Οι προβολείς της δημοσιότητας για το μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι ήδη στραμμένοι στο χειμωνιάτικο Las Vegas. Παρά το γεγονός ότι ο Kimi Antonelli έχει κερδίσει τον παγκόσμιο τίτλο οδηγών F1 και η Mercedes έχει κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο στους κατασκευαστές για το 2026, ο αγώνας εξακολουθεί να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί στην πόλη του τζόγου, στην πόλη της διασκέδασης θα κριθούν πολλά για τη μάχη της 2ης θέσης

Το αγωνιστικό τριήμερο ξεκινά αύριο, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου με «βάρβαρες» ώρες για τους ευρωπαίους φίλους της F1. To Practice 1 ξεκινά στις 02.30 τα ξημερώματα και ακολουθεί το Practice 2 στις 06.00 το πρωί.

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου το Practice 3 ξεκινάει στις 02.30 και λίγο μετά στις 06.00 ακολουθεί το Qualifying. Είναι τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για την pole position του αγώνα.

Την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου, ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 06.00 το πρωί.

Τα ανεπίσημα δοκιμαστικά και τα χρονομετρημένα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro ενώ τον αγώνα της Κυριακής εκτός από τα συνδρομητικά θα τον μεταδώσει και το ελεύθερο κανάλι τους Ant1. Στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Μαρία Ανδρεάδη, Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης.

Πέρυσι νικητής του αγώνα ήταν ο Max Verstappen ενώ την τριάδα συμπλήρωσαν ο George Russell και ο Kimi Antonelli.

Ο αγώνας γίνεται σε μια διαδρομή που διατρέχει τους δρόμους της πόλης. Το συνολικό μήκος του αγώνα είναι 6.201 km και αποτελείται από 17 στροφές. Περνάει μπροστά από εμβληματικά κτίρια όπως το Caesars Palace, το Bellagio και το Venetian.

Οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 50 γύρους και θα καλύψουν 309.958 km. Το ρεκόρ γύρου με χρόνο 1.33.365 κατέχει από το 2025 o Ολλανδός Max Verstappen. Το Grand Prix του Las Vegas παραμένει μια από τις πιο ιδιόμορφες προκλήσεις του καλενταριού.

Οι μεγάλες ευθείες απαιτούν ρυθμίσεις χαμηλής αεροδυναμικής αντίστασης. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος στη διάθεση των οδηγών θα βρίσκονται μαλακές γόμες της γκάμας: C3, C4, C5. Η βασική πρόκληση θα είναι η διαχείριση ελαστικών στις ασυνήθιστες θερμοκρασίες των 10-15°C του Las Vegas με αρχικά μειωμένη πρόσφυση. Λόγω της καθημερινής κυκλοφορίας οχημάτων στην πίστα, η σκόνη αλλάζει την πρόσφυση και έχουμε απρόβλεπτες καταστάσεις. Φέτος έγιναν ελάχιστες ασφαλτοστρώσεις (Στροφές 13 και 14), ενώ οι μεγάλες ευθείες με τέρμα γκάζι δυσκολεύουν τη διατήρηση των ελαστικών στο σωστό θερμοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας.

Έτσι, η προθέρμανση ειδικά στις κατατακτήριες δοκιμές παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Όσο περνάει η ώρα και μένει η γόμα στην άσφαλτο τόσο οι γύροι γίνονται πιο γρήγοροι. Τα φορτία στα ελαστικά είναι χαμηλά, εκτός του γρήγορου μεσαίου τμήματος, όμως αν κάνει αρκετό κρύο και οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές τότε παρατηρούνται φαινόμενα παραμόρφωσης.

Μεγάλη προσοχή απαιτείται στα δυνατά φρεναρίσματα στο τέλος των ευθειών, προς αποφυγή μπλοκαρίσματος των ελαστικών (flat spots). Στρατηγικά, προβλέπεται αγώνας μιας αλλαγής. Σε περίπτωση βροχής, τα βρόχινα ελαστικά πλεονεκτούν καθώς λόγω βαθύτερου πέλματος παράγουν και διατηρούν τη θερμοκρασία τους πολύ πιο εύκολα.