελευταίους. Κάτι που από τη μία προσφέρει DRS από την άλλη φέρνει συνθήκες… μποτιλιαρίσματος. Χάρη σε όλα αυτά, ο Norris έχει πλησιάσει τον δεύτερο Verstappen σε απόσταση κάτω του δευτερολέπτου, κάτι που του δίνει δικαίωμα για DRS. Ο Ολλανδός συνεχίζει να κάνει παράπονα στο team radio για το μονοθέσιο του, λέγοντας πως είναι αδύνατο να το οδηγήσει κανείς, παρόλα αυτά παίζει εντυπωσιακή άμυνα.

Ο George Russell θα αντικρίσει πρώτος την καρό σημαία, σε έναν αγώνα στον οποίο δεν απειλήθηκε στιγμή. Μεγάλη νίκη για τον οδηγό της Mercedes, η δεύτερη στη φετινή σεζόν (η 1η ήταν στις 15 Ιουνίου στον Καναδά).

Τελική κατάταξη: Russell – Verstappen – Norris – Piastri – Antonelli – Leclerc – Hamilton – Alonso – Bearman – Sainz – Hadjar – Tsunoda – Stroll – Albon – Lawson – Collapinto – Bortoleto – Ocon – Hulkenberg – Gasly.

Εγκαταλείψεις: –

Επόμενο Grand Prix στις 19 Οκτωβρίου στις Η.Π.Α.