Του Περικλή Χαλάτση

Το “bra de faire” στη Βραζιλία είναι για τρεις. Ποιος θα κερδίσει αυτό το Grand Prix; Ο Lando Norris που προηγείται με 357 βαθμούς ή ο ομόσταυλός του Oscar Piastri που έχει 356 βαθμούς. Υπάρχει και ο Max Verstappen που είναι λίγο πιο πίσω με 321 βαθμούς αλλά αυτό δεν έχει καμιά απολύτως σημασία. Μια εγκατάλειψη από τους δύο πρώτους φθάνει για να βρεθεί ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής από την Ολλανδία στο κυνήγι του τίτλου.

Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Στο μόνο που ελπίζει ο Verstappen είναι στον εσωτερικό πόλεμο των δύο πιλότων της McLaren. Οι κακές γλώσσες λένε ότι η McLaren θέλει πρωταθλητή τον Βρετανό. Ο Αυστραλός που κάτι έχει μυριστεί θα κάνει αντεπίθεση. Είναι αποφασισμένος για όλα.

Σήμερα, 7 Νοεμβρίου το πρόγραμμα έχει στις 16.30 ώρα Ελλάδος (11.30 ώρα Βραζιλίας) το Practice 1. Αφού γίνουν τα σχετικά σεταρίσματα στις 20.30 (βράδυ για εμάς) θα γίνει το Sprint Qualifying. Αυτός που θα κάνει τον καλύτερο χρόνο, την επομένη, 8 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσει πρώτος, στις 16.00 το χρονομετρημένο sprint.

Το βράδυ και πάλι στις 20.00 θα γίνει το Qualifying για τον αγώνα της Κυριακής (9/11) που θα ξεκινήσει στις 19.00 (14.00 ώρας Βραζιλίας)

Το 21ο Grand Prix που θα γίνει στην πίστα του Interlagos στο Sao Paolo θα μεταδοθεί την Κυριακή, 9 Νοεμβρίου, στις 19:00, ζωντανά από το συνδρομητικό κανάλι του ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr ) και το συνδρομητικό κανάλι της F1, το F1 TV Pro. Το ελεύθερο κανάλι του Ant1 θα το δείξει ετεροχρονισμένα στις 00.15.

Να δούμε λίγα πράγματα για την πίστα

Πολλά θα εξαρτηθούν από τον καιρό. Προς το παρόν έχει βγει ένα δελτίο που λέει απλά ότι θα υπάρχουν σύννεφα πάνω από το Sao Paolo και ένα άλλο που δεν αποκλείει τη βροχή. Για το Σάββατο η πιθανότητα βροχής είναι 50% ενώ την Κυριακή ο καιρός θα είναι σαφώς βελτιωμένος.

Ωστόσο στην πίστα του Interlagos έχουμε διαρκώς εκπλήξεις. Όπως πέρυσι που μετατράπηκε η πίστα σε λίμνη και επικράτησε το χάος. Σήμερα η θερμοκρασία είναι 25-27 βαθμούς αλλά αυτό δεν αναιρεί τη βροχή.

Στον περασμένο αγώνα που έγινε στην Αμερική είδαμε έναν αποφασιστικό Norris και έναν Piastri να διαμαρτύρεται γιατί το μονοθέσιο του δεν είχε τη δύναμη που ήθελε ο Αυστραλός. Ο Norris είχε ένα άπιαστο μονοθέσιο. Μάλιστα τερμάτισε 30’’ μπροστά από τη Ferrari του Leclerc. Τέτοια πράγματα σπανίζουν στο F1.

Στο Sprint θα είναι πιο σκληρές οι γόμες

Η πίστα του Interlagos, έχει έναν ενδιαφέροντα συνδυασμό από ευθείες και διάφορους τύπους στροφών. Συνήθως προσφέρει φανταστικό θέαμα και αμφίρροπες μάχες. Είναι μια πίστα που αγάπησαν πολλοί πρωταθλητές.

Η φετινή επιλογή γομών ελαστικών για το Grand Prix του Σάο Πάολο παραπέμπει στο 2023, με τις γόμες C2, C3 και C4 να είναι η σκληρή, μέση και μαλακή γόμα αντίστοιχα. Η επιλογή είναι ένα επίπεδο πιο σκληρή από την τριάδα που χρησιμοποιήθηκε πέρυσι.

Η πίστα είχε ξαναστρωθεί πλήρως, με άσφαλτο και η επιφάνεια είναι πολύ λεία, λιγότερο τραχιά από τα προηγούμενα χρόνια, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές ανωμαλίες στην πίστα. Εάν οι συνθήκες είναι παρόμοιες, με τις αναπόφευκτες διαφοροποιήσεις λόγω της γήρανσης της ασφάλτου, η επιλογή των πιο σκληρών γομών θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ελαστικών, τα οποία είναι ήδη πιο ανθεκτικά στην πτώση απόδοσης από τη γκάμα του 2024. Αυτό ίσως επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί και η μαλακή γόμα (Soft), στον αγώνα, η οποία πέρυσι χρησιμοποιήθηκε πέρυσι μόνο για τις κατατακτήριες δοκιμές του Sprint.

