Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Το 8ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, γίνεται αυτήν την Κυριακή στην Αυστρία όπου θα διοργανωθεί για 39η φορά το Αυστριακό GP.

Στην πίστα του Σπίλμπεργκ που είναι η έδρα της Red Bull. Σήμερα θα γίνουν τα δύο ελεύθερα δοκιμαστικά. Το Practice 1 θα ξεκινήσει στις 14.30 και το Practice 2 στις 18.00 (ώρα Ελλάδος. Αύριο Σάββατο, 27 Ιουνίου θα γίνει στις 13.30 το Practice 3 και το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 17.00 θα γίνει το Qualifying για την Pole Position του αγώνα της Κυριακής.

Ο αγώνας την Κυριακή 28 Ιουνίου θα ξεκινήσει στις 16.00 το απόγευμα. Τα ανεπίσημα δοκιμαστικά καθώς επίσης το Qualifying και τον αγώνα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro. Ο αγώνας της Κυριακής θα μεταδοθεί και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1 αλλά ετεροχρονισμένα στις 16.30

Γιατί έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτός ο αγώνας; Πρώτον γιατί η βαθμολογική απόσταση ανάμεσα στον Kimi Antonelli και τον Lewis Hamilton μειώθηκε αισθητά μετά την εγκατάλειψη του νεαρού Ιταλού στον τελευταίο αγώνα.

Ο Antonelli έχει 156 βαθμούς και ο Hamilton 115. Στην 3η θέση βρίσκεται ο Russell με 106 βαθμούς και την πρώτη πεντάδα κλείνουν οι Leclerc με 75 β και ο Norris με 73 βαθμούς.

Σήμερα στα ελεύθερα δοκιμαστικά οι οδηγοί θα αναζητήσουν το ιδανικό στήσιμο των μονοθεσίων τους. Πολλά βέβαια θα εξαρτηθούν και από τις εκπλήξεις του καιρού. Ας ελπίσουμε να μην υπάρξουν εκπλήξεις έτσι ώστε να μη χρειασθεί να έχουμε αλλαγές στα σεταρίσματα την τελευταία στιγμή.

Η πίστα με μόλις δέκα στροφές έχει μήκος 4.326 km. Καταγράφει τον μικρότερο χρόνο γύρου από οποιαδήποτε άλλη πίστα του πρωταθλήματος. Ο πρώτος αγώνας έγινε το 1970. Οι αγωνιζόμενοι την Κυριακή θα καλύψουν 307.018 km σε 71 γύρους. Το ρεκόρ πίστας κατέχει από το 2025 ο Oscar Piastri με 1.07.924.

Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχουν οι επιδόσεις της Red Bull. Οι δύο πιλότοι της γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον καλύτερα την πίστα αφού είναι η έδρα της ομάδας τους.

Το Αυστριακό GP θα διοργανωθεί για 39η φορά. Η πίστα χαρακτηρίζεται από υψομετρικές διαφορές. Βρίσκεται 660 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και χαρακτηρίζεται από τα έντονα φρεναρίσματα. Οι υψομετρικές μεταβολές στο Red Bull Ring είναι από τις πιο έντονες του πρωταθλήματος. Μόνο το Spa-Francorchamps παρουσιάζει μεγαλύτερη υψομετρική διαφορά. Συγκεκριμένα, η διαφορά μεταξύ του χαμηλότερου σημείου της πίστας, λίγο πριν από τη στροφή 1, και του υψηλότερου, αμέσως μετά τη στροφή 2, φτάνει τα 63,5 μέτρα.

Στο Spielberg, η Pirelli έχει φέρει τις πιο μαλακές γόμες της γκάμας: C3, C4 και C5. Η φθορά δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην Αυστρία, όπου η καταπόνηση είναι κυρίως θερμικής προέλευσης. Η άσφαλτος είναι αρκετών ετών και επομένως παρουσιάζει υψηλά επίπεδα μικρό – και μακρό – τραχύτητας, γεγονός που από μόνο του παράγει θερμότητα στα ελαστικά. Η πρόσφυση είναι καλή χάρη στο καουτσούκ που στρώνεται από τις πολυάριθμες διοργανώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού που φιλοξενεί η πίστα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και βελτιώνεται κατά τη διάρκεια του τριημέρου, καθώς η πίστα εξελίσσεται σημαντικά και ενισχύει την απόδοση των μονοθεσίων.

Οι ζώνες επιτάχυνσης επιβαρύνουν επίσης τα πίσω ελαστικά, τα οποία είναι πιο επιρρεπή σε καταπόνηση. Οι οδηγοί θα πρέπει να προσέξουν τον μπροστινό άξονα στα κατηφορικά φρεναρίσματα. Το Red Bull Ring έχει υψομετρική διαφορά 63 μέτρων, γεγονός που το καθιστά τη δεύτερη πίστα σε διακύμανση υψομέτρου. Η νέα υβριδική μηχανή θα μπορούσε να αποδώσει αρκετή ισχύ ώστε να προκαλέσει μπλοκάρισμα ακριβώς σε αυτές τις φάσεις του κατηφορικού φρεναρίσματος. Ένας άλλος βασικός παράγοντας σχετίζεται με το υψόμετρο της πίστας. Σε υψόμετρο άνω των 600 μέτρων, ο πιο αραιός αέρας έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερη κάθετη δύναμη στα μονοθέσια, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ολίσθηση των ελαστικών.

Πέρυσι, οι περισσότερες ομάδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δύο pit stop και χρησιμοποιήθηκαν και οι τρεις επιλεγμένες γόμες κατά τη διάρκεια του Grand Prix. Με τη μεγαλύτερη σταθερότητα των σημερινών ελαστικών, θα μπορούσε να αναμένεται μια εντονότερη τάση προς τη στρατηγική του ενός pit stop. Οι θερμοκρασίες θα αποτελέσουν επίσης παράγοντα. Στα τέλη Ιουνίου θα μπορούσαν να είναι υψηλές, πλησιάζοντας τα επίπεδα της Βαρκελώνης. Ωστόσο, η πίστα βρίσκεται σε μια ορεινή περιοχή της Στυρίας και τα γύρω δάση μπορούν μερικές φορές να δημιουργήσουν συνθήκες για ξαφνικές αλλαγές του καιρού.

Ο Max Verstappen είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός στο Αυστριακό Γκραν Πρι με τέσσερις νίκες, μία περισσότερη από τον Alain Prost. Η McLaren είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής με επτά νίκες, ακολουθούμενη από τις Ferrari και Mercedes με έξι.

Οι περισσότερες ομάδες φέρνουν σημαντικές αναβαθμίσεις στο Red Bull Ring, ενόψει και των αναβαθμίσεων στις υβριδικές μονάδες ισχύος για τους κατασκευαστές που εξακολουθούν να τις δικαιούνται: Mercedes (μία αναβάθμιση), Ferrari, Honda και Audi (δύο αναβαθμίσεις).

Τις δοκιμές και τον αγώνα θα περιγράψουν οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης. Μετά το τέλος της εκπομπής «Formula 1 Show, η δράση συνεχίζεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με το «Formula 1 Stories». Οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης θυμούνται το αυστριακό Grand Prix του 2002, έναν από τους πλέον αμφιλεγόμενους αγώνες στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, εξαιτίας των διαβόητων ομαδικών εντολών της Ferrari. Ο Ρούμπενς Μπαρικέλο είχε κυριαρχήσει σε όλο το αγωνιστικό τριήμερο. Εκκίνησε από την pole position και οδηγούσε την κούρσα μέχρι τον τελευταίο γύρο. Ωστόσο, λίγα μόλις μέτρα πριν από την καρό σημαία, η Ferrari του έδωσε εντολή να αφήσει τον Μίκαελ Σουμάχερ να περάσει μπροστά, ώστε να κατακτήσει τη νίκη και τους πολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα. Ο Μπαρικέλο υπάκουσε εμφανώς στην τελευταία στροφή, προκαλώντας τις έντονες αποδοκιμασίες των θεατών. Κατά τη διάρκεια της απονομής, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, εμφανώς αμήχανος από τις αντιδράσεις του κοινού, τράβηξε τον teammate του στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και του παρέδωσε το τρόπαιο του νικητή.