Του Περικλή Χαλάτση

Αναπνοή δεν παίρνουν οδηγοί και μηχανικοί της F1. Μετά το Grand Prix στην Ολλανδία «μετακόμισαν» στην Ιταλία όπου την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου θα γίνει το Pirelli Gran Premio d’ Italia στη θρυλική Monza.

Στον αγώνα αυτό ο Oscar Piastri που έχει σήμερα -μετά τη νίκη του στην Ολλανδία- 309 βαθμούς ενώ ο Lando Norris 275 θα τα δώσει όλα για μια ακόμη νίκη. Έτσι μόνο θα ανοίξει τη διαφορά και θα είναι πιο ήρεμος για τη διεκδίκηση του πρώτου του Παγκόσμιου Τίτλου.

Βαθμολογία Οδηγών

Βέβαια το μεγαλύτερο άγχος το έχει η Ferrari. Μετά τη διπλή εγκατάλειψη στην Ολλανδία τώρα τα πράγματα είναι ακόμη πιο σοβαρά. Ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην Ιταλία και οι κερκίδες θα είναι στα χρώματα της Ferrari.

Οι «τιφόζοι» θέλουν να δουν τη Ferrari τουλάχιστον σ αυτόν τον αγώνα στο βάθρο. Ελπίδες για τίτλο σίγουρα δεν έχουν και το ξέρουν.

Η πρωτοπόρος McLaren έχει 584 βαθμούς ενώ η Pirelli 260 βαθμούς δηλαδή λιγότερους από τους μισούς.

Βαθμολογία κατασκευαστών

Όλοι το γνωρίζουν ότι η Ferrari φέτος δεν ήταν και στα καλύτερα της. Βέβαια αυτός που απογοητεύθηκε περισσότερο από όλους είναι ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στην F1, Lewis Hamilton.

Για τον Βρετανό που έχει γράψει ιστορία στην F1 δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Το γεγονός ότι ένας παγκόσμιος πρωταθλητής με τόση πείρα στους αγώνες υπάρχουν φορές που δεν πλασάρεται ούτε στη δεκάδα θα πρέπει να προβληματίσει τους μηχανικούς της Ferrari. Γιατί και ο άλλος πιλότος της που βρίσκεται πολλά χρόνια στην ίδια ομάδα δεν μπορεί να αντέξει στην πίεση των McLaren.

Ο Μονεγάσκος είναι και αυτός προβληματισμένος. Ωστόσο πάντα με το χαμόγελο προσπαθεί να δώσει μια «επαγγελματική» απάντηση. Που όπως καταλαβαίνετε και εσείς μόνο αληθινή δεν είναι.

Ας μην γελιόμαστε. Η Ferrari έχει πρόβλημα αλλά τουλάχιστον στην έδρα της θα πρέπει να το ξεπεράσει. Και για να γίνει αυτό και να αλλάξουν κάπως τα πράγματα μόνο αν κάνει στην έδρα της το 1-2 θα χαμογελάσουν οι «τιφόζοι».

Να γυρίσουμε λίγο στο Ολλανδικό Grand Prix που ήταν συναρπαστικό και γεμάτο δράση. Ο Oscar Piastri έχοντας ξεκινήσει από την pole position, πέτυχε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα και προηγήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήταν η ένατη νίκη για τον Αυστραλό, που ισοφάρισε έτσι τον συμπατριώτη του και μάνατζέρ του, Mark Webber, αλλά και τον έτερο οδηγό της McLaren Lando Norris, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. Ήταν η 201η νίκη για τη McLaren, και η πέμπτη της στο Ζάντφορτ.

Ο ήρωας της Ολλανδίας, Max Verstappen, ανέβηκε στη δεύτερη θέση του βάθρου. O οδηγός της Red Bull είχε ν’ ανέβει στο βάθρο, από το Grand Prix του Καναδά.

Όπως έχετε καταλάβει και η ομάδα της Red Bull που μέχρι πριν από δύο χρόνια ήταν ανίκητη, τώρα δεν τα πάει καλα. Υστερεί και αυτή έναντι της McLaren.

Η έκπληξη στο Ζάντφορτ ήταν η 3η θέση του Isack Hadjar (Racing Bulls) που εξασφάλισε το πρώτο του βάθρο. Έγινε έτσι ο νεότερος Γάλλος οδηγός που έχει ανέβει στο βάθρο και ο πέμπτος νεότερος στην ιστορία του θεσμού σε ηλικία 20 ετών, 11 μηνών και τριών ημερών. Ήταν η πρώτη φορά που η Ιταλική ομάδα (RB) ανέβηκε στο βάθρο μετά το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν το 2021. Τότε είχε τερματίσει τρίτος ένας άλλος Γάλλος οδηγός, ο Pierre Gasly.

Στην Ολλανδία χρησιμοποιήθηκαν και οι τρεις γόμες στην εκκίνηση. Για την αρχική φάση του αγώνα, 14 οδηγοί επέλεξαν τη μέση γόμα (Medium), τέσσερις τη μαλακή (Soft) και δύο τη σκληρή (Hard).

Η σκληρή γόμα C2 ήταν αυτή που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο, καλύπτοντας σχεδόν το 50% του συνόλου των γύρων που ολοκληρώθηκαν (658 γύροι, 48,28%), ακολουθούμενη από τη μέση γόμα (399 γύροι, 29,27%) και τη μαλακή (306 γύροι, 22,45%). Τη μεγαλύτερη απόσταση κάλυψε ο Bearman με Haas, έκανε 53 γύρους με τη σκληρή γόμα. Ο Verstappen διένυσε τους περισσότερους γύρους με τη μεσαία (30) και ο Lawson τους περισσότερους με τη μαλακή γόμα (25).

Πως καταστράφηκε στην Ολλανδία η Ferrari

Ο Lewis Hamilton είχε ζητήσει από τη Ferrari να δοκιμάσει το undercut. Δεν πρόλαβε όμως να μπει στα pits και από δικό του λάθος -περίεργο για τόσο έμπειρο οδηγό- έπεσε πάνω στις μπαριέρες, Και εκεί βγήκε εκτός αγώνα η πρώτη Ferrari.

O Charles Leclerc, είχε μπει στα pits πριν βγει στην πίστα το safety car.

Με την τύχη δεν μπορείς να τα βάλεις. Έχασε τη θέση του από τον George Russell, ο οποίος επωφελήθηκε από το ατύχημα του Hamilton. Όταν το αυτοκίνητο ασφαλείας επέστρεψε στα πίτς και ο αγώνας ξεκίνησε ο Leclerc προσπέρασε επεισοδιακά τον Russell. Λίγο όμως μετά, το χαμόγελο της προσπέρασης έσβησε όταν ο νεαρός και γεμάτος εξόδους από οδηγικά λάθη Kimi Antonelli, έπεσε πάνω στον Μονεγάσκο και τον έστειλε …στους θεατές.

Και ενώ ο αγώνας τελείωνε – απέμεναν μόνο έξι γύροι- ο Norris έμεινε από κινητήρα και πήγε να κάνει παρέα στον Μονεγάσκο.