Του Περικλή Χαλάτση

Οι προβολείς της F1 είναι ήδη στραμμένες στην Ολλανδία και πιο συγκεκριμένα στην πίστα του Ζάντφορτ όπου σήμερα θα ξεκινήσουν τα ανεπίσημα δοκιμαστικά για τον 15ο αγώνα που θα γίνει, την Κυριακή 31 Αυγούστου.

Ο αγώνας της Κυριακής θα είναι το 35ο Ολλανδικό Grand Prix που προσμετρά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της FIA Formula 1. Η πρώτη διοργάνωση ήταν το 1952. Και από τότε μέχρι σήμερα όλοι οι αγώνες της F1 έχουν γίνει στο Ζάντφορτ.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν και σε αυτό το Grand Prix η McLaren θα μπορέσει να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μέχρι σήμερα έχει αποδείξει ότι είναι ανίκητη για αυτό το λόγο στο παιχνίδι του πρωταθλήματος οδηγών πρωταγωνιστούν οι δύο πιλότοι της.

Σήμερα ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία, ο Oscar Piastri έχει 284 βαθμούς και με διαφορά μόλις 9 βαθμούς ακολουθεί ο Lando Norris ( 275 β) ενώ ο τρίτος της παρέας, ο Max Verstappen έχει 187 βαθμούς.

Ο τελευταίος έχει αγχωθεί γιατί στον αγώνα της πατρίδας του, οι συμπατριώτες του τον θέλουν στο πρώτο σκαλοπάτι του βάθρου. Όμως αυτό δεν είναι μόνο θέμα δικό του. Θα πρέπει να έχει τη στήριξη της Red Bull που οι επιδόσεις στα μονοθέσια της υστερούν απέναντι από τις ανίκητες McLaren.

Το σημερινό πρόγραμμα (29/8) περιλαμβάνει το FP1 στις 13:30 και λίγες ώρες αργότερα, στις 17:00 θα γίνει το FP2.

Αύριο Σάββατο, 30/8, στις 12:30 θα γίνει το FP3 και στις 16.00 θα ακολουθήσει το Qualifying για την Pole Position.

Ο αγώνας της Κυριακής, 31 Αυγούστου, θα ξεκινήσει στις 16:00 (ώρα Ελλάδος).

Τα ανεπίσημα δοκιμαστικά και το Qualifying θα μεταδοθούν από το συνδρομητικό F1 TV Pro και από το επίσης συνδρομητικό κανάλι ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr ).

Την Κυριακή ο 15ος αγώνας του πρωταθλήματος της Formula 1 θα μεταδοθεί απευθείας από το F1 TV Pro και το ΑΝΤ1+ ενώ το ελεύθερο κανάλι του Ant1 θα μεταδώσει τον αγώνα ετεροχρονισμένα στις 16:30.

Δύο λόγια για την πίστα

Η πίστα άνοιξε για πρώτη φορά το 1948, όταν σε όλη την Ευρώπη, μεταπολεμικά, υπήρξε ιδιαίτερος ενθουσιασμός για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αρχικά, ήταν μια εγκατάσταση που χρησιμοποιούσε και τμήμα των δρόμων οι οποίοι διέσχιζαν τους αμμόλοφους στην παραλία. Το πρώτο Grand Prix πραγματοποιήθηκε εκεί το 1952, με νικητή τον Αλμπέρτο Ασκάρι. Οι Ferrari είχαν κάνει το 1-2-3 σε εκείνον τον αγώνα. Μετά το 1985 δεν διεξαγόταν αγώνας εκεί, έως ότου το Ολλανδικό Grand Prix επανήλθε το 2021, έπειτα από 36 χρόνια απουσίας.

Η πίστα του Ζάντφορτ έχει μήκος 4.259 μέτρα και διασχίζει τους αμμόλοφους στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας, μόλις 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Ολλανδίας.

Έχει 14 στροφές χαμηλής έως μέσης ταχύτητας – τέσσερις αριστερές και δέκα δεξιές – από τις οποίες η τρίτη και η τελευταία είναι υπερυψωμένες με κλίσεις 19 και 18 μοιρών αντίστοιχα, πολύ πιο απότομες από τις στροφές στην Ινδιανάπολη.

Αυτές οι στροφές δημιουργούν πολύ υψηλά κατακόρυφα και πλευρικά φορτία στα ελαστικά, κάτι που απαιτεί από τις ομάδες να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο σετάρισμα του μονοθεσίου και τη διαχείριση των ελαστικών. Το επίπεδο κάθετης δύναμης που απαιτείται είναι πολύ υψηλό, παρόμοιο με αυτό στη Βουδαπέστη.

Η πίστα συνήθως προσφέρει χαμηλά επίπεδα πρόσφυσης και αυτό μπορεί να επιδεινωθεί σημαντικά από την άμμο που μεταφέρεται στην επιφάνεια από τους παράκτιους ανέμους. Καθώς βρίσκεται μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από τη Βόρεια Θάλασσα, ο καιρός μπορεί να είναι άστατος και στα τέλη του καλοκαιριού, οι θερμοκρασίες είναι συνήθως κάτω από τους 20 °C.

Για να διευκολύνουν τις προσπάθειες των πιλότων για προσπέρασμα υπάρχουν δύο ζώνες Drag Reduction System (DRS) .