Του Περικλή Χαλάτση

Οι πιλότοι και οι μηχανικοί της F1 μετά τον αγώνα στην Κίνα ξεκουράστηκαν λίγες ημέρες και τώρα βρίσκονται στην Κίνα όπου από αύριο ξεκινούν τις δοκιμές ενόψει του αγώνα της Κυριακής που θα διεξαχθεί στην ιστορική πίστα της Suzuka.

Ο αγώνας στην Ιαπωνία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί στην ουσία θα είναι ο τελευταίος πριν τη μεγάλη διακοπή που θα διαρκέσει για περίπου ένα μήνα. Η FIA λόγω των εξελίξεων στην Μέσα Ανατολή ακύρωσε τα δύο Grand Prix που ακολουθούσαν μετά τον αγώνα στην Ιαπωνία. Έτσι, για λόγους ασφαλείας, δεν θα γίνουν οι αγώνες στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία.

Στους δυο πρώτους αγώνες που έγιναν είχαμε δύο διαφορετικούς νικητές. Στην Αυστραλία τον αγώνα κέρδισε ο Russell

Και στην Κίνα τον κέρδισε ο Antonelli.

Και οι δύο οδηγοί είναι της Mercedes. Αυτό σημαίνει ότι η γερμανική ομάδα είναι αυτή που κέρδισε τους βαθμούς και προηγείται στη βαθμολογία των κατασκευαστών. Τα μονοθέσιά της είναι αναβαθμισμένα και καλοστημένα.

Μέσα στο παιχνίδι βρίσκονται και οι δύο Ferrari με τους Leclerc και Hamilton. Τα ιταλικά μονοθέσια είναι πιο γρήγορα στις εκκινήσεις αλλά στις ευθείες δεν μπορούν να ανταγωνισθούν τα γερμανικά. Ενώ τα μονοθέσια της Mercedes και της Ferrari δείχνουν ότι είναι μέσα στο παιχνίδι του ανταγωνισμού αντίθετα η McLaren και η Red Bull απογοήτευσαν τους οπαδούς τους.

Με την εφαρμογή των νέων κανονισμών άλλαξαν τα δεδομένα και αρκετοί πιλότοι γκρινιάζουν ότι το μονοθέσια τους δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά που έτρεχαν το 2025. Ο Max Verstappen που το 2025 είχε κερδίσει την Ιαπωνία, φέτος είναι εκτός μάχης. Δεν μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό των άλλων. Όχι φυσικά γιατί ο Max δεν μπορεί αλλά γιατί το μονοθέσιο του έμεινε πίσω απέναντι στα άλλα.

Για να δούμε λίγα πράγματα για την πίστα.

Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί 39 Grand Prix στην Ιαπωνία. Από αυτά τα 35 έχουν γίνει στην πίστα της Suzuka. Ο πρώτος αγώνας έγινε το 1987. H FIA σε μια προσπάθεια να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της F1 μετέφερε τον αγώνα την άνοιξη. Είναι η 3η φορά που θα γίνει αγώνας αυτή την εποχή.

Η πίστα της Suzuka με το περίφημο σχήμα «8» θεωρείται απαιτητική. Έχει 18 στροφές. Οι δέκα είναι δεξιές και οι οκτώ αριστερές. Το μήκος της πίστας είναι 5.807 km. Την Κυριακή οι αγωνιζόμενοι σε 53 γύρους θα καλύψουν 307.471 Km. Το ρεκόρ γύρου με χρόνο 1.30.965 το έκανε το 2025 ο Kimi Antonelli.

Ένα μεγάλο τμήμα από την έξοδο του τελευταίου σικέιν μέχρι το τέλος του πρώτου τομέα ανακατασκευάστηκε. Μια σημαντική αλλαγή έγινε στη στροφή 9, όπου το μονό κερμπ έχει αντικατασταθεί από ένα υψηλότερο, διπλό κερμπ, ενώ το συνθετικό γρασίδι στην εξωτερική πλευρά των στροφών 2, 7, 9, 14 και 17 έχει αντικατασταθεί με χαλίκι.

Ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα έχει στροφές μέσης και υψηλής ταχύτητας. Εκεί τα ελαστικά καταπονούνται ιδιαίτερα..

Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται οι πιο σκληρές γόμες της γκάμας C1, C2 και C3, λόγω της ιδιαίτερα απαιτητικής φύσης της πίστας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του τριημέρου:

Παρασκευή 27 Μαρτίου:

Practice 1 : 04:30- 05.30

Practice 2: 08.00-09.00

Σάββατο 28 Μαρτίου:

Practice 3: 04:30-05.30

Qualifying: 08:00-09.00

Κυριακή, 29 Μαρτίου:

Αγώνας: 08:00

Και τις τρείς ημέρες τόσο τα δοκιμαστικά όσο τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από τα συνδρομητικά κανάλια του Ant1+ και του F1 TV Pro.

Τον αγώνα της Κυριακής μπορείτε να τον δείτε μαγνητοσκοπημένο από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1 στις 16:30 το απόγευμα.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 07:00, μία ώρα πριν από την απευθείας μετάδοση του αγώνα από το ΑΝΤ1+ στις 08:00, μπορείτε να δείτε, μεταξύ άλλων, ανάλυση των προβλημάτων της Red Bull Ford, αλλά και της Aston Martin Honda.

Θα προβληθεί ένα αφιέρωμα στον νέο νικητή Kimi Antonelli καθώς και συνέντευξη από τον Riccardo Patrese, που σήμερα είναι 72 ετών. Στην παρουσίαση των εκπομπών θα βρίσκονται οι Μαρία Θωμά, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης, ενώ στις μεταδόσεις συμμετέχουν επίσης οι Γιώργος Ανανίδας και Μαρία Ανδρεάδη.

Μετά το τέλος της εκπομπής «Formula 1 Show», η δράση συνεχίζεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με το «Formula 1 Stories», την ενότητα που αποκαλύπτει τις στιγμές που έγραψαν ιστορία στη Formula 1. Οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης ξετυλίγουν συναρπαστικές ιστορίες, αναδεικνύοντας κορυφαία γεγονότα, μεγάλες ανατροπές και αξέχαστες μνήμες που σημάδεψαν το κορυφαίο μηχανοκίνητο άθλημα.