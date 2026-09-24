Στην καρδιά του Μπακού, εκεί όπου τα αιωνόβια πέτρινα τείχη του κάστρου συναντούν τη φουτουριστική ακτογραμμή της Κασπίας, η F1 ετοιμάζεται για μια παράσταση απόλυτης αδρεναλίνης.

Στη νέα τεχνική εποχή των ενεργών αεροδυναμικών βοηθημάτων και των ανανεωμένων υβριδικών κινητήρων, το σιρκουί πόλης του Αζερμπαϊτζάν αποτελεί το απόλυτο τεστ επιβίωσης.

Η ατελείωτη ευθεία άνω των δύο χιλιομέτρων εκτοξεύει τις τελικές ταχύτητες που κόβουν την ανάσα στους θεατές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα μονοθέσια περνούν ξυστά από τα τσιμεντένια τοίχοι και εκεί ένα μικρό λάθος φθάνει για να γίνει το κακό.

Θυμηθείτε ότι στο Αζερμπαϊτζάν το safety car «μπαίνει» αρκετά συχνά στην πίστα. Ατυχήματα γίνονται και οι στρατηγικές ανατρέπονται διαρκώς.

Κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί φαβορί μέχρι την καρό σημαία.

Να δούμε λίγο το πρόγραμμα που ειδικά για το Αζερμπαϊτζάν το τριήμερο πρόγραμμα δεν ξεκινάει Παρασκευή αλλά Πέμπτη.

Σήμερα 24 Σεπτεμβρίου θα γίνουν τα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά

Practice 1: 11.30-12.30 (ώρα Ελλάδος)

Practice 2: 15.00-16.00

Αύριο Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Practice 3: 11.30-12.30

Qualifying: 15.00

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 14.00

Το τριήμερο μπορείτε να δείτε τα ανεπίσημα και επίσημα δοκιμαστικά καθώς επίσης τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για την pole position και τον αγώνα της Κυριακής από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro.

Τον αγώνα της Κυριακής θα τον μεταδώσει και το ελεύθερο κανάλι του Ant1.

Το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν έχει εδραιωθεί πλέον ως ένα από τα πιο ξεχωριστά και απρόβλεπτα ραντεβού στο καλεντάρι της Formula 1. Πρόκειται για μια μοναδική οδηγική πρόκληση, όπου οι ασύλληπτες ταχύτητες ενός σιρκουί πόλης «αγκαλιάζουν» τα μεσαιωνικά τείχη του Μπακού και την εντυπωσιακή ακτογραμμή της Κασπίας Θάλασσας.

Για πρώτη φορά έγινε αγώνας της F1 το 2016. Οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 51 γύρους την πίστα που έχει συνολικό μήκος 6.003 km και θα καλύψουν 306.049 km. Το απόλυτο ρεκόρ με χρόνο 1.43.009 είχε κάνει ο Charles Leclerc το 2019.

Στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, στο Μπακού, δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για πίστα της F1 αφού όπως σε αρκετούς άλλους αγώνες τα μονοθέσια κινούνται σε δημόσιους δρόμους. Συνολικά στον αγώνα υπάρχουν 20 στροφές. Ορισμένες είναι ορθές γωνίες. Υπάρχουν τεχνικά κομμάτια καθώς τα μονοθέσια περνούν μέσα από την παλιά πόλη.

Ορισμένοι από τους δρόμους της πόλης που συνθέτουν τη διαδρομή έχουν ασφαλτοστρωθεί εκ νέου. Οι εργασίες επηρέασαν τμήματα των στροφών 2, 3 και 4. Η νέα άσφαλτος, περιορισμένη σε συγκεκριμένα σημεία, δεν αναμένεται να επηρεάσει τη συμπεριφορά των ελαστικών, η οποία, όπως συμβαίνει συχνά σε διαδρομές πόλης, θα επηρεαστεί αρχικά από τα σχετικά χαμηλά επίπεδα πρόσφυσης.

Η βελτίωση του κρατήματος κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου αναμένεται να είναι σημαντική, χάρη στη σταδιακή εναπόθεση γόμας στην επιφάνεια.

Για αυτόν τον αγώνα, η Pirelli επέλεξε την πιο μαλακή γκάμα γομών:

Τη C3 ως σκληρή γόμα, τη C4 ως μέση γόμα και τη C5 ως μαλακή γόμα. Πέρυσι, η επιλογή ήταν κατά ένα επίπεδο πιο μαλακή και περιλάμβανε τη C6 ως μαλακή γόμα. Ωστόσο, εκείνη η γόμα δεν χρησιμοποιήθηκε στον αγώνα, καθώς οι οδηγοί προτίμησαν να επεκτείνουν τα μέρη αγώνα και να διατηρήσουν μεγαλύτερη στρατηγική ευελιξία βασιζόμενοι στις C5 και C4.

Η άσφαλτος, όντας σχετικά λεία και όχι ιδιαίτερα τραχιά, αναμένεται να οδηγήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα φθοράς και πτώσης απόδοσης, καθιστώντας πιο πιθανή στρατηγική αγώνα αυτή του ενός pit stop.

Η C5 θα μπορούσε να αποδειχθεί ικανή να διανύσει μεγάλες αποστάσεις, όπως είδαμε πρόσφατα στη Mόντσα, μια πίστα που έχει ορισμένα παρόμοια χαρακτηριστικά με το Μπακού. Αντίθετα, η σκληρή γόμα θα μπορούσε να αγνοηθεί από πολλές ομάδες στον αγώνα. Ενδέχεται να εμφανιστεί κάποια θερμική παραμόρφωση, ιδιαίτερα κατά τις ελεύθερες περιόδους δοκιμών όταν τα επίπεδα πρόσφυσης είναι ακόμη χαμηλά, αλλά δεν αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα όσον αφορά την απόδοση.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για διαδρομή πόλης, το Μπακού ασκεί σημαντικά φορτία στα ελαστικά λόγω της εξαιρετικά μεγάλης κύριας ευθείας και των πολλών ζωνών επιτάχυνσης από χαμηλές ταχύτητες.

Είναι μια τυπική χάραξη «stop-and-go», όπου η σταθερότητα στο φρενάρισμα και η ικανότητα μεγιστοποίησης της ελκτικής πρόσφυσης στην έξοδο των στροφών είναι καθοριστικής σημασίας. Η αεροδυναμική απόδοση είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική και ένα μονοθέσιο με χαμηλές αντιστάσεις έχει σαφές πλεονέκτημα.

Οι προηγούμενοι νικητές στο Αζερμπαϊτζάν

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές σχετικά με τα ελαστικά θα είναι η διαχείριση της θερμοκρασίας.

Το πολύ μεγάλο κομμάτι με τέρμα γκάζι που συνδέει την τελευταία στροφή με την πρώτη ευνοεί την ψύξη των ελαστικών, κάτι στο οποίο συμβάλλουν και οι εξελίξεις στον σχεδιασμό των ζαντών. Αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο μπλοκαρίσματος των τροχών στα δυνατά φρεναρίσματα, ιδιαίτερα στον εμπρός άξονα.

Οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν στη διατήρηση της υπερθέρμανσης των ελαστικών υπό έλεγχο. Παρά το γενικά ζεστό κλίμα, τα κτίρια που πλαισιώνουν τη διαδρομή δημιουργούν πολλές σκιερές ζώνες, περιορίζοντας οποιαδήποτε άνοδο της θερμοκρασίας του οδοστρώματος.

Στην εκκίνηση του Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν το 2025 , 11 οδηγοί επέλεξαν τη μέση γόμα C5 και εννέα τη σκληρή γόμα C4. Όλοι οι οδηγοί ολοκλήρωσαν τον αγώνα με ένα pit stop και η μαλακή γόμα C6 δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ στον αγώνα.