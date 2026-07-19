Δεν έχει αντίπαλο ο Kimi Antonelli. Το 19χρονο τάλεντο της Mercedes, ξεκίνησε τον αγώνα από την πρώτη θέση του grid, βρέθηκε για μερικούς γύρους πίσω από τον Leclerc, όμως με αψεγάδιαστη οδήγηση και με αποφάσεις που δείχνουν πως η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο, κατάφερε να σημειώσει την έκτη φετινή του νίκη και να διευρύνει την απόσταση τους στο πρωτάθλημα. Δεύτερος τερμάτισε ο Leclerc ο οποίος έκανε πολύ καλό αγώνα, απλά όχι αρκετά καλό για να κερδίσει τη Mercedes, ενώ τρίτος αντίκρισε την καρό σημαία ο Ολλανδός.

Ατυχία για τον Russell που ενώ ξεκίνησε τρίτος, είχε επαφή με τον Hamilton και βγήκε εκτός μάχης από τον πρώτο γύρο, σε ένα GP που μπορεί να μην είχε βροχή, είχε όμως τρεις εγκαταλείψεις, Safety Cars και αρκετές μονομαχίες, όχι στις χαμηλές θέσεις, αλλά στην πρώτη εφτάδα.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες αλλά και πως κύλησε ο αγώνας

Η πίστα

Η πίστα στο Βέλγιο είναι η μεγαλύτερη σε μήκος (7004μ.) από όλους τους αγώνες της F1 ενώ έχει 19 στροφές και 100μ. υψομετρική διαφορά. Οι αγωνιζόμενοι σε 44 γύρους καλύπτουν 308,052 χιλιόμετρα, με το ρεκόρ γύρου (χρόνο 1.44.701) να κατέχει από το 2024, ο Sergio Perez.

Η σειρά εκκίνησης

Πρώτος στο grid ξεκινούσε (για μία ακόμη φορά), το 19χρονο αστέρι της Mercedes, Kimi Antonelli. Στην δεύτερη θέση του εναρκτήριου grid βρισκόταν ο Max Verstappen και στην τρίτη ο Russell με τη δεύτερη Mercedes. Στις θέσεις τέσσερα και πέντε οι Leclerc – Hamilton με την πρώτη δεκάδα να συμπληρώνουν οι Piastri, Lindbland, Bortoleto, Lawson, Gasly.

Θεατές 3ημέρου: 400.000

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Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν.

Lights out at Spa! Watch a dramatic opening to the Belgian Grand Prix 🎥#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/P2AkibfxXy — Formula 1 (@F1) July 19, 2026



Ο Kimi Antonelli θα εκκινήσει καλά και θα στρίψει πρώτος. Στην τρίτη στροφή θα τον περάσει ο Verstappen εκμεταλλευόμενος την ενέργεια της μπαταρίας, όμως στη συνέχεια ο Leclerc θα “χωθεί” ανάμεσα τους και τελικά θα βρεθεί δεύτερος, πίσω από τον ξανά πρωτοπόρο Antonelli. Ο Ολλανδός πολύ γρήγορα από πρώτος θα βρεθεί τρίτος.

Here’s Lewis’ view of the contact with George on the opening lap 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/ZticPlZfQH — Formula 1 (@F1) July 19, 2026



Παράλληλα, θα υπάρξει επαφή μεταξύ Hamilton και Russell, με τον αγώνα να τίθεται κατευθείαν σε καθεστώς Αυτοκινήτου Ασφαλείας. Το μονοθέσιο του Russell πρέπει να απομακρυνθεί από την αμμοπαγίδα, ενώ ο Hamilton συνεχίζει στον αγώνα.

Αρκετοί οδηγοί θα εκμεταλλευτούν το Safety Car και θα μπουν στα pits, όπως και ο Ocon που είχε και κλατάρισμα στην εκκίνηση, μετά από μικρή επαφή.

Το Safety Car θα αποσυρθεί στα μέσα του 4ου γύρου, με τα προσπεράσματα να επιτρέπονται ξανά, μετά την ευθεία τερματισμού-εκκίνησης. Η πρώτη πεντάδα πλέον διαμορφώνεται ως εξής: Antonelli – Leclerc – Verstappen – Piastri – Hamilton.

Στον επόμενο γύρο, ο Verstappen θα περάσει τον Leclerc και θα βρεθεί στην δεύτερη θέση, δείχνοντας πόσο διαφορετικά διαχειρίζεται ο κάθε οδηγός την ηλεκτρική ενέργεια του μονοθεσίου του.

Φοβερή η πίεση που ασκεί ο Piastri στον τρίτο Leclerc, ενώ θα υπάρξει και μικρή επαφή μεταξύ τους. Θα συνεχίσουν και οι δύο οδηγοί, με τη McLaren να έχει μία μικρή ζημιά μπροστά στην αεροτομή.

Τελικά οι αγωνοδίκες θα βεβαιώσουν 5 δευτ. ποινή στο Hamilton για το συμβάν με τον Russell στον πρώτο γύρο.

Με 14 από τους 44 γύρους να έχουν ολοκληρωθεί, ο πρωτοπόρος Kimi Antonelli έχει απόσταση 2.1 δευτ. από τον δεύτερο Verstappen, ενώ ακολουθούν οι δύο Ferrari των Leclerc και Hamilton.

Η δεύτερη εγκατάλειψη αφορά τον Perez, ο οποίος θα μπει στα pit και δεν θα επιστρέψει στην πίστα, λόγω σπασμένης ανάρτησης. Παράλληλα ο πρωτοπόρος Antonelli θα μπει για πρώτη αλλαγή ελαστικών στο γύρο 18. Δύο γύρους μετά ο αγώνας θα τεθεί σε καθεστώς Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας ώστε να μαζευτούν μερικά κομμάτια από την πίστα. Έτσι η Ferrari θα το εκμεταλλευτεί και θα πραγματοποιήσει διπλό pit stop με τον Hamilton μάλιστα να εκτίει και την ποινή των 5 δευτ. που είχε.

Με 20 γύρους να απομένουν (και με όλους τους πρωτοπόρους να έχουν κάνει pit stop), πρώτος στην κατάταξη είναι ο Leclerc, έχοντας πίσω του τον Antonelli, με απόσταση 2.9 δευτ. Παράλληλα η τρίτη εγκατάλειψη του αγώνα, αφορά τον Stroll ο οποίος θα αποσύρει το μονοθέσιο του στα pit (από το επόμενο GP θα οδηγεί το ανανεωμένο μονοθέσιο).

Γρήγορα ο δεύτερος Antonelli μειιώνει τη διαφορά στα 0.8δευτ. από τον πρώτο Lelcerc με τον Verstappen να ακολουθεί τρίτος στα 6.7 δευτ. Τέταρτος ο Piastri και πέμπτος ο Hamilton.

Πολύ σύντομα ο Kimi Antonelli θα περάσει τον Leclerc και θα βρεθεί ξανά να ηγείται της κατάταξης. Εξαιρετική οδήγηση από τον 19χρονο οδηγό, με τον Leclerc να παραμένει στο 0.6 δευτ. πίσω του.

Kimi leads again! Watch Antonelli make his move on Leclerc #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/1336ckjAEL — Formula 1 (@F1) July 19, 2026



Ο Hamilton θα περάσει τον Piastri και θα ανέβει στην τέταρτη θέση πίσω από τον Verstappen, ενώ λίγο αργότερα ο Kimi Antonelli θα αντικρίσει πρώτος την καρό σημαία και θα σημειώσει την 6η φετινή του νίκη και την πρώτη του στο Spa.

Τελική κατάταξη: Antonelli – Leclerc – Verstappen – Hamilton – Piastri – Hadjar – Norris – Bortolleto – Lindbland – Colapinto – Gasly – Lawson – Hulkenberg – Bearman – Albon – Sainz – Ocon – Bottas – Alonso

Εγκαταλείψεις: Russell – Perez – Stroll

Επόμενο GP, 24-26 Ιουλίου στην Ουγγαρία.