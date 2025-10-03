Ο Ισπανός Fernando Alonso με την Aston Martin τερμάτισε πρώτος στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά και δικαιολογημένα «σκόρπιζε» χαμόγελα από όπου και αν περνούσε. Δεν είναι και λίγο να κάνεις καλύτερο χρόνο από τους Charles Leclerc και Max Verstappen, οι οποίοι συμπλήρωσαν την πρώτη τριάδα. Ο Ισπανός έκανε τον ταχύτερο γύρο με χρόνο 1:31.116.

Είχε ενάμιση δέκατο διαφορά από τον Μονεγάσκο ενώ ήταν κατά δύο δέκατα πιο γρήγορος από τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Ολλανδό πιλότο της Red Bull

Ο Lewis Hamilton ήταν τέταρτος ο Oscar Piastri πέμπτος και ο Lando Norris τερμάτισε έκτος.

Στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά ο Oscar Piastri έκανε τον καλύτερο χρόνο. Ακολούθησαν οι Isack Hadjar και Max Verstappen.

Στο Ρ2 είχαμε δύο κόκκινες σημαίες. Μία φορά με την έξοδο του George Russel που ακόμη απορεί για το λάθος που έκανε. Στη στροφή 16, έχασε τελείως το πίσω μέρος. Ο Βρετανός δήλωσε «μπερδεμένος» από αυτό το συμβάν. Η μπροστινή αεροτομή καταστράφηκε ενώ η δράση διακόπηκε για δέκα λεπτά.

Και μια άλλη με την έξοδο του Liam Lawson

Στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά σημειώθηκε και ένα ασυνήθιστο περιστατικό στα pit lane. Σίγουρα την κύρια ευθύνη για αυτό που έγινε την έχουν οι υπεύθυνοι της ομάδας της Ferrari.

Όπως θα παρατηρήσατε ο Lando Norris έχει βγει κανονικά. Οι υπεύθυνοι της Ferrari δεν θα έπρεπε να αφήσουν τον Μονεγάσκο να βγει. Ο πιλότος της Ferrari ακολούθησε την οδηγία του μηχανικού του, που του έκανε σήμα για να βγει από το γκαράζ, όμως εκείνη την ώρα περνούσαν οι δύο McLaren.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Leclerc δεν μπορούσε να δει αν κάποιο μονοθέσιο ερχόταν προς το μέρος του και έτσι εμβόλισε το μονοθέσιο του Norris.

Με λιγότερο από 10 λεπτά να απομένουν για την καρό σημαία, ο Piastri «κατέβασε» την κορυφή στο 1:30.714 και ήταν ταχύτερος όλων.

Το αυριανό πρόγραμμα ξεκινάει στις 12.30 με το Practice 3 και στις 16.00 ακολουθεί το Qualifying για την Pole Position.