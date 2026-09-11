Στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικό (FP1) του Ισπανικού Grand Prix, το οποίο διεξάγεται για πρώτη φορά στη νέα πίστα της Μαδρίτης (Madring), ο George Russell με χρόνο 1:34.077, ήταν ο ταχύτερος. Τις δύο επόμενες θέσεις κατέλαβαν οι Antonelli +0.286s και Leclerc +0.459s. O Lewis Hamilton έκανε τον 4ο καλύτερο χρόνο. Ήταν η πρώτη φορά που τα μονοθέσια βγήκαν στη νέα διαδρομή της ισπανικής πρωτεύουσας και λογικό όλοι οι πιλότοι κινήθηκαν πολύ προσεκτικά χωρίς να παίρνουν ρίσκα.

Στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά ο νεαρός Ιταλός Antonelli με χρόνο 1:33.662 έδειξε ότι και στην Ισπανία θέλει να πρωταγωνιστήσει.

Η πρώτη τετράδα διαμορφώθηκε ως εξής:

Kimi Antonelli (Mercedes): 1:33.662

Charles Leclerc (Ferrari): +0.113s

Lewis Hamilton (Ferrari): +0.149s

Ο Arvid Lindblad της Racing Bulls, στη στροφή 13 είχε μια μικρή έξοδο ενώ βρισκόταν στην 4η θέση και κατέληξε με αρκετά χιλιόμετρα στις μπαριέρες χωρίς να τραυματισθεί. Ο οδηγός βγήκε από το μονοθέσιο και έφυγε με τα πόδια για τα πίτς. Οι αγωνοδίκες διέκοψαν τον αγώνα για να καθαριστεί η πίστα και να μπει καινούργια μπαριέρα.

Νωρίτερα, ο Liam Lawson παραλίγο να είχε την ίδια τύχη με τον μέχρι πρότινος ομόσταυλό του στην Racing Bulls.

Ο Fernando Alonso αντιμετώπισε πρόβλημα στον συμπλέκτη του μονοθεσίου.

Πρόβλημα αντιμετώπισε και ο Lando Norris που έμεινε στο γκαράζ της ομάδας για όλο το FP2, διότι οι μηχανικοί του άλλαξαν το κιβώτιο ταχυτήτων.

Η πλειοψηφία των οδηγών στο P2, ξεκίνησε με τη μέση γόμα. Μόνο ο Nico Hulkenberg επέλεξε τη σκληρή γόμα. Μετά το πρώτο ημίωρο ξεκίνησε η σταδιακή μετάβαση στη μαλακή για να πιέσουν περισσότερο.

Αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στη μία και μισή το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) θα γίνει η 3η ελεύθερη περίοδος δοκιμών.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει από τις 17:00 – 18:00 το Qualifying για την pole position του αγώνα την Κυριακή.

Το συνολικό μήκος της πίστας είναι 5.416 μέτρα. Περιλαμβάνει 22 στροφές, μεταξύ των οποίων και το «Monumental», μια στροφή 550 μέτρων με κλίση 24%.

Οι γόμες που επιλέχθηκαν για αυτό το Grand Prix είναι οι μεσαίες της γκάμας: C2 ως σκληρή γόμα, C3 ως μέση γόμα και C4 ως μαλακή γόμα. Η γραμμή εκκίνησης – τερματισμού απέχει μόλις 200 μέτρα από τη στροφή 1. Ο πρώτος τομέας είναι πολύ γρήγορος και οδηγεί σε ένα δεύτερο τμήμα με αρκετές στροφές μεσαίας και χαμηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης της κεκλιμένης στροφής 12.

Τα ανεπίσημα ελεύθερα δοκιμαστικά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από την συνδρομητική τηλεόραση του Ant1+ και από το F1 TV Pro.