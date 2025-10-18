Του Περικλή Χαλάτση

Το κακό για τις δύο McLaren ξεκίνησε στην πρώτη στροφή της εκκίνησης στην πίστα του Austin. Ποιος φταίει για την επαφή των δύο ομόσταυλων, αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος. Ο Piastri που προηγείται στη βαθμολογία θέλει τον φετινό παγκόσμιο τίτλο. Το ίδιο θέλει και ο Lando Norris που είναι βαθμολογικά πολύ κοντά του. Ο τρίτος της παρέας, ο Max Verstappen είναι στην 3η θέση αλλά έτσι όπως φαγώνονται στην McLaren θα βρεθεί πολύ σύντομα μπροστά στο βαθμολογικό πίνακα.

Ο Ολλανδός πήρε στο Sprint Race, στο «Circuit of the Americas» στο Austin των ΗΠΑ τους πολύτιμους βαθμούς του ενώ οι κύριοι αντίπαλοί του έμειναν θεατές και δεν βαθμολογήθηκαν. Κανένας βαθμός και για τις McLaren. Αντίθετα ο πιλότος της Red Bull πήρε οκτώ πολύτιμους βαθμούς.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί το λάθος του Piastri.

Μέχρι το τέλος του Sprint Race πέντε αυτοκίνητα έμειναν εκτός αγώνα. Και μάλιστα σε μια στεγνή ασφαλή πίστα.

O Max Vestappen είχε κερδίσει την Pole Position και ξεκίνησε στο Sprint Race από την πρώτη θέση. Ο Ολλανδός είναι έμπειρος οδηγός και ξέρει πως πρέπει να κλείσει τους «δρόμους» στην πρώτη στροφή μετά την εκκίνηση. Αυτό που έπρεπε να κάνουν οι δύο οδηγοί της Mclaren δεν το έκαναν. Η καλύτερα έκαναν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έπρεπε να κάνουν.. Ο Piastri προσπάθησε να περάσει από την εσωτερική τον Norris αλλά «χτύπησε» τον Hulkenberg και στη συνέχεια έπεσε πάνω στον Norris. Αν εξετάσετε καλά την εκκίνηση θα διαπιστώσετε ότι ο Norris βρέθηκε εκτός χωρίς να φταίει.

Οι δύο οδηγοί της McLaren δεν αντάλλαξαν στα πίτς ούτε μια ματιά.

Κερδισμένοι από αυτή την άστοχη ενέργεια που προέρχεται από μια κόντρα ανάμεσα στους δύο οδηγούς της ίδιας ομάδας για το ποιος θα κερδίσει τον τίτλο, ήταν εκτός από τον Ολλανδό και οι Georges Russell και Carlos Sainz.

O Russell στον 8ο γύρο προσπάθησε να προσπεράσει τον Max Verstappen. Και οι δύο βγήκαν ελαφρώς εκτός πίστας αλλά συνέχισαν.

Λίγο μετά ο Lewis Hamilton προσπέρασε τον Charles Leclerc και βρέθηκε στην 4η θέση.

Μερικούς γύρους πριν από την καρό σημαία Ocon και Stroll συγκρούστηκαν και τέθηκαν εκτός αγώνα. Βγήκε αυτοκίνητο ασφαλείας που παρέμεινε μέχρι τον τερματισμό.

Τα μεσάνυκτα θα γίνουν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά (Qualifying) για την pole position τους αυριανού αγώνα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Qualifying από τον Ant1+ και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1.

Ο αγώνας στο Auston αύριο Κυριακή θα ξεκινήσει στις 22.00