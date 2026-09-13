Στις 16.01 θα σβήσουν στην πίστα Madring τα πέντε κόκκινα φώτα και τότε θα δούμε ποιος από τους τέσσερις οδηγούς θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί την αδυναμία των άλλων, να κάνει ένα καλό «πέταγμα» και να στρίψει πρώτος.

Η λογική λέει ότι ο Norris που έχει την pole position έχει και το πλεονέκτημα. ‘Όμως είναι και ο Antonelli που χθες στις κατατακτήριες δοκιμές έχασε την πρώτη θέση για 0.011 του δευτερολέπτου.

Ο νεαρός Ιταλός που πάει ολοταχώς για τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο έχει να επιλέξει. Το ρίσκο να «χυμήξει» και να στρίψει πρώτος η να μείνει στη θέση και να προστατεύσει το μονοθέσιο του από μια έξοδο. Το καλό είναι ότι ο «μικρός» είναι υπάκουος και θα ακολουθήσει τις εντολές του έμπειρου «Toto».

Πίσω από τον Norris στην 3η θέση βρίσκεται ο Max Verstappen. Ο «γκρινιάρης» της Red Bull που δεν έχει καμιά αξίωση φέτος για να κερδίσει έναν ακόμη τίτλο αφού είναι αρκετά πίσω, το πιθανότερο είναι να επιχειρήσει προσπέραση από τα πρώτα κιόλας μέτρα.

Στην 4η θέση, πίσω από την Mercedes του Antonelli βρίσκεται ο Hamilton που έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει εκπληκτικούς χρόνους στην νέα πίστα. Το πιθανότερο είναι ο Βρετανός να μην πάρει ρίσκα και να προστέψει μόνο τη σειρά του.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο αγώνας είναι δύσκολος. Η πίστα έχει συνολικό μήκος 5.416 μέτρα. Περιλαμβάνει 22 στροφές, μεταξύ των οποίων και το «Monumental», μια στροφή 550 μέτρων με κλίση 24%.

Σε μια διαδρομή 57 γύρων όπου τα κράσπεδα συναντούν τους τσιμεντένιους τοίχους και οι τυφλές καμπές διαδέχονται απότομες ζώνες επιβράδυνσης, η απόλυτη ακρίβεια δεν είναι απλώς ζητούμενο — είναι ζήτημα επιβίωσης.

Θα δούμε κλειστές τεχνικές στροφές αλλά και καμπές με κλίση (banking). Αυτό βάζει σε ακραία δοκιμασία τα φρένα, την αεροδυναμική ισορροπία και τα αντανακλαστικά των πιλότων. Μπορεί το Madring να είναι πράγματι ένα σιρκουί πόλης, αλλά σίγουρα θα δοκιμάσει ομάδες και οδηγούς.

Οι γόμες που επιλέχθηκαν για αυτό το Grand Prix είναι οι μεσαίες της γκάμας: C2 ως σκληρή γόμα, C3 ως μέση γόμα και C4 ως μαλακή γόμα.

Λίγο υπομονή και θα δούμε στην πράξη και όχι με υποθέσεις ένα συναρπαστικό ξεκίνημα.

Η σειρά που είναι τα μονοθέσια.

Τον αγώνα θα μεταδώσουν χωρίς διακοπή για διαφημίσεις τα συνδρομητικά Ant1+ και F1 TV pro αλλά σε απευθείας σύνδεση το ελεύθερο κανάλι του Ant1.

Η εκπομπή «Formula 1 Show», ξεκινάει τώρα ( 15:00) και μεταδίδεται μόνο απο τα συνδρομητικά κανάλια. Τον αγώνα θα παρουσιάσουν ο Τάκης Πουρναράκης και ο Πάνος Σεϊτανίδης.