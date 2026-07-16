Του Περικλή Χαλάτση

Στην ιστορική πίστα του Spa-Francorchamps, στα δάση των Αρδεννών θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου το 10ο Grand Prix της Formula 1. Η πίστα του Spa με τις 19 στροφές και τους 44 γύρους, πάντα προσφέρει θέαμα. Ο συναγωνισμός είναι έντονος και οι αγωνιζόμενοι που αγαπούν αυτήν την πίστα το μόνο που δεν θέλουν είναι εκτός των άλλων να αντιμετωπίσουν τα τερτίπια του καιρού. Αν και τα προγνωστικά δίνουν αγώνα χωρίς βροχή, στο Βέλγιο από πλευράς καιρού τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Υπάρχουν φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα η μισή πίστα να είναι στεγνή και στην άλλη μισή να βρέχει. Για αυτό το Σαββατοκύριακο η μετεωρολογική υπηρεσία δίνει χαμηλές θερμοκρασίες από 14 – 25 βαθμούς Κελσίου και μικρή πιθανότητα βροχής.

Στους τελευταίους τέσσερις αγώνες είχαμε τέσσερις διαφορετικούς νικητές. Ο Antonelli κέρδισε το Μονακό, ο Hamilton με τη Ferrari κέρδισε στη Βαρκελώνη, ο Russell κέρδισε στην Αυστρία και ο Leclerc στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πίστα στο Βέλγιο – είναι η μεγαλύτερη σε μήκος (7004m) από όλους τους αγώνες της F1- είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Ωστόσο είναι ιδιαίτερα αγαπητή στους πιλότους της F1. Στροφές, όπως η Eau Rouge, η Raidillion και η Pouhon, αποτελούν σημείο αναφοράς.

Για την ιστορία η πρώτη φορά που διεξήχθη αγώνας στην περιοχή ήταν το 1921 και η πίστα είχε μήκος 15 χιλιόμετρα. Τα αγωνιστικά περνούσαν μέσα από τα χωριά Francorchamps, Stavelot, Malmedy.

Tο πρώτo GP έγινε το 1925 από τότε έχουν αλλάξει πολλά, το μήκος της πίστας μειώθηκε με γνώμονα την ασφάλεια (1979) αλλά ο χαρακτήρας της δεν αλλοιώθηκε. Το ρίσκο που παίρνουν οι οδηγοί ανεβαίνοντας με τέρμα γκάζι την Eau Rouge και τα δυστυχήματα που έχουν γίνει στην έξοδό της τα τελευταία χρόνια, δίνουν μια δραματική διάσταση στον αγώνα.

Από αύριο 17 Ιουλίου έως την Κυριακή 19 Ιουλίου θα έχουμε τα εξής:

Παρασκευή 17 Ιουλίου (Ώρα Ελλάδος)

Practice 1: 14.30-15.30

Practice 2: 18.00-19.00

Σάββατο 18 Ιουλίου (Ώρα Ελλάδος)

Practice 3: 13.30-14.30

Qualifying: 17.00-18.00

Κυριακή 19 Ιουλίου (Ώρα Ελλάδος)

Αγώνας: 16.00

Οι αγωνιζόμενοι την Κυριακή θα κάνουν 44 γύρους και θα καλύψουν 308.052 χιλιόμετρα. Το ρεκόρ γύρου με χρόνο 1.44.701 το κατέχει από το 2024, ο Sergio Perez.

Η καλή είδηση είναι τον αγώνα στο Βέλγιο θα τον μεταδώσει live και το ελεύθερο κανάλι του Ant1. Τα ανεπίσημα δοκιμαστικά αλλά και τα χρονομετρημένα θα μεταδοθούν μόνο από τα συνδρομητικά κανάλια του Ant1+ και του F1 TV pro. Φυσικά τα συνδρομητικά κανάλια θα μεταδώσουν ζωντανά τον αγώνα.

Στη βαθμολογία των οδηγών προηγείται ο νεαρός Kimi Antonelli ενώ στους κατασκευαστές μεγάλο προβάδισμα έχει η Mercedes. Η Ferrari έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη του Charles Leclerc στο προηγούμενο Grand Prix στο Σίλβερστοουν και προσπαθεί να μειώσει τη διαφορά. Η McLaren έχει ανακοινώσει αναβαθμίσεις για το Spa, με στόχο να μπει πιο δυνατά στη μάχη για τις νίκες.

Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί προ πολλού και οι οργανωτές περιμένουν σχεδόν 400.000 θεατές. Η πίστα έχει ανακατασκευαστεί, μεγάλο μέρος του οδοστρώματος έχει ξαναστρωθεί. Στη διάθεση όλων των οδηγών θα βρίσκονται οι μεσαίες γόμες της γκάμας.

Η γόμα C2 θα είναι η λευκή/σκληρή, η γόμα C3 θα είναι η κίτρινη/μέση, η γόμα C4 θα είναι η κόκκινη μαλακή. Η πίστα περιλαμβάνει όλους τους τύπους στροφών, συνδεδεμένους με πολύ γρήγορα τμήματα, γεγονός που δυσκολεύει τις ομάδες να βρουν τον ιδεατό αεροδυναμικό συμβιβασμό.

Στην πραγματικότητα, δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπουμε μονοθέσια με ισχυρή υβριδική μηχανή να κινούνται ταχύτερα στον πρώτο και τον τρίτο τομέα αλλά να δυσκολεύονται στον δεύτερο όπου η αεροδυναμική απόδοση παίζει κυρίαρχο ρόλο, ή το αντίστροφο.

Η βαθμολογία οδηγών

Η βαθμολογία στους κατασκευαστές